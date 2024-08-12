Винисиус отказался от 1 миллиарда евро. Но «Реалу» выгоден рекордный трансфер

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сегодня, 19:29

Саудовцы готовы обновить мировой рекорд.

Бразилец нужен как символ ЧМ -2034

Роналду и Бензема слишком старые, чтобы играть ещё десять лет. А Винисиусу всего 24 года. К чемпионату мира, который пройдет в Саудовской Аравии, шейхи хотят поднять уровень собственного футбола. Сделают Винисиуса, который может получить «Золотой мяч», лицом масштабного проекта. Поэтому футболисту предложили один миллиард евро за пять лет. Была информация о 350 миллионах за сезон, но шейхи не мыслят категорией денег.

Хотя изначальные расходы себя не оправдали – Неймар и другие не преобразили футбол в Саудовской Аравии, наследного принца это совершенно не волнует. Он хочет быть в центре внимания, а для этого готов скупать разные спортивные соревнования. Стратегия нравится лично Мухаммеду ибн Салману. Его отец в 89 лет не загадывает далеко, решения принимает именно 38-летний миллиардер с рождения. Сейчас ему нужен Винисиус Жуниор.

Прихоть? Разумеется. Куда разумнее потратить 1 миллиард евро на подписание множества крутых футболистов и получить сильный чемпионат. Миллиард это лишь зарплата Винисиуса. Предлагают также побить мировой рекорд – 222 млн евро, которые катарцы заплатили за трансфер Неймара из «Барселоны» в ПСЖ . Сам Перес хотел поставить отметку выше год назад, когда приглашал француза Мбаппе. Теперь дали 115 млн евро семье Килиана.

В контракте Винисиуса с «Реалом» прописаны отступные. Но Флорентино пойдет навстречу покупателям, если предложат, например, 250 млн евро. Именно такие деньги по слухам готовы были заплатить катарцы «Барселоне» за вингера Ямаля. Каталонцы отказались, в их случае воспитанник является главной футбольной надеждой. А Перес обсуждал с менеджерами «Реала» уход Виниуиса, ведь есть конфликт интересов с Мбаппе.

«Реалу» пригодятся миллионы шейхов

Клуб из Мадрида перестроил знаменитый стадион «Сантьяго Бернабеу». Общая стоимость проекта 1,76 млрд евро. Реконструкция окупит себя в 2053-м. Если раскрутить шейхов на 300 млн евро за трансфер Винисиуса, то эти деньги существенно улучшат финансовое положение «Реала». Перес следит, чтобы его клуб не повторил ошибки «Барселоны». Но Мадриду нужны умные продажи. Именно поэтому оценивали уход Винисиуса в клубы АПЛ .

Рекордные доходы получили в прошлом сезоне именно благодаря бразильцу с левого фланга. Винисиус играл ложного форварда с коллегой по сборной Родриго. Забивал голы, отдавал умные передачи, стал «зажигалкой» по пути в финал Лиги чемпионов. «Реал» заработал 1 миллиард 73 миллиона евро. Исторический доход, впервые в истории футбольный клуб собрал больше миллиарда за сезон. Но это доходы, то есть их суммарная выручка.

Чистая прибыль «Реала» составила 16 млн евро, которых не хватит, чтобы покрыть зарплату Винисиуса. Бразилец получает 20,8 млн евро, а после уплаты налогов сумма сокращается до 10 миллионов евро. Проще говоря, шейхи предлагают увеличить зарплату в 20 раз. Помножьте свои доходы на 20, чтобы понять, насколько большой будет разница. Также уход Винисиуса, хотя против такого шага сразу выступит Анчелотти, упрощает «Реалу» выбор тактики.

Получив 250-300 млн евро от шейхов, Перес сможет через год заманить в Мадрид норвежца Холанда. Тогда слева Мбаппе, справа Родриго, под нападающим – Беллингем. А этот сезон пройдут с Эндриком и Мбаппе. Также не забывайте о талантливом турке Гюлере. Если плеймейкер заиграет, то ему тоже нужно место в основе. Как ни странно, уход Винисиуса выгоден многим футболистам в «Реале», начиная с Мбаппе, которому приятно смещаться на левый край.

Близкие будут убеждать взять деньги

Огромная разница между историей Месси, который отказался от 1 миллиарда в Саудовской Аравии, и ситуацией Винисиуса. Бразилец зарабатывает много денег, но ещё не миллиардер, как Месси на момент получения приглашения от шейхов. Роналду может позвонить Винисиусу, нахваливая условия в Саудовской Аравии. Неймар поступит аналогично, ему надо отрабатывать зарплату, а на поле бразилец появляется редко, чаще играет в карты.

Винисиус ответит знаменитым коллегам, что слишком молод для игры в Саудовской Аравии. На что получит ответный укол – дважды выиграл Лигу чемпионов, выше в «Реале» забраться невозможно. Если получит «Золотой мяч» осенью, то ещё один аргумент, что европейская часть карьеры удалась, пора подумать о будущем правнуков. Легко советовать человеку отказаться от миллиарда евро, когда на столе никогда не было такого предложения.

Важный фактор – девушка Винисиуса. В основном недовольство Саудовской Аравией именно от жен и подруг футболистов. Благоверная Ляпорта приказала чемпиону Европы искать новый клуб, у нее маленький ребенок, семья и подружки в Испании. Винисиус часто менял женщин. Сейчас его девушка — модель Мария Маццалли. Если брюнетка хочет стать невестой миллиардера, то точно убедит Винисиуса взять огромные деньги.

Винисиус ещё может уйти из «Реала»

Можно понять ветеранов, хотя куда ближе позиция Крооса. Тони не хочет иметь ничего общего с сомнительными лигами. Но сложнее понять 24-летнего вингера, если променяет «Реал» и Лигу чемпионов на деньги. Впрочем, Винисиус знает, что Перес его давно недолюбливает. Продажа игрока возможна, если начнутся конфликты с Беллингемом и Мбаппе, они оба любят играть на фланге Жуниора.

В идеале Винисиусу надо продумать вариант в Европе, отказав шейхам. А на практике можем увидеть рекордный трансфер. Наследный принц позвонит футболисту, осыпая комплиментами. Неймар скажет Вини, что надо брать деньги, пока лавочку не прикрыли. Семья вингера может проголосовать за миллиард. Тогда каждому из них достанется по состоянию. Грустно, но такова жизнь в мире без логичных правил.

В футболе допустили силу, для которой 1.5 миллиарда евро это не деньги. В детстве Винисиус всюду ходил в бутсах. Отец не мог купить сыну кроссовки. Плохо, что в футболе нет органа, который запрещал бы трансферные суммы и зарплаты, неоправданные законами рынка, доходами и убытками клубов. Можно назвать такой орган ФИФА , чтобы защищал футболистов из бедных семей от развращения богачами.