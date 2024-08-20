Победитель Лиги чемпионов тащит МЮ. Но «красные дьяволы» должны его продать

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сегодня, 17:29

Потом будет уже поздно.

Болельщики крайне осторожны в оценке старта «Манчестер Юнайтед» – прошлый сезон для манкунианцев был слишком болезненным, чтобы последовать примеру руководства и довериться тен Хагу. Один из главных героев «Юнайтед»-лихорадки – Каземиро. Бразилец провёл крайне противоречивый сезон, болельщики призывали продать возрастного хавбека. Но сейчас мы наблюдаем его преображение. Бразильца называли среди игроков, кто лучше всех проявил себя на предсезонке. И полузащитник перенёс это на первые матчи сезона – «красные дьяволы» на равных боролись с «Сити» за Суперкубок и обыграли «Фулхэм» в первом туре АПЛ .

Нашёл себя в связке с Майну

Объективно оценить эту пару в прошлом сезоне было невозможно – Кобби ворвался в основную команду уже по ходу сезона, когда Каземиро слёг с травмой. Когда же они встретились в стартовом составе, бразилец набирал форму и долго не мог выйти на пик. Это наслаивалось на общий хаос в команде – к апрелю «красные дьяволы» остались без центральных защитников, Каземиро экстренно перевели на эту позицию.

По сути, только сейчас мы можем наблюдать, на что способна связка молодого воспитанника и возрастного лидера МЮ при базовых настройках, без независящих от них препятствий. И пока эта пара опорников убеждает. Профиль у бразильца не изменился – он по-прежнему любит играть агрессивно, берёт своё засчёт грамотной игры корпусом, плюс активен в единоборствах. Когда Каземиро в форме, он вездесущ и даёт солидный объём – а в МЮ на него дополнительно ложится развитие атак. Майну тоже способен давать объём без мяча, плюс грамотно открывается для развития владения. Теперь они работают как слаженный механизм.

Агрессивная манера снова даёт результат

Опять же – когда Каземиро в форме, он неудержим, но не в оптимальных кондициях полузащитник становится скорее звеном, на которое соперник стремится надавить. Потому что именно отсюда можно создавать моменты. «Кристал Пэлас», надавив на Каземиро-центрбека, просто раздавил «Юнайтед» прошлой весной – бразилец, выдёргиваясь на соперника, оставлял пространство за спиной, проигрывал единоборства.

Но на дистанции двух последних игр опорник – лучший в МЮ по оборонительным показателям. Девять перехватов в Суперкубке с «Сити» и шесть – против «Фулхэма» в первом туре (у Майну – пять за два матча). Также – шесть выносов (второй после Магуайра), семь заблокированных ударов (у Магуайра – четыре). При этом при владении Каземиро куда реже, чем тот же Майну, теряет мяч. И в продвижение вовлечён куда больше: 100 передач за два матча (больше всех в центральной оси, третий показатель в команде – больше только у Магуйара, но он центрбек, и Далота), пять ключевых передач (лучший в МЮ ), 146 касаний мяча (лучший в команде).

Сейчас бразильский опорник не выбивается из общекомандного темпа – и органично выглядит в системе Эрика тен Хага.

С возрастом набирать форму сложнее – это показал прошлый сезон

Яркий старт сезона не должен приводить к амнезии – вполне реальна возможность, что затмение прошлой кампании повторится. В МЮ всё ещё неустойчивая структура, команду легко выбить из равновесия, учитывая активные изменения состава и несыгранность. Речь о любой череде травм, возникновении необходимости ротации, вынужденных экспериментах с позициями игроков. Это всё было в прошлом сезоне – и вполне может повториться в текущем.

А насколько игра Каземиро разрушительна для своей же команды при таком сценарии, мы уже увидели. Возрастной хавбек дольше набирает форму – и это умножается на плотнейший английский календарь, тяжелейший уровень сопротивления и интенсивности, на тот же хаос в «Юнайтед».

В МЮ слишком неспокойно – здесь у Каземиро будут новые провалы

Это не «Сити», «Арсенал» или «Ливерпуль», которые сформировали костяк и теперь могут ограничиться косметическими изменениями. Манкунианцы после недавнего провала вышли на рынок и проводят очередную масштабную закупку. Изменилась линия обороны – де Лигта будут интегрировать в стартовый состав в пару к Мартинесу, справа уже наигрывается Мазрауи, на острие новая опция – Зиркзее, ещё есть Лени Йоро. А трансферное окно ещё не закрыто – сообщалось о переговорах по Угарте из ПСЖ и де Йонгу из «Барсы».

О стабильности можно будет говорить разве что к следующему сезону. И Каземиро лучше крепко подумать – может, пора выбрать более спокойное место для футбольной пенсии?

Лучше использовать яркий старт для продажи

Много заработать на экс-лидере «Реала» у МЮ не получится. Выйти в ноль изначально невозможно – игрока покупали с наценкой из-за имени и имиджа толстосумов, который закрепился за МЮ . А теперь футболист стагнировал, стал старше. Этот фактор сильно ограничивает круг доступных вариантов.

В первую очередь смотрят в сторону Саудовской Аравии. Но история с шейхами тянется с мая – ещё тогда на МЮ выходили «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия», но их не устроил ценник в 30 млн фунтов. С тех пор переговоры не продвинулись.

Но начался новый сезон и Каземиро пока что в порядке, даже ведёт игру «красных дьяволов». Это может сдвинуть переговоры с мёртвой точки, теперь манкунианцам есть, засчёт чего надавить. Но важно трезво оценить ситуацию. Такой старт не должен стать поводом отказаться от продажи – Каземиро давно не показывает стабильности. Стоит расстаться с возрастным опорником вовремя – пока на нём можно хоть что-то заработать.