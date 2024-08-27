«Карабах» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Динамо» Загреб, который состоится 28 августа 2024 года
«Карабах»
Команда из Азербайджана провалила первый поединок в Хорватии и теперь представить, что удастся отыграть три мяча на своем поле довольно сложно. Тем не менее, «Карабах» отличается своим характером и попробует исправить ситуацию. Перед вторым матчем виден перевес одного из клубов, но на поле все может измениться.
24 августа «Карабах» в чемпионате уступил на своем поле «Турану» (0:1), а ранее на выезде в первой игре Лиги чемпионов уступил «Динамо» Загреб (0:3).
«Динамо» Загреб
Хорватский клуб гораздо опытнее своего соперника и на своем поле смог добиться весомого преимущества. Теперь динамовцам остается лишь довести дело до победного конца и готовиться к жеребьевке Лиги чемпионов. Недооценивать соперника нельзя, иначе придется сильно сожалеть о потерянном преимуществе, если команда выйдет сильно расслабленной.
24 августа «Динамо» Загреб на своем поле обыграл «Горицу» (2:1), а ранее одолел на своем поле «Шибеник» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Карабах» – 2
- Ничья – 4.1
- Победит «Динамо» Загреб – 3.45
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.4
Статистика
- «Карабах» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Загреб не проигрывает уже восемь поединков подряд
- Три из четырех домашних матчей «Карабаха» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Карабаха», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что матч будет сложным, и хозяева добьются победы, но этого не хватит для того, чтобы пройти дальше.