Бухгалтерия победила. Уход Галлахера отдалил «Челси» от болельщиков

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сегодня, 00:04

Если так продолжится, у лондонского клуба закончатся воспитанники, которых можно дорого продать.

Предсказуемость

Конечно, самое противное, когда кто-то из знакомых подходит к вам и заявляет: «А я же говорил!» Вдвойне противно, если эта фраза сопровождает какое-то неприятное событие, которое этот самый знакомый прогнозировал. Он мог прогнозировать еще кучу событий, но они не случились, и об этих прогнозах все забудут. Зато о сбывшемся он не устанет напоминать.

Вот и мы не устанем напоминать о том, о чём писали еще в декабре прошлого года: «Челси» придется продавать Конора Галлахера. И чем более классно он будет выступать за лондонцев, тем лучше для них. Но не с точки зрения повышения качества игры команды, а по причине возможной прибыли, которую клуб получит с его продажи.

Вырученные в итоге от «Атлетико» 33 миллиона фунтов стерлингов наверняка станут хорошим подспорьем для бухгалтерии «Челси». И аудитория вокруг лондонского клуба по традиции разделилась. Многие фанаты расстроены уходом 24-летнего воспитанника, который 16 лет своей карьеры посвятил «Челси» и прошел весь путь от детского футбола до взрослого в составе лондонцев, фанатом которых был всегда.

Другие, впрочем, не особо расстроены и не возражали против ухода Галлахера, потому что понимают стратегическую задачу клуба, который не хочет попасть под санкции за нарушение финансового фэйр-плей. Кроме того, контракт Галлахера с «Челси» истекал следующим летом, и сейчас была оптимальная возможность его продать, не ввязываясь в сложные переговоры о продлении договора в условиях потенциального санкционного давления.

Рост давления

Уход Галлахера в любом случае только усилит натиск болельщиков, которые все ярче выражают свое недовольство теми или иными решениями менеджмента. Фанаты могут смириться с чисто «бухгалтерской» продажей одного из своих воспитанников и одного из самых самоотверженных и азартных футболистов команды, но только если это даст результат на поле.

Сейчас же в основном проводят параллели с уходом Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». Это еще один воспитанник, который стал жертвой режима. Это «Челси» еще повезло, что в МЮ тому пока не удается блеснуть.

Кто-то даже пытается подвести чисто тактическую мотивацию под продажу Галлахера. Например, бытует мнение у ряда фанатов, что Конор просто не подошел бы под стиль игры в короткие передачи, что якобы должно стать характерной чертой «Челси» при Энцо Мареске. Выглядит как попытка натянуть сову на глобус. И в такой ситуации даже те, кто честно признаются, что продажа чисто «бухгалтерская» и не имеет отношения к футбольным качествам игрока, вызывают больше сочувствия.

Бывший вингер «Челси» Пэт Невин, например, считает, что утверждения о том, будто Галлахер не подойдет под новый стиль «синих» являются попросту «интеллектуальным оскорблением». По его мнению, Конор стал лишь жертвой бездушной менеджерской машины, которой все равно, кого покупать и с кем расставаться. Но экономические правила в нынешнем футболе таковы, что сильно выгоднее расставаться с собственными воспитанниками.

Продажа своих

Об этом уже не раз говорилось, но стоит повторить, наверное. Дело в методике подсчета затрат. Бухгалтерия «Челси» старается очень ловко использовать все возможные лазейки. Для этого, например, контракты с футболистами заключаются на совершенно нереалистичные семь-восемь лет. Так «размазывается» их стоимость.

А чтобы баланс на пополнение выглядел солиднее, им нужно продавать не приобретенных на стороне игроков, а собственных воспитанников. Потому что в таком случае их стоимость как бы нарастает с нуля. И тогда все 33 миллиона фунтов стерлингов, вырученные за Галлахера, пойдут в прибыль за это лето. Если бы продали кого-то из недавно приобретенных, то лишь часть суммы вошла бы в такой зачет.

Тут нужно выдавить слезу по поводу ухода именно Галлахера. Ведь этот человек прошел всю карьерную лестницу в «Челси». Будучи игроком молодежной команды, он выигрывал чемпионат мира среди юношей в составе сборной Англии. Только в 2022 году Томас Тухель стал привлекать его в основную команду – в возрасте 22-х лет.

К тому времени Конор успел поиграть в аренде за «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Кстати, в основной сборной Англии он дебютировал как игрок «Кристал Пэлас». Это случилось в 2021 году в матче отбора ЧМ с Сан-Марино (10:0).

Сезон-2022/23 стал прорывным для Галлахера. Он провел 35 матчей за «Челси» в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне он забил пять мячей в 37 матчах турнира. Это второй результат после Коула Палмера, который завершил сезон с 22 голами в АПЛ .

Но бухгалтерия все решила за него. Как до этого решила за других воспитанников «Челси». А это уже немалый список: Билли Гилмор («Брайтон»), Рубен Лофтус-Чик («Милан»), Каллум Хадсон-Одои («Ноттингем Форест»), Ян Маатсен («Астон Вилла»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»). Все эти ребята из академии «Челси» ушли после продажи клуба новым владельцам в 2022 году. И все стали жертвами бездушной машины. Конечно, кого-то, наверное, и так бы продали. Но кто-то наверняка бы пригодился в основной команде и блистал бы там.

К слову, сам Энцо Мареска уже высказывался с призывом к Премьер-Лиге изменить финансовые правила, чтобы клубы не чувствовали себя вынужденными продавать своих воспитанников. Видимо, чувствует, что скоро некого будет продавать, чтобы извлекать достаточно прибыли для покрытия новых безумных трат боссов.

А «Атлетико» в данном случае получает динамику и боевой азарт в центр поля. Это то, что нужно для Диего Симеоне. Мадридцы воспользовались ситуацией в «Челси» и заполучили трудолюбивого и старательного полузащитника, который принесет еще немало пользы «матрасникам». Пока его любимый и родной клуб будет раздумывать над тем, куда бы пристроить еще десяток привлеченных дорогостоящих звезд для борьбы за место в Лиге конференций.