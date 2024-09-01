Чёрный день Лантратова. «Локомотив» оказался лидером на один тур

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01 сентября 2024, 23:09

Тем временем «Краснодар» продолжает подниматься. Выше только «Зенит».

Холодный душ в первом тайме

В первые десять минут «Краснодар» владел полным преимуществом. Возникало ощущение, что футболисты «Локомотива» не сразу поняли, что игра уже началась. И на пятой минуте гости вышли вперёд. Вратарь москвичей Илья Лантратов, казалось бы, овладел мячом. Но по инерции столкнулся с нападающим гостей Джоном Кордобой. Илья выронил мяч, чем не преминул воспользоваться Виктор Са. Бразилец отличился во втором матче подряд. Неделей ранее его удар принёс «быкам» победу над «Динамо».

«Локомотив» не сразу пришёл в себя. Только к середине тайма. На заброс Алексея Батракова откликнулись сразу два защитника москвичей Андрей Сильянов и Евгений Морозов. Первый не дотянулся до мяча, а второй пробил точно. Но судья Владислав Безбородов долго думал, засчитывать гол или нет. В итоге не засчитал. Морозов забежал в офсайд.

Этот незасчитанный гол несколько деморализовал хозяев поля. «Железнодорожники» атаковали, но особой остроты у ворот Станислава Агкацева не возникало. И гости в конце первого тайма развили успех. Безобидная откидка мяча назад привела ко второму голу. И снова привоз Лантратова. Илья крайне неудачно распорядился мячом, подарив его Кордобе. Вратарь решил исправить свою ошибку и не нашёл ничего лучше, чем сбить колумбийца в собственной штрафной. Жёлтая карточка и пенальти. Эдуард Сперцян переиграл вратаря и открыл счёт голам в новом сезоне.

И замены не помогли

В перерыве Михаил Галактионов осуществил три замены. Ушли Максим Ненахов, Артём Тимофеев и Наир Тикнизян. Появились на поле Вадим Раков, Владислав Сарвели и Сергей Пиняев. На какой-то короткий срок хозяева заметно прибавили и много атаковали. Но все усилия свелись к неточному удару Алексея Батракова. Контратаки гостей были куда острее.

В одной из таких контратак гости забили третий мяч. Виктор Са зашёл в штрафную, прострелил, а Джон Кордоба опередил Жерзино Ньямси и забил свой первый мяч в текущем чемпионате. На 62-й минуте. Игра была сделана.

«Локомотив», конечно, атаковал. Но гости были ближе к четвёртому мячу, нежели «железнодорожники» к первому. Краснодарцы держали ход игры под своим контролем. Игра шла к своему логичному завершению. Но едва не обострил ситуацию Джон Кордоба, сказавший что-то нелицеприятное арбитру. Безбородов такой дерзости не потерпел и предъявил нападающему «быков» жёлтую карточку. Она стала для него второй.

Но, как писал поэт Михаил Светлов, отряд не заметил потери бойца. Мог забить капитан москвичей Дмитрий Баринов, но его удар отбил Станислав Агкацев. «Краснодар» спокойно довёл матч до крупной победы — 3:0. «Локомотив» лишился лидерства. На первое место вернулся «Зенит», у которого 17 очков. У «Краснодара» и «Локомотива» по 15. И, хотя «железнодорожники» одержали больше побед — пять против четырёх краснодарских, на втором месте «быки». По результату личной встречи. На четвёртом месте «Спартак» с 14 очками.

Не ищите виноватого

«Краснодар», который в первых турах не критиковал только ленивый, и не без оснований, выиграл четвёртый матч только в чемпионате. У «быков» ни одного поражения. Станислав Агкацев пропустил три мяча в семи матчах, и по Матвею Сафонову в клубе не скучают. Нельзя сказать, что подопечные Мурада Мусаева показывают какой-то выдающийся футбол. Но очки исправно набирают. А когда «быки» разыграются, то будут способны на что-то великое. А великим для них является любой трофей.

Было ли у «Локомотива» некоторое головокружение от успехов? Скорее да, чем нет. «Железнодорожники» были на редкость беспомощны в атаке. Впервые в сезоне потерялся Дмитрий Воробьёв. Мало что получилось у дорогого вундеркинда Алексея Батракова. Незаметен был Наир Тикнизян. Выходы Вадима Ракова и Сергея Пиняева, а затем и Тимура Сулейманова игру не усилили. Нельзя сказать, что вратарь гостей Станислав Агкацев скучал, работа у него была. Но неразрешимых задач перед ним никто не ставил.

Зато оппонент Агкацева Илья Лантратов сыграл едва ли худший матч в воротах «Локомотива». И один из самых неудачных в Премьер-Лиге. Несколько лет назад Лантратов, будучи вратарём «Химок», пропустил сразу сеть мячей. На этот раз только три, но два из них — явно вратарские. Опытнейший вратарь не должен пропускать такие мячи. При этом Лантратов ни разу не выручил. Но не стоит вешать на Илью всех собак. Слабо сыграл весь «Локомотив».

Конечно, настроение болельщикам «Локомотива» испорчено вплоть до следующего тура, а стало быть на две недели вперёд. Команду опустили с небес на землю, причём в родном Черкизово. И в особо жёсткой форме. Но ещё ничего не потеряно. Отставание от «Зенита» всего каких-то два очка. Но пока открыто трансферное окно, будет целесообразно укрепить состав.