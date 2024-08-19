Новые лидеры «Спартака» и видные потери «Зенита». Главные футболисты старта сезона в РПЛ

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вчера, 19:53

Отличились созидатели и меткий защитник.

Игорь Дивеев (защитник, ЦСКА )

В обороне Игорь играет не так ярко, как в атаке. У ворот ЦСКА были моменты, но соперники прощали «армейцев». «Локомотив» вчера вырвал победу в концовке. Но Дивеев по-прежнему самый опасный «форвард» ЦСКА . Забил 4 мяча в РПЛ и отличился в Кубке страны. В защите тоже были удачные эпизоды и целые поединки, невзирая на ошибки всей линии или персонально Игоря. Скауты из топ-5 снова обратили внимание на здоровяка, который не откажется от приглашения «Болоньи» из Лиги чемпионов.

Маркус Вендел (хавбек, «Зенит»)

Семак потерял ключевого футболиста из-за травмы. Воспалилась связка, после лечения будет понятен срок восстановления. Пока ориентируются на полтора месяца. Без Вендела «Зенит» играет иначе. Не хватает последних передач. Вчера Мостовой выручил против «Химок», но Семак был близок к первому поражению в сезоне. А с Венделом всех громили. Маркус часто пасовал на результативного Глушенкова, а также удачно вбегал в штрафную площадь, ломая чужие линии защиты.

Манфред Угальде (нападающий, «Спартак»)

Ужасно стартовал в РПЛ , много месяцев не забивал. Но отличился после приезда плеймейкера Барко и не может успокоиться. У Манфреда теперь 4 гола в РПЛ . Его точный удар против «Факела» в дебюте встречи предопределил разгром соперника. Угальде пока позволял себе перепады в игре вместе со «Спартаком». Но 22-летний Мани, как его величают в коллективе, оказался юрким малым. Может играть ложную «девятку», способен смещаться на полуфланги. В паре с Жозе, если нужно, тоже сыграет.

Дмитрий Воробьёв (форвард, «Локомотив»)

Новичок быстро адаптировался в составе «Локомотива». Даже когда у него персонально не лучшие матчи, как против ЦСКА , то команда может положиться на черновую работу Дмитрия. Воробьёв всегда давит на защитников, они устают и допускают ошибки против свежих резервных форвардов «Локомотива». Дмитрий напористый, но тонкий форвард. Не эгоистичный, привык играть с аргентинцами в «Оренбурге», и при этом четко реализовывает свои моменты. Отличное усиление основы.

Дуглас Сантос (латераль, «Зенит»)

Самый стабильный в этом списке. Странно, что Сантос остался в «Зените». Видать, зарплата с бонусами настолько огромные, что видные европейские клубы отказываются повторять такие условия для возрастного левого латераля. Для Семака вожак Сантос бесценен. Если у него не получается, то не получается у всего «Зенита». Дуглас играет глубже, но оставляет хорошее впечатление. Привычно аккуратный, осторожный и умный фланговый игрок. Лучший в своем амплуа в РПЛ много лет подряд.

Иван Обляков (плеймейкер, ЦСКА )

Хотя Обляков играет за ЦСКА вынужденно ниже, чем его коллеги из «Спартака» и «Зенита», а именно Барко и Вендел, именно Иван является ключевым созидателем у «армейцев». У него больше черновой работы, но тоже есть свобода действий в атаке. Забил 2 мяча, добавил 1 ассист. В более понятной и победной команде, чем ЦСКА , Обляков мог создавать голы чаще. Напарники не ценят его пасы. У Ивана обычно недобор ассистов, невзирая на количество созданных моментов.

Алексей Батраков (плеймейкер, «Локомотив»)

Открытие старта сезона. Девятнадцатилетний атакующий хавбек в основе, ведь Миранчук, Жемалетдинов и Глушенков покинули «Локомотив». Батраков удачно подает мячи на напарников, собрал 4 ассиста. Также на его счету 2 гола. Понятно, что в его возрасте сложно работать стабильно, но Алексей старается показать себя в атаке и может быть частью эффективного прессинга молодого «Локомотива». Галактионов продолжает доверять Батракову, оставляя в резерве Салтыкова.

Евгений Латышонок (голкипер, «Зенит»)

На старте сезона РПЛ нельзя назвать лигой вратарей, ведь в чемпионате высокая результативность. Но голкиперы важны. Семак поменял вратаря, чтобы улучшить игру «Зенита». Хотя «Химки» забили Латышонку, до этого в четырех турах Евгений не пропускал. Голкипер взял пенальти от Нгамалё, защитил победу в матче с «Динамо». В предыдущих поединках тоже спасал чемпионов. Поскольку Евгений неплохо играет ногами, то влился в основу, ведь выполняет требования тренеров.

Жоао Бителло (плеймейкер, «Динамо»)

Ещё в первой игре за «Динамо» показал, что является классным мастером, четко видящим поле. Понадобилось время для полноценной адаптации, зато теперь Бителло среди лидеров «Динамо». Может сделать разницу одним пасом. У плеймейкера московского клуба 75 передач в финальную треть, один из лучших результатов старта сезона. Бителло сделал 4 голевые передачи и забил 1 мяч. Заметно, что может играть ещё ярче и лучше, ведь атакующему хавбеку всего 24 года.

Эсекьель Барко (плеймейкер, «Спартак»)

Барко стал дорогой ставкой «Спартака», но мгновенно начал отрабатывать вложения на поле. На счету невысокого юркого аргентинца есть голы – 2 мяча, и результативные передачи – 3 ассиста. Забил пока со стандартов, штрафного и пенальти, но есть потенциал для роста. У Барко хлесткий удар. Футболист зависит от вдохновения, поэтому пока не ставим на игру без перепадов. Но «Спартак» заждался крутого диспетчера, и Барко нравится вести игру команды. У него 119 пасов в финальную треть.

Максим Глушенков (форвард, «Зенит»)

Вместе с Барко – лучшие новички лета. Причем Глушенкова выкупили за смешные для «Зенита» деньги. На счету Максима 7 голов и 1 ассист. Обидно, что повредил руку в матче с «Химками». Теперь сделали операцию, точно пропустит поединок против «Спартака». Глушенков оказался «пятым элементом», недостающим звеном в игре команды Семака. Оказалось, что «Зениту» не хватало форварда между линиями. В «Локомотиве» раздавал передачи, в Санкт-Петербурге порадовал голами.