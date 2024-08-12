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«Аль-Ахли» готов заплатить Винисиусу миллиард

вчера, 16:24

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии готов предложить нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору миллиард евро за 5-летний контракт.

Мадридский клуб не намерен продавать игрока, ссылаясь на отступные в размере миллиарда евро.

Однако «Аль-Ахли» может предложить «сливочным» рекордную сумму в истории спорта.

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Все комментарии
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Несомненно, вопрос этот комплексный и не упирается в одни лишь финансы.
Нужно и методическое обеспечение, и школы детских тренеров, и многое другое.

Но всё это и говорит как раз о том, что без полноценной упомянутой пирамиды (здесь контекст касается 2-го и 3-го уровней пирамиды) сильного футбола не создать..

Что же касается перспектив зрелищности азиатской суперлиги и матчей типа "НьюДели-Пекин"..
Ну не знаю уж, жизнь покажет. Если, конечно, такая лига вообще когда-нибудь действительно будет создана.

Добавлю ещё, что большой футбол достаточно демократичен, чем и жизнеспособен, тогда как мешки имеют свойство отваливаться по разным причинам..
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
Купить готового несомненно проще, так как тренер выбирает из всей толпы того, кто более-менее идеально подходит под его замыслы, чем пытаться работать, часто безуспешно, с тем, кем располагает изначально.

Для развития талантов и существуют аренды. Как человек, чья команда практически безвылазно сидит в первой лиге и максимально часто арендует игроков, могу заявить, что истинный талант на фоне прочего состава будет радикально выделятся. За несколько десятилетий такое наблюдал всего пару раз, ребята сделали карьеру в РПЛ, но возложенных ожиданий так и не оправдали.

Вопрос детских тренеров состоит не только в финансовом обеспечении. Выгони старых, увеличь зарплату в 10 раз, введи отчисления и по факту на место бывших наберешь их же более дорогие копии с такой же отдачей, просто потому что по иному они также тренировать не умеют, им всем с детства вдалбливали, что нужно работать только так. Был бы прецедент, к примеру, наш бывший футболист открыл школу в Германии, воспитал нескольких действующих игроков Бундеслиги и пару десятков из второй лиги, то тогда такого специалиста с его командой стоило бы всячески переманивать к нам. Но на данный момент отечественный тренерский цех - сплошной мрак. Если менять, то менять на немцев или голландцев.

Такие покупки не делают для внутреннего чемпионата, так как незачем, отдачи не будет. А вот гипотетический матч, к примеру, "Нью-Дели" - "Пекин" с массой звезд в составах вызовет нешуточный интерес, все футбольные болельщики Индии и Китая будут болеть за свои команды в этом турнире.
1580556558
1580556558
вчера в 23:37
Не знаю. Попахивает эта новость. За 2 миллиарда можно футбольный клуб приличный купить. А то, что Винисиуса решат продать (или сам решит уйти) в ближайшее время, я не удивлюсь. Где Мбаппе, там кавардак
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Реальная жизнь не потверждает того, что имеется мощная зрительская аудитория для такой вот азиатской суперлиги..

Например, посещаемость чемпионата СА не очень-то растёт от надувания 4-х богатых клубов. Как раз потому, что развивается не вся лига, а только считанные клубы, большой конкуренции в турнире нет.

Разрыв в финансовом обеспечении клубов СА колоссален, он приближается к разнице в пару порядков между Хилялем и Насром с одной стороны и нижними клубами этой лиги с другой.
Откуда ту зрелище?

Ну, можно, наверное. собрать всех азиатских мешков в некую суперлигу, но кому она будет нужна, базирующаяся на легионерах, как будет способствовать развитию футбола на континенте в отдельных странах и будет ли она этому способствовать?

Всё это производит впечатление попытки построить мощный билдинг без фундамента..
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Опять же, про детских тренеров- вы полностью правы здесь, систему необходимо совершенствовать, а может и полностью менять, но для этого требуется мощная и долгосрочная программа, только она мало кого волнует именно потому, что все гонятся за сиюминутным результатом.

А для его достижения покупать игроков извне гораздо проще, чем растить своих
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:24
Не могу с этим согласиться..
Купить готового (коли деньги есть) значительно легче, разве это не очевидно?
Своих выпускают многих, верно, только развить и довести талант до взрослого футбола не одно и тоже, чем выпустить просто некоего игрока.

Детские тренеры, конечно, должны быть более квалифицированы, тут спору нет.
В том числе, чтобы в них шли опытные и обученные для этого люди, им надо хорошо платить, а много ли платят детским тренерам, например, у нас?
Но это локальная тема, не более.

Школы (академии), помимо прочего, должны получать хорошие отчисления от трансферов своих выпускников в профессиональные клубы,что, в частности, и должно быть одним из источников выплат детским тренерам.
Это есть? Скорее нет чем да..
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:05
"Выращивать собственных футболистов дольше и хлопотнее"

Наоборот, их выращивают и готовят в огромном количестве, все школы на месте, все работают. Для раскрытия потенциала есть аренда и более низкие лиги. Только даже в более простых условиях феерить не получается, так как детские тренера из за влияния традиций и нежелания перенимать передовой опыт с которым они скорее всего никогда и не сталкивались в свою игровую карьеру, соответственно, понятия о нем даже не имеют, уже изначально из болванок делают брак. Может быть так?
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:03
Чемпионат СА больше похож на аукцион, по типу у меня есть игрок за столько-то мильёнов, у кого больше?
А футбол остаётся на втором плане) Как-то так)
djaich
djaich
вчера в 22:58
В случае с Саудовской Аравией это проникновение в еврокубки или создание суперлиги. Зачем им содержать всю гипотетическую суперлигу? Пара клубов от саудитов, пара - от индусов, пара - от Поднебесной, пара - от нас и так далее. Футболисты в основном заграничные и мастеровитые, но потенциальная зрительская аудитория феноменальна по объему.

Для того, чтобы поднять национальный футбол, к примеру, у нас, необходимо в первую очередь разогнать всех детских тренеров в школах и заменить их на немцев и голландцев. У нас до сих пор готовят игроков по лекалам 70х-80х годов, когда во главу угла ставится участие игрока в неторопливой и тихой позиционной атаке. В то время как за бугром ставят игру с мгновенным преодолением центра поля, чтобы не дать сопернику развернуть свои защитные порядки, и расчетом на скорость да выносливость отдельных исполнителей для реализации моментов, оттого и так много африканцев стало в футболе, наши же изначально сбивают темп и начинают "размеренную осаду", чаще всего оказывающуюся бесплодной, то есть до сих пор в школах пытаются создать "идеального футболиста 90-х или начала 00-х", не смотря на утрату актуальности такого персонажа. Здесь уже вопрос психологии и с детства заложенных установок, оттого наши игроки и не могут перестраиваться под требования актуальных тренеров. Кажется, что как то так.
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Не очень понял, что вы подразумеваете под "выходом на глобальную международную арену"?
Весь мировой футбол должен прогнуться под хотелки Саудовской Аравии?)
Ну так даже у саудитов не хватит денег содержать целые лиги)

Есть только один способ сделать сильным национальный футбол- создать и поддерживать полновесную внутреннюю футбольную пирамиду, от массового неорганизованного футбола до профессиональных лиг.

Только такая пирамида позволяет
1) массово выявлять таланты;
2) приобщать их к организованному футболу;
3) удерживать их там и выращивать до взрослого возраста;
4) обеспечить им широкие возможности прежде всего внутри страны играть на профессиональном уровне, зарабатывая футболом на жизнь.

Отсутствие любого из этих уровней пирамиды не позволяет сделать футбол в стране устойчиво сильным, и никакие "глобальные выходы" куда-то там ничего не изменят.

Сразу про Зенит, чтобы не плодить сообщения..
Тут вряд ли стоит менять местами причину со следствием.
Это не Зенит был вынужден покупать звёзд из-за плохой школы, а школа стала стагнировать из-за низких шансов пробраться вверх на фоне легионеров.

Выращивать собственных футболистов дольше и хлопотнее, чем шерстить рынок
и привозить из других стран готовых сильных игроков, так что этот соблазн, касающися, кстати, не только Зенита, работал и будет работать, только западание на него даёт лишь краткосрочный эффект
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:52
А какая политика у Зенита может быть, если наши футбольные школы последние лет пятнадцать выдают почти сплошь шлак, абсолютно не конкурентоспособный на международной арене?
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:44
Шансы выглядят значительными. Если не в ту сторону, то маневр можно будет провернуть и в другую сторону.

Стать сильнее можно лишь выйдя на глобальную международную арену. Если трюк с Винисиусом, допустим, удается провернуть и УЕФА оформит разрешение саудитам, то клубу можно будет потратить еще миллиард на доукомплектовку состава сплошь из западных футболистов, а цены на привлекаемых звезд резко упадут в связи с допуском на соревнования, и сверхзвездная команда начнет формироваться по примеру МС и ПСЖ, через пару-тройку лет начнет давать нехилый результат в Европе. А таких коллективов в Саудовской Аравии можно сформировать три-четыре.

США, Китай, Япония же таких планов не имели, приглашали в основном футбольных пенсионеров, куда то интегрироваться не желали. Это путь тупиковый. Соответственно, всем приглашенным доигрывающим игрокам выгоднее было приспосабливаться под уровень посредственного большинства, а не тянуть местный футбол на ранее недостижимые высоты.
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 21:19
Так ведь расчёт может быть любой, вопрос лишь в том, каковы шансы реализоваться у такого расчёта..

Саудиты- далеко не первые, кому пришло в голову, что в выполнении сложных задач сгодятся примитивные решения.
Пытались, к примеру, США, Китай, Япония, Катар, ОАЭ.
Кто-то из них стал сильнее благодаря этому? Кто конкретно?

Что касается Зенита- ну и какую пользу Зенит при такой политике принёс футболу, национальному или европейскому?
Один раз выиграл еврокубок и суперкубок, причём по составу был тогда практически российским.
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:58
Здесь, как понимаю, расчет на то, что, возможно, лучший игрок мира на действующий момент не может одномоментно бесследно пропасть с медиа радаров и УЕФА придется согласится с включением саудовских клубов в еврокубки, чтобы гипотетический Винисиус, как главная звезда турнира, смог в них принять участие. Либо, допустим, саудиты замахнулись сразу на создание континентальной суперлиги. Тогда общественный интерес к соревнованию сразу кратно повышается. Наши же не спроста сохраняют нынешний Зенит как хотя бы единственную играющую команду более-менее высокого уровня, значит ожидают, что пригласят либо вернуться, либо участвовать в подобной суперлиге.
баск
баск ответ djaich (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Разумно?)
Ну хорошо, назовёте страну, которой скупка звёзд за бешеные деньги позволила
сделать сильнее национальный футбол?
И да, причём здесь УЕФА?)
djaich
djaich ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:44
Да вроде достаточно разумно действуют, пытаются за счет актуальных в медийном пространстве звезд привлечь внимание к собственной лиге. Но только УЕФА путем недопуска аравийских клубов к кубкам этот порыв сдерживает, боятся, что тогда шейхи всех лучших скупят. У тех же турок чемпионат также невысокого класса, но за счет участия в европейских соревнованиях удается привлекать в ведущую тройку клубов весьма известных игроков за разумные деньги. Но только сами саудиты чего хотят? Лишь участия в еврокубках или замахиваются на создание континентальной лиги?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:34, ред.
При первой же возможности надо уходить...убегать... драпать, причём без оглядки. Так, чтобы сверкали пятки ( в рифму не хотел, просто так получилось ). С приходом Мбаппе звезда Винисиуса будет постепенно угасать и в конечном итоге погаснет в результате коллапса.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:31
Для Реала было бы очень выгодно продать Винисиуса в СА, тем более что на его позиции теперь есть Мбаппе, а на вырученные деньги можно все проблемные позиции в команде усилить, еще и останется, но вряд ли сам бразилец согласится на такой переход.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:13
Лярд за два года для Месси, и Лярд за пять лет нет разницы?
Igo0rek
Igo0rek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:36
Им плевать на его игровые качества. Он будет служить рекламой стране, на него придут смотреть туристы.
memphis
memphis
вчера в 18:28
Это будут самые дорогие похороны карьеры
Cympak-05
Cympak-05 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:31
Цель не сделать лигу лучшей. Цель что бы лучшим выступали для них.
t6e5zcqnd78g
t6e5zcqnd78g ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:20
«Аль-Хиляль» предлагал за Месси в два раза больше если что.
Это Вини даже и не снилось.

Это фиаско, однако.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:02
Месси судорожно икнул.
Такое не снилось даже ему.
В те времена, когда он доил Барселону.
Винисиус должен десять раз подумать, прежде чем ответить отказом.
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 16:54
5 лет на расслабоне пинать мяч за лярд...откажется наверное
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:49
Похоже, что аравийцы отчаялись. Серьезно? 1 млрд зарплата и 1 млрд отступные за одного игрока? Вся их лига 1 млрд не стоит. А главное, каких целей они хотят достичь? 1 игрок ничто не изменит. Если Роналду, Неймар, Бензема, Мане, Канте и другие ничего сделать не смогли, то что Винисиус сделает?

Если не ошибаюсь, то этим летом ни одного громкого трансфера. Уже даже разговоры не ведутся о переходах Салаха и Де Брюйне. Если топ-игрока за млрд не могут переманить, у этой лиги будущего нет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:49
Вроде не 1 апреля... а эта новость из разряда "шутка"
баск
баск
вчера в 16:48
Ну, август месяц на дворе..
В дурке на пороге осеннее обострение, вот и булькает)

Вообще, саудиты реальные клоуны, конечно.
Фантазии у чувачков категорически не хватает на предмет того, куда бы засунуть бабки, текущие у них как вода из крана.

Стены мечетей драгоценными камнями отделывают;
Эскалаторы на улице строят;
Ультрасовременное оружие покупают в штатах, хотя так и не могут загнуть
каких-то жалких хуситов..

Чистые цыгане, ей-богу)
Ну и ещё разве что хватило ума обожраться по макушку и войти в почётную лидирующую двадцатку стран мира по распространению ожирения и, соответственно, диабета))
adekvat
adekvat
вчера в 16:44
Ни когда еще столько за негра не платили.
allemz
allemz
вчера в 16:42, ред.
В Древнем Риме раб за миллиард должен был бы уметь одним пальцем расправляться с толпами соперников на гладиаторской арене, танцевать стриптиз на потеху толпе и располагать к себе богов по щелчку пальцев. А что умеет эта плакса? Бороться с расизмом. Так, а дальше?
Гость
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