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Дикая «Барселона» забила семь голов в матче Ла Лиги. Флик отрывается от Анчелотти

01 сентября 2024, 09:07
Барселона

Знаковый результат на старте сезона.

Разыгралось трио в нападении

Для «Барселоны» результативные поединки – норма. Но это чаще кубковые матчи и игры против скромных соперников в Лиге чемпионов. В Ла Лиге клубный рекорд – победа 10:1, которую увидели ещё в 1949-м. Рекорд нового века поставили восемь лет назад, выиграли 8:0. Но победы с разницей именно 7:0 не было со времен Месси, Суареса и Неймара в атаке. Сейчас у нового тренера Флика впереди два опытных игрока – Рафинья и Левандовски, и юный чемпион Европы Ямаль.

После четырех побед подряд в Ла Лиге у нападающих «Барселоны» крутая статистика. Правый вингер Ямаль сделал 4 ассиста и забил 1 гол. У форварда Левандовского зеркальная статистика – 4 гола и 1 результативная передача. А вот Рафинья, первый игрок нового сезона с хет-триком, собрал те же пять результативных действий в пропорции 3 гола к 2 передачам. Против «Вальядолида» многие улучшили себе статистику. Забивал правый защитник Кунде, снова отличился плеймейкер Ольмо.

Дани попадал в каркас ворот, создал семь моментов. Его гол стал победным во встрече с «Райо Вальекано» в предыдущем туре. Три раза подряд Флик выигрывал 2:1. Нельзя было однозначно ставить на продолжение победного банкета. Оборона подставляла ветерана тер Штегена, последнего в заявке победителя Лиги чемпионов с Луисом Энрике девять лет назад. Сейчас о таких высотах не мечтают, но даже молодой тренер Хави побеждал в Ла Лиге, и это цель команды на нынешний сезон.

Молодые воспитанники «Барселоны», вроде Касадо, Педри, Гави, Кубарси, Бальде и Ямаля, хотят показать себя и спасти клуб от больших неприятностей. Надо заработать много денег, чтобы «блаугранас» не стали банкротами. Но у молодых ребят случаются травмы, как у 17-летнего Марка Берналя. Также присутствие большого количества воспитанников «Ла Масии» не мешает напомнить, что не хватило денег для бывалых игроков. Хватит ли опыта в критические моменты матчей?

Формируют отрыв от «Реала»

Многие предрекали неприятности для «Реала». Легкий прогноз, поскольку совпало сразу несколько факторов. Во-первых, Анчелотти подумывал уйти на пенсию и тренировать Бразилию. Карло остался, поскольку выиграл Лигу чемпионов. Во-вторых, получилась волевая и сложная победа в престижном турнире. В-третьих, ушел Кроос, метроном «Реала». В-четвертых, появление Мбаппе принесло немало тактических дилемм. В Мадриде судачат, что Анчелотти винит себя за осечки.

Карло считает, что не нашел вместе со своим сыном Давиде правильную схему для «Реала» в нынешнем составе без травмированного Беллингема, но с Гюлером, Эндриком и Мбаппе, которому плохо на позиции «девятки». Неприятно, что великому тренеру Анчелотти приходится врать в интервью, что адаптация Килиана проходит успешно. Все видят, что французу трудно. И поскольку сегодня у «Реала» вечером сложный матч с «Бетисом», то каталонцы болеют за севильцев.

Сама «Барселона» сумела стартовать с четырех побед во многом из-за смены тактики. Флик попросил меньше подготовительных передач в стиле Хави и старой каталонской школы. По «тепловой карте» перемещений футболистов прекрасно видно, что новая «Барселона» стала более вертикальной командой. Такой футбол подходит Левандовскому, поляк привык к агрессивной игре «Баварии». Также подобная манера прохода линий выгодна вингерам и латералям новой команды Флика.

Дикая «Барселона» забила семь голов в матче Ла Лиги. Флик отрывается от Анчелотти

Когда смотрим на статистику, то видим, что «Реал» и «Барселона» создают много атак с ударами. Их не могут остановить. У «Барселоны» безумный показатель качества моментов – 11.9 xG, забили 13 мячей. Хотя в Испании многие фавориты набрали десятки ударов, а «Барселона» даже попадает в створ реже, чем футболисты «Реала», за счет более аккуратной игры у своих ворот, чем у защитников Куртуа, каталонцы получили фору минимум в 4 очка, если Мбаппе обыграет «Бетис».

Впереди встреча с «Баварией»

Никто не делает окончательные выводы по четырем матчам. После паузы на игры сборных «Барселона» откроет новую страницу в истории в Лиге чемпионов. Сыграют на выезде против Головина, а дальше будет два домашних соперника – «Янг Бойз» и «Бавария». Мюллер записал традиционное издевательское видео, где обрадовался новой встрече с каталонцами и передал привет Ханси Флику. Томас помнит, что у «Баварии» 10 побед в 13 играх кубка чемпионов с испанцами.

«Барселону» ждут серьезные испытания. Жребий у них неплохой, но даже игра в Белграде против «Црвены Звезды» станет испытанием для молодых футболистов из основы каталонцев. Кроме «Баварии», Флику играть с «Боруссией» в Дортмунде. А в январе – теперь в расписании больших клубов появляются два январских тура Лиги чемпионов, каталонцы сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой» и дома против «Аталанты». Есть более опасные календари, но Флик вряд ли доволен.

Ханси без эмоций отреагировал на победу 7:0, ведь знает – после паузы выездные поединки против непростых соперников «Жироны» и «Вильярреала». Настоящая проверка атаки, где создают много моментов, но нередко не попадают в створ, наступит в играх с организованными соперниками, которых не возьмешь на абордаж. Пока у «Барселоны» тактика пиратов. Владеют мячом, и это метод защиты. Также стараются атаковать без промежуточных фаз. Футбол для старта сезона.

Соперники не сыгрались и не набрали форму после сборов. Многие тренеры предпочитают вкатываться в сезон постепенно. Даже минусы «Реала» успевают нивелировать, если футболисты не перессорятся. А у «Барселоны» дыра в опорной зоне – попросту нет подходящего футболиста для позиции Бускетса. У Левандовского нет подмены по позиции, Ферран не является центрфорвардом. Оборону ещё проверят. Флик хорошо стартовал, но посмотрим на него в октябре против «Реала».

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Kiborgovichsan
Kiborgovichsan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 сентября в 10:24
Напомните, пжлст, кто чемпион Ла Лиги и ЛЧ?
И где там Барселона барахтается?)))
Kiborgovichsan
Kiborgovichsan
02 сентября в 10:23
Ну, всë. Барселона чемпион🤣
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ruslik1982 (раскрыть)
01 сентября в 13:04, ред.
А как же замены и интуиция? Тактические ходы в матчах? Все индивидуально в этом плане, компьютер будет действовать шаблонно и предсказуемо, что не будет являться тактическим ходом. Вместо интуиции использовать случай, замены могут быть не всегда обоснованенными (то есть при не забитом голе компьютер может выбрать атакующую модель игры чтобы забить гол, тем самым игнорируя другие обстоятельства игры и команда пропустит гол. Опять таки шаблонность. И абсолютно не интересно наблюдать за такой игрой).
Поэтому тема тренера очень важна в данной ситуации.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ амурец (раскрыть)
01 сентября в 12:48
будет доказано, тогда говорим по факту.
по теме.
Барселона 7-0 Реал Вальядолид.
оказалось что точное название избитого есть Real Valladolid Club de Fútbol.
теперь понятно, отчего так свирепо завелась каталонская зверюга.
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
01 сентября в 12:24
Ага а платили ему за красивые глазки? Не стало Нигейры не стало трофеев у Барселоны
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 сентября в 12:17
да, порадовала команда всех преданных фанатов Барселоны.
огромное спасибо команде за душевное удовлетворение.
по крайне мере в эти дни роялисты ниже травы тише воды)))
но впереди самое сложное. работы много.
теперь работать в том же ключе, отдаваться на все 100%.
и что то сделать с подготовкой чтобы избежать эпидемии травм.
Барналя жаль.
футбол Флика радует тем, что его команда не катает больше мяч до бесконечности, а сразу предпринимает атакующие действия в штрафной.
будь то удар или навес во вратарскую.
при Хави же был раскат по дуге до потери мяча.
Барсе нужны были перемены в стиле, не трогая контроль мяча.
прессинг и быстрое принятие решения.
пока Флику это удается.
только вперед, до дерби, до Элькласико.
мы готовы! а вот готов ли Реал?
или судьи снова украдут гол Ямаля?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ амурец (раскрыть)
01 сентября в 12:09
негейро ни в чем не влиял на результаты Барселоны.
нашли отмазку проигрышам и унижениям реала за все эти десятилетия)))
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
01 сентября в 11:59
А они еще не встречались, а теперь у Барселоны нет Негейры и посмотрим какая тройка получше
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 сентября в 11:53
Дикая Барселона.
и назвать трио Рафинья-Ямаль-Левандовски = РЯЛ.
почти созвучно с именем главного соперника.
вот тройка нападения ЛаЛиги....а не вымышленное VMR
Ruslik1982
Ruslik1982
01 сентября в 11:09
фотка в статье с тепловой картой - иллюстрация того, почему современный футбол стал скучным. нету никакой интриги, все оцифровано, видишь красную полосу - закрывай ее и полдела сделано. тренер команде нужен только для какой-то моральной поддержки и авторитета, все остальное делает компьютер и физруки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 сентября в 10:41
Отличное начало, солидная заявка на сезон...
амурец
амурец
01 сентября в 10:20
Флик отрывается от Анчелотти, Флик просто еще не встречался с Анелотти
ProKop92
ProKop92
01 сентября в 10:01
Всё равно в итоге будет так :
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