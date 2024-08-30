«Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 21:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм», который состоится 31 августа 2024 года

«Айнтрахт»

За последние годы команда поиграла в различных европейских турнирах и даже выиграла Лигу Европы, а сейчас будет вновь бороться за высокие места в Бундеслиге. «Айнтрахт» не смог набрать очки в первом туре, но надеется исправиться во второй игре и будет иметь неплохие шансы на успех, если исключит глупые ошибки.

24 августа «Айнтрахт» проиграл на выезде «Боруссии» Дортмунд (0:2), а в кубке Германии разгромил одноименный клуб из Брауншвейга (4:1).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится в отличном настроении, ведь в первом туре на своем поле все же удалось вырвать победу и набрать первые три балла. Команда продолжает свой путь и в кубке Германии, а следующий поединок с соперником из Франкфурта будет непросто и принципиальный, ведь клубы являются конкурентами на места в еврокубках.

24 августа «Хоффенхайм» на своем поле переиграл «Хольштайн» (3:2), а 16 числа в серии пенальти одолел «Вюрцбургер Кикерс» в кубке страны (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.8

Ничья – 4.2

Победит «Хоффенхайм» – 4.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал больше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

«Айнтрахт» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хоффенхайм» выиграл четыре последних выездных поединка подряд

Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что матч будет результативным и в нем найдется место для голов от обеих команд, учитывая статистику последних встреч.