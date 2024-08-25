«Верона» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Ювентус», который состоится 26 августа 2024 года
«Верона»
Команда шикарно начала сезон, крупно обыграв «Наполи» (3:0) и наверняка футболисты пытаются сохранить подобный настрой и на следующие матчи. Болельщики и руководство ждут более высокие результаты «Вероны», чем были в двух прошлых сезонах, поэтому на своем поле с «Ювентусом» от хозяев можно ожидать дерзкой игры.
Также 10 августа «Верона» выбыла из кубка Италии, проиграв «Чезене» (1:2), а в товарищеской игре обыграла «Астерас» (1:0).
«Ювентус»
«Старая синьора» очень хочет побороться за чемпионство и множественные изменения в клубе, призваны повлиять на это. «Ювентус» начал с победы, но во втором туре им будет противостоять непростой соперник, ведь придется думать и об обороне, а не полагаться, что нападающие забьют больше. Матч обещает быть интересным и напряженным, не оставив зрителей равнодушными.
19 августа «Ювентус» не оставил шансов «Комо» (3:0), а 11 числа проиграл в товарищеской игре «Атлетико» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона»– 5
- Ничья – 3.65
- Победит «Ювентус» – 1.78
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.73
Статистика
- «Верона» проиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл только четыре матча из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Туринский клуб гораздо сильнее своего соперника, а «Комо» еще не готов к поединкам с такими серьезными соперниками.