«Верона» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 августа 2024, 20:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Ювентус», который состоится 26 августа 2024 года

«Верона»

Команда шикарно начала сезон, крупно обыграв «Наполи» (3:0) и наверняка футболисты пытаются сохранить подобный настрой и на следующие матчи. Болельщики и руководство ждут более высокие результаты «Вероны», чем были в двух прошлых сезонах, поэтому на своем поле с «Ювентусом» от хозяев можно ожидать дерзкой игры.

Также 10 августа «Верона» выбыла из кубка Италии, проиграв «Чезене» (1:2), а в товарищеской игре обыграла «Астерас» (1:0).

«Ювентус»

«Старая синьора» очень хочет побороться за чемпионство и множественные изменения в клубе, призваны повлиять на это. «Ювентус» начал с победы, но во втором туре им будет противостоять непростой соперник, ведь придется думать и об обороне, а не полагаться, что нападающие забьют больше. Матч обещает быть интересным и напряженным, не оставив зрителей равнодушными.

19 августа «Ювентус» не оставил шансов «Комо» (3:0), а 11 числа проиграл в товарищеской игре «Атлетико» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона»– 5

Ничья – 3.65

Победит «Ювентус» – 1.78

Тотал больше 2.5 мячей – 2.13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.73

Статистика

«Верона» проиграла лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл только четыре матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Туринский клуб гораздо сильнее своего соперника, а «Комо» еще не готов к поединкам с такими серьезными соперниками.