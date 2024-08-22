Левандовски постарел. Дилемма для «Барселоны»

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Перспективы польского бомбардира выглядят довольно туманно.

21 августа Роберту Левандовскому исполнилось 36 лет. Для форварда это более чем почтенный возраст. И тем удивительнее, что поляк вроде бы сохраняет результативность, а также колоссальную зарплату, которая, конечно, приводит в замешательство многих. Особенно из числа тех, кто наслышан о тяжелом финансовом положении «Барселоны». Впрочем, даже не будем тут глубоко вдаваться в детали именно денежной стороны вопроса. Контракт с Левандовским – это одно из целого ряда загадочных явлений, происходивших с менеджментом каталонского клуба в последние годы.

Голевая польза

Наверное, за один такой контракт, как у Роберта, «Барселона» могла бы держать в составе пару-тройку исполнителей высокого качества. Но сторонники поляка скажут, что он дает главное – голы. И тут же приведут в пример два мяча, забитых в первом же туре нового чемпионата в ворота «Валенсии». Они принесли «Барселоне» победу.

В прошлом сезоне Левандовски забил 19 мячей, причем четыре их них с пенальти. Это сделало его четвертым бомбардиром в Ла Лиге. У него столько же голов, сколько у Джуда Беллингема, который не форвард, и меньше, чем у Александера Серлота (23 гола) и Артема Довбика (24 гола). Пусть последний и забил семь с пенальти.

При этом Левандовски фактически играл безальтернативную роль в центре нападения у «Барселоны». С его зарплатой и опытом он должен был заколачивать с большим отрывом. Возможно, в какие-то моменты его голов каталонцам не хватило, чтобы навязать борьбу «Реалу» в чемпионате.

Впрочем, Роберт периодически вспыхивает, чем заставляет замолчать критиков. Вот как после первого тура и дубля в ворота «Валенсии». В современном футбольном мире за такое тут же назначают лучшим игроком матча, не особенно вдумываясь в то, как конкретно случились эти голы, и какими были другие действия футболиста на поле.

У сторонников такого подхода есть свои аргументы. Они утверждают, что от нападающего ждут голов, и он их забивает. Но это слишком поверхностный подход. Нападающий не существует вне контекста. Вполне вероятно, что два других форварда хорошего уровня, работающие за ту же зарплату, что получает один Левандовски, имели бы больше голов и принесли бы больше очков «Барселоне». Мы этого знать не можем. Но мы можем оценивать и другие игровые показатели. Взять даже этот первый тур, в котором у поляка будто бы образовалось алиби от любой критики.

Статистика говорит

Мы же ведь часто употребляем выражения наподобие того, что результат не соответствует содержанию матча, что эта команда заслуживала или не заслуживала победы или поражения. Эта команда создала больше моментов и доминировала, а другой команде повезло. Будем честны, каждый из любителей футбола ловил себя на таких ощущениях и чаще всего даже озвучивал их в спорах или комментариях.

Давайте вернемся к игре Левандовского против «Валенсии». Он забил два мяча. Но в целом выглядел вялым и даже неуклюжим. Ему не хватало резкости и техничности в действиях. Он забил два мяча, которые забили бы 99 процентов футболистов на его месте. Пройдемся же по цифрам.

«Барселона» сделала 561 передачу и владела мячом на протяжении 63 процентов времени. Тем не менее, к перерыву Левандовски коснулся мяча всего девять раз. Во втором тайме он добавил к ним еще 15 касаний. У него не было обратных отборов, что, впрочем, не так критично для нападающего. Зато у Роберта в активе 17 передач, но ни одной из них – в обострение. Зато треть – назад.

Хорошо. Нужен контекст для понимания, насколько это все хорошо или плохо. Возьмем «Реал», который не смог обыграть «Мальорку» (1:1) на выезде. Мадридцы тоже владели мячом 63 процента времени и сделали 650 передач. Килиан Мбаппе касался мяча 42 раза, Винисиус – 56, а Родриго – вовсе 79. Они работали усерднее, занимали более выгодные позиции, чаще напрягали оборону без мяча, лучше двигались. Каждый из троих превосходил Левандовского в качестве игры.

Ну, вы скажете, что забил два он, а не они. Но это как с xG. В отдельном матче реальный счет может сильно отличаться от этого показателя, однако постепенно на дистанции происходит сближение этих значений – статистика делает свое дело.

Продолжим сравнивать. «Мальорка», например, сделала только 273 передачи и владела мячом 37 процентов времени. Но даже ее нападающий Ведат Мурики при этом контролировал мяч чаще, чем Левандовски. Ладно, возьмем таких же возрастных ребят. Вот Яго Аспас в «Сельте» имеет куда менее квалифицированную поддержку от товарищей, чем Роберт. Но в игре с «Алавесом» (2:1), где 37-летний Аспас забил победный мяч, Яго вовлекался в игру с мячом 39 раз – значительно чаще, чем Левандовски.

Проводник идей

В заключительной трети прошлого сезона Хави начал стабильно заменять Левандовского примерно через час игрового времени. И футбол «Барселоны» становился более атлетичным и плотным. Сейчас каталонцев тренирует Ханс-Дитер Флик. У него один агент с Левандовским. И это может накладывать свой отпечаток.

Этот фактор способен придавать Роберту новую роль в команде. Например, в том же матче с «Валенсией» во время второго перерыва на водопой Флик, который еще не освоил испанский, общался не с толпой своих футболистов, а с Левандовски, с которым у него лучше налажен общий язык.

Но если Левандовски не наладит физическую и игровую форму, то Флику придется принимать непростые решения. И как бы тренер не оказался в щекотливом положении, когда давление, оказываемое игрой стареющего и не такого уже резкого звездного форварда, будет угрожать раздавить перспективы команды, атмосферу в ней, отношение болельщиков и в конце концов самого Флика.