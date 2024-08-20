Трансферы на 140 млн евро не помогли. «Атлетико» потерял очки в первом же матче

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сегодня, 12:37

Гол новичка, Альварес на скамейке.

В погоне за «Реалом»

Как ни удивительно – именно «матрасники» лидируют в Ла Лиге по тратам на новичков. По соседству «Реал» стремительно набирает силу, опыт и мастерство Флорентино Переса позволяют «сливочным» брать главного игрока своего поколения Килиана Мбаппе свободным агентом, а также готовить аналогичные сделки по Тренту Александеру-Арнольду и Альфонсо Дэвису на следующее межсезонье. Команда приобретает окончательный облик. Это новое поколение «галактикос» с претензиями на гегемонию в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

«Атлетико» и «Барса» бросили все силы на «гонку вооружений» – им принципиально важно не допустить, чтобы образовалась пропасть в классе. Поэтому селекционеры приобрели крайне надёжного центрбека Робина Ле Нормана из «Сосьедада», на острие взяли второго бомбардира прошлого чемпионата Александра Серлота. Главное же приобретение – Хулиан Альварес, которому стало тесно в одной команде с Эрлингом Холандом. За аргентинца отдали солидные 75 млн евро.

И ведь кампания ещё не закончена. У «матрасников» есть ещё одна цель – Конор Галлахер из «Челси». Полузащитник тащил «синих» в прошлом сезоне, но его хотят продать, чтобы уладить дела с финансовым фэйр-плей. Частью сделки может стать Жоау Феликс, который не нужен Симеоне, так мадридцы убьют сразу двух зайцев. В общем, к новому сезону «Атлетико» подошёл во всеоружии и с большими амбициями.

Неудобный соперник

Но и оппонент по первому туру подобрался не самый приятный. В последних 20 матчах «матрасники» и «Вильярреал» одержали в очных встречах по шесть побед, ещё восемь встреч завершились ничьей. В прошлом сезоне мадридцы победили в обеих играх, при этом ранее не могли забрать три очка с 2021 года.

Однако «жёлтая подлодка» ощутимо ослабла по сравнению с предыдущим сезоном. Марселино потерял двух критически важных для команды игроков: Александра Серлота и Филипа Йоргенсена. Норвежец – лучший бомбардир команды в прошлом чемпионате и второй в топе Ла Лиги, датчанин – воспитанник, стремительно ворвавшийся в состав основы и ставший основным вратарём. Да, на них «Вильярреал» заработал почти 60 млн евро – но это всё равно удар по команде.

В любом случае было абсолютно непонятно, чего ожидать от соперника и от самих «матрасников».

Главное приобретение – на скамейке

Как раз Ле Нормана и Серлота в стартовом составе выпустили. В центрфорварде была острая необходимость – раньше наконечника играл Альваро Мората, но испанец перебрался в «Милан». Антуан Гризманн обжился и заново раскрылся в роли глубинного плеймейкера, его не было смысла возвращать на острие. Поэтому норвежцу, профильному форварду, не пришлось ждать дебюта.

Что касается Ле Нормана, в центре обороны тоже назрело обновление. Летом ушли два лидера на этой позиции: Марио Эрмосо и Стефан Савич – с ними не стали продлевать контракт. При этом помимо них клуб покинули ещё два центрбека из обоймы (Паулиста и Сёюнджю). Не просто так опорника Витселя перевели в центр обороны – там просто некому больше играть. Дефицит настолько серьёзный, что в тройке с Ле Норманом, кроме Акселя, вышел профильный правый латераль Аспиликуэта.

Между тем не нашлось места в старте тому, на кого «матрасники» потратили больше всего – Хулиан Альварес начинал матч на скамейке. Иронично, учитывая, что из «Ман Сити» аргентинец уходил в поисках игровой практики и статуса лидера.

В положении догоняющих

«Матрасники» владели преимуществом на мяче, особенно ощутимым оно было на первых минутах. Тогда же команда Симеоне создала два острейших момента, один реализовала, но был зафиксирован офсайд.

При этом такой сценарий игры для хозяев был даже комфортнее. Прежде всего потому, что они перешли в режим экономии энергии и ждали ошибок соперника. Во-вторых, потому, что эти осечки «матрасники» щедро дарили. На два момента «Атлетико» «Вильярреал» ответил голом на 18-й минуте – Груневельд убежал в контратаку, накрутил как раз Витселя и забил в дальний. Позднее Аксель «поучаствовал» и во втором голе хозяев – после заброса он выпрыгнул прямо на Облака, помешав ему выбить мяч. Тот прилетел Коке, он стал автором автогола.

До этого у того же Груневельда был острейший момент. Опять с контратаки. Только на этот раз «отличился» Ле Норман – Робин поднялся высоко, но не смог попасть по летящему мячу. Витсель и Аспиликуэта остались вдвоём против трёх игроков соперника. Хозяева простили.

Эти ошибки в итоге и стоили мадридцам победы. В атаке-то дела ладились, были опасные моменты – и на оба гола гости почти сразу ответили (в ответ на мяч Груневельда через две минуты забил Льоренте, после автогола Коке сравнял Серлот). Пока линии обороны не хватает сыгранности.

Насыщенный календарь на старте

В таблицу в любом случае заглядывать рано – о чём может сказать первое место «Сельты»? На дистанции расстановка сил выровняется. При этом для подопечных Диего Симеоне подобрался непростой календарь. В следующем же туре предстоит принять на своём поле «Жирону», которая в прошлом сезоне завоевала бронзу. После игры с «Эспаньолом» будет выезд к «Атлетику». Баски возвращают величие при Эрнесто Вальверде – уже в прошлом сезоне отобрались в Лигу Европы, борясь за ЛЧ . А теперь готовы сделать очередной шаг вперёд.

Подписывать топ-футболистов – это одно, а подтверждать претензии на чемпионскую гонку – совсем другое. «Матрасникам» стоит научиться показывать стабильность и приучить себя к победам на классе.