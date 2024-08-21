Нойер бросил любимую работу. Зато чемпион мира осуществил мечту знаменитого коллеги

1724256081

сегодня, 19:01

Мануэль выбрал жену и сына вместо сборной.

Нойеру не удалось выиграть чемпионат Европы

Немцы неплохо смотрелись на домашнем турнире. Но концовка матча плей-офф против Испании ошарашила хозяйскую публику. В Штутгарте случилось нечто киношное. Будущий хавбек «Арсенала» Мерино на 119-й минуте забил Нойеру решающий мяч. Отличился Микель на стадионе, где раньше забивал за «Осасуну» его отец Анхель. Причём Мерино отпраздновал мяч в ворота Нойера именно так, как его папа – оббежал вокруг углового флага.

Ещё одна киношная деталь исторического гола – Кроос оказался «в первом ряду». Легендарный полузащитник Тони хорошо увидел удар, который завершил его профессиональную карьеру. Оказалось, что тот матч был последним для ещё парочки чемпионов мира. Мюллер сразу сказал, что с него хватит. Томас провёл 131 матч, у него 45 мячей. А Нойер сыграл 124 поединка. Но Мануэль очень упрямый, пробовал остаться в команде.

Голкипер хотел взять паузу на матчи Лиги наций, а затем вернуться, чтобы сыграть на ЧМ -2026. Тренеру Нагельсманну такой вариант не понравился. Получается, надо наигрывать с защитой одного голкипера, а потом возвращать Нойера строго из-за его легендарного статуса. Конечно, Мануэль среди великих футболистов 21 века. Один из лучших вратарей в истории. Его знаменитая гандбольная игра ногами давно изучена специалистами.

Руки-мельницы воспитанника «Шальке» спасали его первый клуб. А в «Баварии» Нойер выиграл всё, что только можно. Со сборной Германии Мануэль стал чемпионом мира в Бразилии, но не стал победителем чемпионата Европы. Голкипер не успел дебютировать так рано, чтобы сыграть на Евро-2008, где Леманн пропустил от Фернандо Торреса в финале. Но дальше у немцев в воротах царил Нойер. Но даже Мануэль не может быть вечно молодым.

Друзья и жена подтолкнули Нойера к верному выбору

Тренер Нагельсманн принял решение остаться у руля сборной Германии. Тренер Компани неожиданно возглавил «Баварию». Два специалиста сошлись во мнении, что надо поставить Нойера на место. Ещё после ЧМ -2022 в Катаре упрямый человек отправился к друзьям в Исландию. Там Мануэля накрыла германская тоска. Бегал по 10 километров в день, отказывался поначалу смотреть решающие поединки катарского чемпионата мира без Германии.

Нойер винил себя за провал сборной в группе, хотя там вся команда виновата включительно с тренером Фликом. Мануэль бегал, ходил в походы, а затем отправился кататься на лыжах. Говорит, что лучше бы обратился к психологу, ведь явно искал приключения себе на голову. Нойер утверждает, что для него катание на лыжах это как сходить за хлебом. Винит во всем предмет, спрятанный под снегом на склоне. Но у очевидцев другая версия событий.

Голкипер «Баварии» полез на гору, где было невероятно мало снега. Его просили не спускаться по лысой горе, это опасно. Не послушал, упал, сломался. Хорошо, что вернулся на свой уровень. Но психологически такие падения сказываются плохо. Особенно на мужчину, который развёлся и сразу закрутил роман с девушкой почти на 15 лет моложе. В марте Нойер впервые стал отцом, сына зовут Лукой. Теперь форвард Тони может шутить, что это в его честь.

Разумеется, Нойеру надо уделять внимание невероятно молодой жене – Анике всего 24 года, и сыну Луке. Родители тоже не молодеют, а видят сына редко. Мануэль так и написал – семья и друзья заставили уйти из сборной, сам он хотел на ЧМ -2026. Сосредоточится на «Баварии», где год назад подыскивали молодого голкипера. Просматривали грузина Мамардашвили. Оценивали Ливаковича из сборной Хорватии. Но Мануэль вернулся на пик формы.

Тер Штеген давно заслужил шанс в сборной Германии

У Яна Облака, одного из лучших голкиперов 21 века, всего 69 поединков за сборную Словении, хотя ему идёт 32-й год. У Акинфеева, для сравнения, 110 поединков за сборную России, хотя Игорь пропустил несколько десятков матчей из-за травм. Облак не прошёл первую сотню, ведь у словенцев был Ханданович. Самир играл за сборную до 2015-го года, «украл» у Облака несколько лет в основе. А Нойер забрал у тер Штегена золотые годы в сборной Германии.

Ветеран «Барселоны» не попал в заявку на ЧМ -2014, поэтому не стал чемпионом мира в Бразилии. У Марка-Андре всего 40 поединков за национальную команду, хотя ему сейчас 32 года. Нойер оказался выносливым голкипером. В 38 лет составлял конкуренцию более молодому коллеге. Нагельсманна спрашивали, кто будет первым на Евро-2024, и выбор Юлиана все знают. Нойер сыграл неплохо. Теоретически мог бы остаться в сборной до ЧМ -2026.

Но это слишком большой риск. При всем уважении даже к таким биологическим монстрам, как Буффон – Джиджи из семьи спортсменов, и даже куренье не мешало оставаться в хорошей форме и радовать реакцией, сорокалетние голкиперы не такие резкие, как их двадцатилетние коллеги. Льорис у Франции, Касильяс у Испании и многие другие вратари в почтенном возрасте работали хуже, чем могли в юности. Нойер мог испортить Нагельсманну мундиаль.

Мануэль не готов сидеть на лавке, а тер Штеген сегодня устроит вечеринку – осуществилась его мечта. Теперь, если не появится сенсационный новый голкипер в стиле Мануэля, вратарь «Барселоны» будет играть в матчах Лиги наций. А затем в отборе к ЧМ -2026. У немцев привычно высокие шансы пройти квалификацию, но желательно занять первое место в квартете. Жеребьёвка впереди, соперников не знают. Зато знают, что в Лиге наций будет жарко.

Немцы не брали этот кубок. Тер Штеген сыграет против боснийцев, венгров и голландцев. Затем четвертьфиналы, важно не опуститься ниже второго места. Немцы повоюют за кубок. А Рюдигер и Та постараются минимизировать включения голкипера. Нойер оставил сильную сборную. Но это верный шаг для его семьи, «Баварии» и Германии. Нельзя отдавать легенде место в основе через два года. Никто не знает, в каком тогда Мануэль будет состоянии.