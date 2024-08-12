«Аль-Ахли» готов заплатить Винисиусу миллиард

«Аль-Ахли» из Саудовской Аравии готов предложить нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору миллиард евро за 5-летний контракт.
Мадридский клуб не намерен продавать игрока, ссылаясь на отступные в размере миллиарда евро.
Однако «Аль-Ахли» может предложить «сливочным» рекордную сумму в истории спорта.
В дурке на пороге осеннее обострение, вот и булькает)
Вообще, саудиты реальные клоуны, конечно.
Фантазии у чувачков категорически не хватает на предмет того, куда бы засунуть бабки, текущие у них как вода из крана.
Стены мечетей драгоценными камнями отделывают;
Эскалаторы на улице строят;
Ультрасовременное оружие покупают в штатах, хотя так и не могут загнуть
каких-то жалких хуситов..
Чистые цыгане, ей-богу)
Ну и ещё разве что хватило ума обожраться по макушку и войти в почётную лидирующую двадцатку стран мира по распространению ожирения и, соответственно, диабета))
В дурке на пороге осеннее обострение, вот и булькает)
Вообще, саудиты реальные клоуны, конечно.
Фантазии у чувачков категорически не хватает на предмет того, куда бы засунуть бабки, текущие у них как вода из крана.
Стены мечетей драгоценными камнями отделывают;
Эскалаторы на улице строят;
Ультрасовременное оружие покупают в штатах, хотя так и не могут загнуть
каких-то жалких хуситов..
Чистые цыгане, ей-богу)
Ну и ещё разве что хватило ума обожраться по макушку и войти в почётную лидирующую двадцатку стран мира по распространению ожирения и, соответственно, диабета))
Если не ошибаюсь, то этим летом ни одного громкого трансфера. Уже даже разговоры не ведутся о переходах Салаха и Де Брюйне. Если топ-игрока за млрд не могут переманить, у этой лиги будущего нет.
Если не ошибаюсь, то этим летом ни одного громкого трансфера. Уже даже разговоры не ведутся о переходах Салаха и Де Брюйне. Если топ-игрока за млрд не могут переманить, у этой лиги будущего нет.