Дикая «Барселона» забила семь голов в матче Ла Лиги. Флик отрывается от Анчелотти

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01 сентября 2024, 09:07

Знаковый результат на старте сезона.

Разыгралось трио в нападении

Для «Барселоны» результативные поединки – норма. Но это чаще кубковые матчи и игры против скромных соперников в Лиге чемпионов. В Ла Лиге клубный рекорд – победа 10:1, которую увидели ещё в 1949-м. Рекорд нового века поставили восемь лет назад, выиграли 8:0. Но победы с разницей именно 7:0 не было со времен Месси, Суареса и Неймара в атаке. Сейчас у нового тренера Флика впереди два опытных игрока – Рафинья и Левандовски, и юный чемпион Европы Ямаль.

После четырех побед подряд в Ла Лиге у нападающих «Барселоны» крутая статистика. Правый вингер Ямаль сделал 4 ассиста и забил 1 гол. У форварда Левандовского зеркальная статистика – 4 гола и 1 результативная передача. А вот Рафинья, первый игрок нового сезона с хет-триком, собрал те же пять результативных действий в пропорции 3 гола к 2 передачам. Против «Вальядолида» многие улучшили себе статистику. Забивал правый защитник Кунде, снова отличился плеймейкер Ольмо.

Дани попадал в каркас ворот, создал семь моментов. Его гол стал победным во встрече с «Райо Вальекано» в предыдущем туре. Три раза подряд Флик выигрывал 2:1. Нельзя было однозначно ставить на продолжение победного банкета. Оборона подставляла ветерана тер Штегена, последнего в заявке победителя Лиги чемпионов с Луисом Энрике девять лет назад. Сейчас о таких высотах не мечтают, но даже молодой тренер Хави побеждал в Ла Лиге, и это цель команды на нынешний сезон.

Молодые воспитанники «Барселоны», вроде Касадо, Педри, Гави, Кубарси, Бальде и Ямаля, хотят показать себя и спасти клуб от больших неприятностей. Надо заработать много денег, чтобы «блаугранас» не стали банкротами. Но у молодых ребят случаются травмы, как у 17-летнего Марка Берналя. Также присутствие большого количества воспитанников «Ла Масии» не мешает напомнить, что не хватило денег для бывалых игроков. Хватит ли опыта в критические моменты матчей?

Формируют отрыв от «Реала»

Многие предрекали неприятности для «Реала». Легкий прогноз, поскольку совпало сразу несколько факторов. Во-первых, Анчелотти подумывал уйти на пенсию и тренировать Бразилию. Карло остался, поскольку выиграл Лигу чемпионов. Во-вторых, получилась волевая и сложная победа в престижном турнире. В-третьих, ушел Кроос, метроном «Реала». В-четвертых, появление Мбаппе принесло немало тактических дилемм. В Мадриде судачат, что Анчелотти винит себя за осечки.

Карло считает, что не нашел вместе со своим сыном Давиде правильную схему для «Реала» в нынешнем составе без травмированного Беллингема, но с Гюлером, Эндриком и Мбаппе, которому плохо на позиции «девятки». Неприятно, что великому тренеру Анчелотти приходится врать в интервью, что адаптация Килиана проходит успешно. Все видят, что французу трудно. И поскольку сегодня у «Реала» вечером сложный матч с «Бетисом», то каталонцы болеют за севильцев.

Сама «Барселона» сумела стартовать с четырех побед во многом из-за смены тактики. Флик попросил меньше подготовительных передач в стиле Хави и старой каталонской школы. По «тепловой карте» перемещений футболистов прекрасно видно, что новая «Барселона» стала более вертикальной командой. Такой футбол подходит Левандовскому, поляк привык к агрессивной игре «Баварии». Также подобная манера прохода линий выгодна вингерам и латералям новой команды Флика.

Когда смотрим на статистику, то видим, что «Реал» и «Барселона» создают много атак с ударами. Их не могут остановить. У «Барселоны» безумный показатель качества моментов – 11.9 xG, забили 13 мячей. Хотя в Испании многие фавориты набрали десятки ударов, а «Барселона» даже попадает в створ реже, чем футболисты «Реала», за счет более аккуратной игры у своих ворот, чем у защитников Куртуа, каталонцы получили фору минимум в 4 очка, если Мбаппе обыграет «Бетис».

Впереди встреча с «Баварией»

Никто не делает окончательные выводы по четырем матчам. После паузы на игры сборных «Барселона» откроет новую страницу в истории в Лиге чемпионов. Сыграют на выезде против Головина, а дальше будет два домашних соперника – «Янг Бойз» и «Бавария». Мюллер записал традиционное издевательское видео, где обрадовался новой встрече с каталонцами и передал привет Ханси Флику. Томас помнит, что у «Баварии» 10 побед в 13 играх кубка чемпионов с испанцами.

«Барселону» ждут серьезные испытания. Жребий у них неплохой, но даже игра в Белграде против «Црвены Звезды» станет испытанием для молодых футболистов из основы каталонцев. Кроме «Баварии», Флику играть с «Боруссией» в Дортмунде. А в январе – теперь в расписании больших клубов появляются два январских тура Лиги чемпионов, каталонцы сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой» и дома против «Аталанты». Есть более опасные календари, но Флик вряд ли доволен.

Ханси без эмоций отреагировал на победу 7:0, ведь знает – после паузы выездные поединки против непростых соперников «Жироны» и «Вильярреала». Настоящая проверка атаки, где создают много моментов, но нередко не попадают в створ, наступит в играх с организованными соперниками, которых не возьмешь на абордаж. Пока у «Барселоны» тактика пиратов. Владеют мячом, и это метод защиты. Также стараются атаковать без промежуточных фаз. Футбол для старта сезона.

Соперники не сыгрались и не набрали форму после сборов. Многие тренеры предпочитают вкатываться в сезон постепенно. Даже минусы «Реала» успевают нивелировать, если футболисты не перессорятся. А у «Барселоны» дыра в опорной зоне – попросту нет подходящего футболиста для позиции Бускетса. У Левандовского нет подмены по позиции, Ферран не является центрфорвардом. Оборону ещё проверят. Флик хорошо стартовал, но посмотрим на него в октябре против «Реала».