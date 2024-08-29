«Арсенал» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брайтон», который состоится 31 августа 2024 года
«Арсенал»
«Канониры» дважды боролись в последних сезонах за чемпионство, но не смогли его добиться. Сейчас подопечные Микеля Артеты идут за титулом в третий раз и по старту в двух первых турах видно, что команда настроена серьезно. Уже в третьем туре «Арсеналу» предстоит сыграть с «Брайтоном», который также не терял очков на данный момент, что обеспечит поединку небывалую интригу и интерес со стороны болельщиков.
24 августа «Арсенал» одолел на выезде «Астон Виллу» (2:0), а ранее 17 числа выиграл у «Вулверхэмптона» (2:0).
«Брайтон»
«Брайтон» поменял главного тренера и кажется, стал играть стабильнее. Команда вновь стремится в группу лидеров и одержала победы в стартовых турах. Коллектив понимает, что обыграть «Арсенал» на выезде при такой форме соперника крайне сложно, но готовиться с достоинством противостоять ему и стараться увезти хотя бы ничейный счет, который бы гостей вполне удовлетворил.
24 августа «Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем поле (2:1), а ранее крупно одолел на выезде «Эвертон» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.33
- Ничья – 5.7
- Победит «Брайтон» – 8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- «Канониры» уступили лишь в одном матче из десяти последних при девяти победах
- «Брайтон» выиграл четыре последних матча подряд на выезде
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, клубы не будут играть слишком закрыто, а потому вполне вероятно должны отметиться забитыми мячами.