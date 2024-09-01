Деограсия, Карпин, Осинькин и два уволенных специалиста. Самые неоднозначные тренеры в РПЛ

1725203779

01 сентября 2024, 18:16

Сегодня случилась очередная отставка.

Давид Деограсия – «Оренбург»

Испанский наставник говорит, что руководству «Оренбурга» нравится игра команды. Всем она нравится, если говорим о работе с мячом. И всем не по душе «Оренбург» в обороне. Деограсии не хватает класса для балансировки игры, хотя атакующий потенциал никто не оспаривает. «Оренбург» выиграл у «Спартака», а сегодня едва не ошарашил «Динамо» в домашней игре. Первый тайм был за «Оренбургом».

А затем Деограсия выключился из игры, пришлось Пересу спасать от поражения. Голкипер тоже выручал, хотя сначала вступал в игру Лунёв из «Динамо». Забросы за спины медлительным защитникам гостей сработали, как со «Спартаком». И хотя Личка, бывший тренер «Оренбурга», сегодня не заслуживает комплиментов – «Динамо» смотрелось тяжеловато, на дистанции критикуем его коллегу.

Деограсия как зритель, когда у «Оренбурга» ничего не получается. Два режима. Или матчи, в которых команда завелась, оперативная работа тренера не нужна. Или следуют глупейшие ошибки в защите вроде двух пенальти с «Динамо». А когда нужна тренерская работа – перестановки и замены, то Деограсия замирает и ничего не делает, как в играх с ЦСКА и «Факелом». Команда часто играет без тренера.

Магомед Адиев – «Ахмат»

Бывший тренер сборной Казахстана, где теперь работает Черчесов, родом из Грозного. Адиев играл за «Терек». Когда добился прогресса казахской сборной – хотя и не совершил прорыв, ведь не попал на Евро-2024, то вернулся домой. И у «Ахмата» нестабильная игра. В одном сезоне пятые, а во втором на десятой строчке. Причём могли финишировать ниже, играли через пень колоду.

Адиев рассчитывал на успехи, но столкнулся с традиционными демонами «Ахмата». Неорганизованная игра в защите остаётся давней проблемой. Шелия не всегда может спасти, иногда опытный голкипер сам допускает ошибки. В опорной зоне помогал Тимофеев, а его забрали в «Локомотив». Бериша и Богосавац получили травмы. Форвард Конате оказался в Саудовской Аравии.

Отставка Адиева была делом времени. «Ахмат» редко проигрывал, но уступили «Динамо» из Махачкалы, а не только «Локомотиву» 5:0. Ничьи не нравились руководству клуба. Из четырёх мячей три забили «Химкам». Но даже в тот день Адиев потерял верную победу, забили со штрафного, а потом пропустили от Заболотного. «Ахмат» рискует вылететь, ищут нового тренера.

Игорь Черевченко – «Факел»

Поработал в Воронеже всего несколько месяцев. Бывший тренер «Локомотива» рассчитывал, что дадут время после неудачных поединков. Но у боссов «Факела» есть привычка увольнять наставников после матчей с «Крыльями Советов». Черевченко свой поединок самарцам проиграл 2:0, хотя встретил соперника в жестком кризисе. «Факел» тоже лихорадит.

Клуб из Воронежа уволил Сергея Ташуева, чтобы не вылететь из РПЛ весной. Черевченко сохранил команде место в элите. Но теперь «Факел» после шести туров замыкает таблицу. Отставка Черевченко не помогла. Пятибратов, бывший тренер воронежцев, разгромно уступил «Спартаку» Станковича. С шестой попытки у «Факела» первая победа, но одного успеха им мало.

Обыграли нестабильный «Оренбург», но у «Факела» очень странный футбол. Организованный ранее середняк не может больше положиться на лидерские качества центрального защитника Божина. Опытный Марков забил московскому «Динамо» в день поражения 1:3, но запомнился красной карточкой против «Акрона» в следующем туре. «Факел» стал слабее.

Игорь Осинькин – «Крылья Советов»

Отчасти тренер стал заложником финансовой и трансферной ситуаций. «Крылья Советов» стали донорами для известных клубов. Хватает парочки травм лидеров, например, аргентинца Гарре, чтобы игра обвалилась. В стартовых турах увидели тень от команды, которая раньше претендовала на высокие места и радовала симпатичным футболом. Именно стартовые туры позволяют ругать Осинькина.

«Крылья Советов» проиграли три поединка с разницей 1:10. Такого ужасного старта в РПЛ не было ни у кого. Знаменитый клуб из Самары немножко пришёл в себя, ведь в лиге есть команды заметно слабее. Но разовые победы не мешают им проигрывать и лидерам, и аутсайдерам. Команда слишком много пропускает в чемпионате и Кубке, поэтому тренер точно заслужил критику.

Даже когда вернулись некоторые важные футболисты, «Крылья Советов» оставляют неоднозначное впечатление. Команда сильная и может побеждать, но пока статистика плохая. Две победы против семи поражений. Сегодня у них игра против «Динамо» из Махачкалы. Этому сопернику уступили в гостях в кубковом поединке, надо брать реванш. Осинькина не уволят, но ему нужно прибавить.

Валерий Карпин – «Ростов»

Самая сильная команда в списке, самый знаменитый наставник. Но Карпин не стал работать лучше на «Ростов», когда отвлекается на сборную России. Полетит за тридевять земель во Вьетнам, то есть не сможет во время паузы работать на благо клуба и всех ростовчан. Валерий Георгиевич остановился в развитии. Тренер может теоретически обыграть в РПЛ любого, но впечатляет редко.

«Ростов» в новом сезоне огорчает в защите. Проблема не только в отсутствии сильного основного голкипера, ведь после Песьякова устроили кастинг с разными вратарями. Беда также в опорной зоне. Глебов смотрится странно после слухов о переходе в «Спартак» или ЦСКА . У «Ростова» непонятная команда. В Кубке страны у Карпина есть две победы, но в чемпионате четыре осечки.

Дважды выиграли, «Ростов» перебегал «Крылья Советов» и «Оренбург». Что общего у этих клубов, кроме любви к атаке? Правильно – тренеры Осинькин и Деограсия тоже в этом списке. А вот от Семака опытный Карпин капитулировал, «Зенит» выиграл 5:0. «Рубин» не обыграли, с «Локомотивом» не отыгрались. Карпин редко может заявить, что провел выдающийся тренерский бой.

Но Валерию Георгиевичу проще, чем коллегам. Сегодня у «Ростова» домашняя игра против «Факела». Этого соперника надо обыгрывать даже без помощи тренера. Но позже будут матчи, где нужна посильная помощь Карпина. А он чаще хмурится на бровке, чем выдумывает гениальные схемы в обороне и центре поля. Атака у «Ростова» неплохая, но без защиты высоко не запрыгнешь.