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«Ювентус» — «Комо»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (19.08.2024)

сегодня, 17:07
«Ювентус» — «Комо»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (19.08.2024)

«Ювентус»

«Зебры» межсезонные матчи сыграли не лучшим образом. В двух из четырех матчей команда получила поражение, в одном вышла ничья и в одном победа. 26-го июля и 11-го августа «Ювентус» уступил три мяча «Нюрнбергу» (3:0) и два гола «Атлетико» (2:0) соответственно.

Встреча с «Брестом» третьего августа завершилась вничью (2:2).

Единственный победный поединок произошедший с командой «Ювентус U23» закончился c результатом 4:0.

«Комо»

У данного же клуба предсезонье выдалось гораздо удачнее, из шести поединков победой «Комо» закончилась половина. Так 20-го августа команда обыграла «Лас-Пальмас» с результатом 2:1. 25-го числа встреча с «Кальяри» завершилась со счетом 3:1.

Третьего августа «Комо» выиграл у «БВ Линц» с разницей в один мяч (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ювентус» — 1.37

  • Ничья — 5.00

  • Победит «Комо» — 9.50

  • Победит «Ювентус» с форой -1.5 — 2.09

  • ТБ 3.5 — 2.96

  • ТМ 3.5 — 1.34

Статистика

  • «Ювентус» из последних пяти игр победил в двух.

  • «Комо» за тот же период времени получил два поражения.

  • Последняя очная встреча закончилась в пользу «Зебр».

Прогноз

Предстоящий поединок обещает быть напряженным поскольку каждая команда команды приблизительно равны по силе. Рекомендуем сделать ставку на ничью с коэффициентом 5.00 в БК Pinnacle.

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Вещий
Вещий
сегодня в 18:16
Для Комо это первый крупный экзамен в Серии А
Гость
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