У «Спартака» пять «сухарей» подряд в чемпионате впервые за 26 лет. Исследуем сверхъестественное явление

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01 сентября 2024, 12:10

Станкович повторил серию Романцева.

«Спартак» с успешной обороной – оксюморон

Защита «красно-белых» и надёжность – противоположные понятия. Даже повстанец, в честь которого назвали московский клуб, лучше атаковал, чем оборонялся. Марк Лициний Красс разъединил войска Спартака, галлов и германцев. А затем загнал знаменитого раба в глухой угол. По легенде бывший гладиатор убил своего коня, чтобы не испугаться и не убежать, и умер с мечом в руках. Исторически «Спартак» известен умение пропускать чужие удары.

Сами охотно попадались в глухой угол, особенно когда играли в обороне. Вчера против «Рубина» капитан Зобнин решил, что победа в равных составах – для слабаков. Роман ударил соперника в шею локтем. Классическая жёлтая карточка, такая игра запрещена, ведь удары в голову невероятно опасны. А затем хавбек сорвал контратаку «Рубина», заслуженное второе предупреждение. В меньшинстве «Спартак» не расклеился, не развалился и не ушёл в глухую оборону.

Так поступил «Арсенал» после удаления Райса против «Брайтона». «Канониры» сыграли вничью, а вот «красно-белые» победили. Хотя могли пропустить с пенальти после фола Медины. На 8-й минуте матча парагваец зацепил ногу Зотова и упал вместе с соперником. Вряд ли Даку промахнулся бы с пенальти в ворота Максименко. Но Карасёв и его ассистенты выручили «Спартак». Не нравится, что арбитры РПЛ снова вернулись к практике выборочной слепоты.

Некоторые знаковые решения прошлого тура оказались ошибочными – официальный вердикт ЭСК РФС . «Спартаку» вчера крупно повезло. Не только в обороне, где «Рубин» в большинстве не создал десяток моментов, а и в атаке. Медина, герой стартового эпизода матча, вовремя заработал пенальти. После его удара мяч от голени футболиста «Рубина» угодил в газон и отскочил в выставленную руку. По современным правилам это пенальти, хотя и обидное.

Если бы последовал рикошет от бедра в руку, то Карасёв мог не назначить одиннадцатиметровый. А так Барко разобрался с голкипером «Рубина» с «точки», удаление Зобнина не помешало. У «Спартака» пятый «сухарь» в РПЛ подряд. Такой серии у команды не было с 1998-го года, когда главным тренером был Олег Иванович Романцев. Но тогда мир высшей лиги был совсем другим. Вратарь Филимонов не пропускал, ведь играл за явного фаворита сезона.

Станкович понимает, что кубки кормятся «сухарями»

Нет баланса в игре – нет шансов на трофеи. У Карреры было немало «сухарей», когда начал путь к «золоту». Новый тренер «Спартака» Станкович тоже понимает важность эффективной игры в защите. У него 7 «сухарей» в 10 первых играх. А как только оборона подвела против «Динамо» из Махачкалы – пережили обидное домашнее кубковое поражение. Причём скромному сопернику для победы хватило одного забитого мяча.

Как только прозевали простой фокус тренера Деограсии – забросы за спины защитникам «Спартака», то бесславно проиграли в Оренбурге со счётом 2:0. Хотя есть проблемы с реализацией и созданием моментов, как против «Ахмата» и «Зенита», за счёт слаженной работы в защите получили две ничьи. Двух пунктов мало, рассчитывали на шесть очков в тех поединках. Но Шелию почти не тревожили, а Латышонок взял ряд непростых ударов в Санкт-Петербурге.

«Спартак» далёк от статуса фаворита сезона. Но они впервые за много лет пытаются поставить осмысленную игру. Во времена Романцева тоже случались осечки. Филимонову пришлось отражать пенальти, чтобы собрать 5 подряд «сухарей» в чемпионате. Максименко повторил ту серию без учёта других турниров. Разумеется, это лучший результат «Спартака» в 21 веке. Также это персонально лучшая сухая серия самого голкипера «красно-белых». Хотя ему помогли.

А чтобы понимать, насколько надёжность в обороне нетипична для «Спартака», достаточно вспомнить прошлый сезон. Абаскаль и его помощник Слишкович собирали максимум по два матча без пропущенных мячей подряд. В позапрошлом сезоне два «сухаря» тоже были максимальной серией. Даже когда выигрывали в нескольких турах подряд, то голкиперы неизменно пропускали мячи. А нет последовательности – нет уверенности всей команды.

Бабич и соперники виноваты в сенсационной серии

Капитан Джикия не сумел организовать везучую и эффективную оборону. У серба Бабича получается лучше. Срджан иногда ошибается, особенно если вынужден страховать напарников. Но его жёсткий стиль – хватает соперников руками за плечи и сминает оппонентов на стандартах у чужих ворот, подходит команде. «Спартак», хотя в центре обороны менялись футболисты, Литвинов сменил Чернова, а латерали не умеют обороняться, не пропускает.

Причём речь не о случайном успехе. «Спартак» допускает по 8 ударов соперников за игру, лучший результат в РПЛ . Не прессингуют агрессивно, у «красно-белых» почти нет перехватов. Значит, дело в тактике. Станкович располагает линии на правильной высоте. «Спартак» иногда пропускает контратаки, но качество моментов соперников говорит само за себя. «Спартак» лучший по нейтрализации чужих атак. Также используют владение как метод защиты.

И хотя нет прямого указания жёстко вступать в борьбу, «красно-белые» в списке лучших по высокому отбору. Занимают правильные позиции. Причём на поле есть атакующий Барко, форвард Угальде, два вингера. А также дуэт созидательных хавбеков – Умяров и любой из его напарников. Впечатляет, что лучшую серию в новом веке выдали без опорника. Соперники тоже виноваты. Даже «Зенит» недоработал в атаке в матче против команды Максименко.