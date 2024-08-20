Первый матч с тренером-авангардистом. «Юве» оформил разгром, центрфорвард не пригодился

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сегодня, 10:11

Дебютировали матчем с дебютантом.

Глобальная перестройка

В составе «старой синьоры» немало изменений. Новый главный тренер – авангардный специалист Тиаго Мотта, который сделал себе славу на успехе «Болоньи» в прошлом сезоне. Менеджер перестраивает «бьянконери», теперь команда играет по схеме с двумя центральными защитниками, более нацелена на атаку и не стремится сушить игру при минимальном преимуществе.

Это потребовало активных действий на рынке, поэтому туринцы пока потратили больше всех в Серии А (почти 90 миллионов евро на компенсации за новичков). Новый вратарь, обновление центральной оси и флангов обороны. Исполнители пришли достаточно сильные. Тот же Дуглас Луис был лидером в «Астон Вилле», когда «львы» боролись за Лигу чемпионов. Кефрен Тюрам – восходящая звезда из «Ниццы», системообразующий центрхав команды. Селекционеры «Юве» смогли привезти качественное усиление. Но всем новичкам ещё надо адаптироваться, а тренеру интегрировать свои идеи в команду. Это глобальный процесс. Для которого мало предсезонки.

Три новичка и воспитанник-тинейджер в старте

При таком количестве кадровых изменений логично, что в первом же туре планировалось сразу несколько дебютов. В первую очередь на поле ожидали увидеть Дугласа Луиса и Микеле Ди Грегорио – бразильца позиционировали как главное приобретение «Юве» этим летом, а на вратарской позиции произошла рокировка (многолетний первый номер Щесны покинул команду, Ди Грегорио изначально брали в качестве основного). Но в старте увидели несколько иной состав дебютантов.

Микеле и правда вышел с первых минут. В линии обороны на левом фланге появился Хуан Кабраль, а другого левого защитника, Андреа Камбьязо, перевели на правую бровку. В связке с Локателли в опорной зоне появился Тюрам. А левым вингером вышел Самуэль Мбангула – бельгийцу 20 лет, его только интегрируют в основную команду.

Состав достаточно экспериментальный, при этом в первом матче чемпионата туринцы смотрелись уверенно. Тюрам давал необходимый объём без мяча, а при владении активно развивал атаки. Кабраля часто задействовали в начальной стадии атак. Микеле же в итоге оформил «сухарь».

Неудачный вечер для Влаховича

Мотта стремится привести свой футбол и Душана Влаховича к общему знаменателю. Сербу по-прежнему доверяют и активно «кормят» мячами. Форвард нанёс первый удар по воротам «Комо» (на него забрасывал Камбьязо), ему доверяли штрафные – и Душан в целом выглядел уверенно. Пять ударов за матч, никто в обеих командах вчера не бил чаще. Да и единоборства он выигрывал без труда.

Но никуда не делись проблемы с реализацией моментов. Мяч раз за разом пролетал в миллиметрах от створа – в первом тайме было сразу два таких момента. Перед перерывом нападающий вообще попал в штангу, тогда на табло ещё горели 1:0, туринцам было крайне важно укрепить преимущество. Такой же момент был на 52-й минуте, до этого Влахович смог-таки забить, но из офсайда. Ещё один офсайд поймал перед финальным свистком – показательно, что в том моменте Душана вывели 1-на-1 с вратарём. Но даже в такой ситуации, без сопротивления, серб попал опытному Рейне в ногу. Тотальное невезение все 90 минут.

Есть кому забивать

Обычно для команды голевая засуха центрфорварда – это беда. Но «бьянконери» повезло, в группе атаки достаточно хороших исполнителей. Это был вечер Мбангула. Дебютант стал автором первого гола «Ювентуса» в новом сезоне (пробил прицельно в дальний на 23-й минуте), он же поучаствовал в мяче Камбьязо на 90+1-й, которым туринцы добили соперника.

Комфортный задел перед окончанием первого тайма для «старой синьоры» оформил Тимоти Веа, голевую отдавал Кенан Йилдыз. Атаки получались максимально вариативными. Мотта был доволен и тем, что опасность исходила из разных участков поля, и тем, как себя проявил молодой воспитанник:

У меня было хорошее предчувствие по поводу Мбангула, я жду больших свершений от всех, не только от него. Он сегодня сыграл потому, что заслужил это всей своей работой. Я рад за него, и мы показали хороший командный футбол. Когда нужно было защищаться, мы это делали, а когда мяч был у нас, мы располагали большим числом мастеров, принимавших умные решения. Кенан Йилдыз действовал на тех позициях, из которых нам нужно было выжать максимум, у него есть необходимые для этого характеристики. И его действия создавали свободные зоны для Мбангула, который мог оставаться на фланге и снабжать мячом нападающих.

Дали время вкатиться

Туринцам точно не стоит обольщаться. Какой бы яркой победа ни была, она произошла над дебютантом и пока очевидным аутсайдером Серии А. «Бьянконери» просто нужно выжать из игр с такими соперниками максимум пользы. В первых двух турах обойдётся без принципиальных противостояний, теперь команда в гостях сыграет с «Вероной». В сентябре будут выезды к «Эмполи» и «Дженоа». Между ними – важные встречи с «Ромой» и «Наполи». Но, во-первых, эти команды тоже проходят перестройку и пока не оформили чёткий рисунок игры. А во-вторых, оба этих матча пройдут в Турине. «Юве» важно, что с прямыми конкурентами они на этом этапе сыграют дома. Стартовали удачно, дальнейшие условия благоприятные – остальное уже за «старой синьорой».