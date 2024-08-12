«Аль-Ахли» готов заплатить Винисиусу миллиард

1723469047

вчера, 16:24

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии готов предложить нападающему «Реала» миллиард евро за 5-летний контракт.

Мадридский клуб не намерен продавать игрока, ссылаясь на отступные в размере миллиарда евро.

Однако «Аль-Ахли» может предложить «сливочным» рекордную сумму в истории спорта.