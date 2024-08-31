«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 1 сентября 2024 года

«Бавария»

Мюнхенский гранд с трудом выиграл первый тур чемпионата Германии, но с другой стороны, показал неплохую игру при новом молодом тренере Компани. В ближайших матчах будет интересно понаблюдать за игрой команды и какие ее постигли изменения. Коллектив принимает «Фрайбург», который стартовал с победы, но имеет уязвимости в обороне. Матч будет определенно интересным и с большой вероятностью результативным.

25 августа «Бавария» обыграла на выезде «Вольфсбург» (3:2), а 20 числа в товарищеском поединке одолела «Грассхоппер» (4:0).

«Фрайбург»

«Фрайбург» играл нестабильно в последнем сезоне и хочет вернуться в топ-4, чтобы попасть наконец в Лигу чемпионов. Команда хорошо начала сезон и одержала победу над непростым соперником. Это дало ей веру в свои силы и в Мюнхене гости постараются создать более сильному сопернику проблемы и вынудить того ошибаться.

24 августа «Фрайбург» в первом туре на своем поле обыграл «Штутгарт» (3:1), а в кубке Германии разгромил на выезде «Оснабрюк» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.2

Ничья – 7.9

Победит «Фрайбург» – 12

Тотал больше 3.5 мячей – 1.63

Тотал больше 3.5 мячей – 2.3

Статистика

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» не проигрывает на выезде уже четыре поединка подряд

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Фрайбургом»

Прогноз

Поставить на «Фрайбург» с форой (+1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, что у «Фрайбурга» будут неплохие шансы зацепиться за очки, но даже поражение в самом худшем случае не станет крупным.