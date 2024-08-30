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«Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

30 августа 2024, 21:11
«Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт – «Хоффенхайм», который состоится 31 августа 2024 года

«Айнтрахт»

За последние годы команда поиграла в различных европейских турнирах и даже выиграла Лигу Европы, а сейчас будет вновь бороться за высокие места в Бундеслиге. «Айнтрахт» не смог набрать очки в первом туре, но надеется исправиться во второй игре и будет иметь неплохие шансы на успех, если исключит глупые ошибки.

24 августа «Айнтрахт» проиграл на выезде «Боруссии» Дортмунд (0:2), а в кубке Германии разгромил одноименный клуб из Брауншвейга (4:1).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится в отличном настроении, ведь в первом туре на своем поле все же удалось вырвать победу и набрать первые три балла. Команда продолжает свой путь и в кубке Германии, а следующий поединок с соперником из Франкфурта будет непросто и принципиальный, ведь клубы являются конкурентами на места в еврокубках.

24 августа «Хоффенхайм» на своем поле переиграл «Хольштайн» (3:2), а 16 числа в серии пенальти одолел «Вюрцбургер Кикерс» в кубке страны (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Айнтрахт» – 1.8
  • Ничья – 4.2
  • Победит «Хоффенхайм» – 4.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.5
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.6

Статистика

  • «Айнтрахт» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хоффенхайм» выиграл четыре последних выездных поединка подряд
  • Девять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что матч будет результативным и в нем найдется место для голов от обеих команд, учитывая статистику последних встреч.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
30 августа в 22:46
Предположу, что по крайней мере команды обменяются голами - ОЗ.
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