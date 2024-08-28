Чилийский чемпион подтвердил свою фамилию. Бывший вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру

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28 августа 2024, 09:21

Легендарный вратарь повесил бутсы на гвоздь в 41 год.

Его уход из большого футбола был ожидаем и предсказуем. Солидный возраст — 41 год, потеря игровой практики. И всё же как-то грустно осознавать, что один из лучших вратарей начала XXI века больше не на поле.

Бенефис на прощание

То, что Клаудио Браво в своём возрасте был в порядке, показали матчи Кубка Америки, где сборная Чили не вышла из группы. Но Клаудио в трёх матчах пропустил всего один мяч, да и тот в игре с чемпионами мира аргентинцами на 88-й минуте. Не виноват же вратарь-ветеран, что его товарищи не забили ни одного мяча. В той же встрече с аргентинцами Браво восемь раз спас свою команду

Обозреватели считали, что Браво мог бы ещё поиграть в прежнем режиме. Сидеть на лавочке в «Бетисе» и приезжать на матчи в сборную. Но Клаудио решил иначе. Чилиец опубликовал пост в соцсетях.

Я ухожу из профессионального футбола — это мудрое решение, хорошо продуманное, обсуждавшееся на семейном уровне. Настало время завершить важный цикл в моей жизни. Я хотел бы поблагодарить основополагающую часть моей жизни, движущую силу карьеры в течение этих более чем 23 лет, связанных с профессиональным футболом. Я хотел бы поблагодарить моих родителей, моих братьев, мою жену Карлу, моих четверых детей, с которыми у нас была возможность расти вместе в этой замечательной карьере и приключении жизни.

22 титула в карьере! Тут победа и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира среди клубов, Суперкубок Европы, два Кубка Америки, два титула чемпиона Испании, чемпион Англии. И полный набор национальных Кубков. Личные трофеи, среди которых две Саморы — в Сегунде и Ла Лиге. И всё же осталась некая недосказанность.

Верификация в «Сосьедаде» и расцвет в «Барселоне»

Самый продолжительный отрезок в биографии Клаудио пришёлся на «Реал Сосьедад». Восемь лет, три из которых приходятся на Сегунду. Конечно, известность и репутацию Браво заработал ещё на родине — в самом титулованном и популярном клубе страны «Коло-Коло». Но, как и большинству южноамериканцев, ему нужно было пройти своего рода верификацию в Европе. На приглашение в большой клуб было сложно рассчитывать. Но «Реал Сосьедад» был неплохим вариантом.

В Сан-Себастьяне было много всякого. И сидение на лавочке в тени Асьера Риесго, и вылет из Ла Лиги. И долгое трёхлетнее возвращение. Но хорошего было куда больше — Самора, возвращение в элиту, гол со штрафного. Браво не только подтвердил свою репутацию, Клаудио её заметно прокачал. И когда «Барселона» решила расстаться с Виктором Вальдесом, то у каталонцев сразу возникла кандидатура преемника. И возраст не смутил, на момент приглашения в «Барсу» Клаудио исполнился 31 год. А успешная игра чилийца на чемпионате мира 2014 года только убедила в правильности выбора.

Дебют в воротах «Барселоны» выдался фантастическим. В первых восьми матчах Браво не пропускал. Хотя оборону «сине-гранатовых» нельзя было назвать сверхпрочной. Распечатать ворота Клаудио смог только «Реал» в Эль Класико. Он пропустил три мяча, а «Барса» проиграла на «Сантьяго Бернабеу» 1:3. Сухую серию на 754-й минуте оборвал Криштиану Роналду с 11-метрового.

Но, несмотря на это поражение, «Барселона» выиграла в том сезоне чемпионат. Браво пропустил всего 19 мячей в 37 матчах. Второй результат в истории Ла Лиги — 0,51 мяча за игру. Лучше было только у Франсиско Лианьо из «Депортиво» в сезоне 92/93 — 0,47. А еще в том сезоне «Барселона» выиграла Кубок Испании и Лигу чемпионов. Правда, в ЛЧ в основе играл немец Марк-Андре тер Штеген, которого каталонцы также взяли летом 2014-го.

Приглашение немца Клаудио воспринял настороженно. Неужели тренер Луис Энрике сомневается в нём, если «Барселона» приглашает вратаря сборной Германии? Но своё место в воротах «Барсы» чилиец просто так не отдал. В сезоне 2015/16 больше играл он. А тер Штеген, который моложе на 9 лет, чаще смотрел футбол со скамейки запасных.

Продажа вопреки желанию

Но следующим летом роман «Барселоны» и Браво закончился. Внезапно. Уже после начала чемпионата. Чилийца продали в «Манчестер Сити». Инициатива исходила от Хосепа Гвардиолы. Клаудио не хотел уезжать. Словно чувствовал, что на новом месте всё пойдёт не так. Браво до сих пор считает, что его «ушли» из «Барселоны». Он говорил в интервью, что мог бы играть ещё несколько лет и никакой тер Штеген не смог бы его вытеснить. Но цена вопроса — 25 миллионов евро. Раз, два, три. Продано.

А в «Манчестер Сити» всё пошло не так. Сразу попал из огня да в полымя — манкунианское дерби, да ещё на «Олд Траффорд». В итоге «Сити» выиграл у «Юнайтед» 2:1 Но Браво сыграл слабо. Много нервничал, ошибался, особенно при игре ногами. Однако его команда выиграла. Гвардиола дипломатично похвалил вратаря.

Был отрезок, когда соперники «Сити» нанесли в нескольких матчах 7 ударов. И все оказались точными. Возвращение на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов тоже оказалось неудачным. При счёте 0:1 он сыграл рукой за пределами штрафной и был удалён. Сменщик Вилли Кабальеро пропустил ещё три.

Вскоре Браво проиграл борьбу Кабальеро и присел на лавочку. А в следующем сезоне «Манчестер Сити» купил Эдерсона, который и стал основным, показав свой уровень. А Клаудио, привыкший играть постоянно, провел три года в глубоком запасе и считал дни до «дембеля» — окончания контракта. В 37 лет стал свободным агентом. Многие в это время заканчивают.

Но Браво вернулся в Испанию. Поиграл в «Бетисе». Основным был только в первом из четырёх сезонов. Потом больше сидел в запасе. Возраст, травмы. Но с расставанием не спешил. Словно ждал Кубка Америки. На котором зажёг напоследок и ушёл красиво. И все его неудачи в «Манчестер Сити» забудутся, а вот блестящую игру в воротах «Барселоны» и сборной Чили помнить будут долго.