«Карабах» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Карабах» – «Динамо» Загреб, который состоится 28 августа 2024 года

«Карабах»

Команда из Азербайджана провалила первый поединок в Хорватии и теперь представить, что удастся отыграть три мяча на своем поле довольно сложно. Тем не менее, «Карабах» отличается своим характером и попробует исправить ситуацию. Перед вторым матчем виден перевес одного из клубов, но на поле все может измениться.

24 августа «Карабах» в чемпионате уступил на своем поле «Турану» (0:1), а ранее на выезде в первой игре Лиги чемпионов уступил «Динамо» Загреб (0:3).

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб гораздо опытнее своего соперника и на своем поле смог добиться весомого преимущества. Теперь динамовцам остается лишь довести дело до победного конца и готовиться к жеребьевке Лиги чемпионов. Недооценивать соперника нельзя, иначе придется сильно сожалеть о потерянном преимуществе, если команда выйдет сильно расслабленной.

24 августа «Динамо» Загреб на своем поле обыграл «Горицу» (2:1), а ранее одолел на своем поле «Шибеник» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Карабах» – 2

Ничья – 4.1

Победит «Динамо» Загреб – 3.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Карабах» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Загреб не проигрывает уже восемь поединков подряд

Три из четырех домашних матчей «Карабаха» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Карабаха», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что матч будет сложным, и хозяева добьются победы, но этого не хватит для того, чтобы пройти дальше.