«Манчестер Юнайтед» бездарно проиграл «Ливерпулю». Каземиро подарил сопернику два гола

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01 сентября 2024, 20:24

Разгром на «Олд Траффорд».

Тен Хаг подарил Слоту очень легкий первый тайм

«Ливерпуль» был явным фаворитом. И хотя «красные» не всегда хороши до перерыва, четырех ударов в сторону ворот Онаны хватило для двух голов. Причина преимущества гостей – бездарная игра «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг не просто проиграл Слоту, ведь Арне даже не начинал игру. «Ливерпуль» выпустил знакомый состав по схеме «4-2-3-1», но без щедрой помощи Каземиро могли увидеть ноли на табло.

Сначала легендарный бразилец отдал неточную передачу. Гравенберх перехватил мяч, протащил вперед. Салах грамотно открылся и навесил мяч. Разумеется, защитники МЮ ошиблись, оставили свободными Собослаи и Диаса. Доминик не допрыгнул до мяча, но в полете услышал крик Луиса за спиной. Венгр не помешал напарнику забить головой. А затем опорник Каземиро неуклюже, как пингвин, упал на землю.

«Ливерпуль» подхватил мяч второй раз за первый тайм, Салах снова пасовал, Диас снова пробивал. На этот раз ногой и точно в угол. Онана неправильно занял позицию, не догадался прикрыть вратарскую сторону ворот. Хотя виноват, конечно, не голкипер, а главный тренер тен Хаг. Эрик не подготовил «Манчестер Юнайтед» к матчу против привычного по стартовым матчам сезона «Ливерпулю» тренера Слота.

Также у гостей был гол, который отменили. Александер-Арнольд отпраздновал в стиле Джеррарда – поцеловал объектив телевизионной камеры. Правила испортили латералю отсылку к прошлому. Но и без разгрома до перерыва игру контролировал «Ливерпуль». В идеальном для МЮ случае могли избежать одного из двух голов, но гости были намного грамотнее без мяча и резко раскрывались в контратаках.

А хозяева надеялись, что центральный защитник Мартинес забьет в падении через себя. Но эта попытка появилась на свет, когда «Ливерпуль» безнадежно побеждал в гостях. Помним, что тен Хага не уволили даже после поражение от Клоппа со счетом 0:7 в прошлом году. Сегодня тоже никто его не тронет. Зато точно стыдно перед сэром Алексом Фергюсоном, который наблюдал за унылой игрой МЮ с трибуны.

У «Манчестер Юнайтед» есть желание без класса

Команда без души, порядка и осмысленности. Пустой сосуд. Больно смотреть, ведь из-за огромного бюджета у МЮ есть всё, чтобы играть почти как «Манчестер Сити». У тен Хага сейчас просто какой-то набор футболистов. Причем под его руководством большинство ждет разочарование. Каземиро сегодня припомнят слова Каррагера, что надо уйти из футбола, пока футбол не ушел от тебя. Карлоса заменили в перерыве.

Во втором тайме осталось понять, насколько удачно «Манчестер Юнайтед» сможет побежать в атаку, не открываясь. «Ливерпуль» из тех клубов, которые умеют сыграть вертикально, особенно с тренером Слотом. Наверное, если бы Зиркзее сумел забить Алиссону на старте второй половины, то увидели бы более интересный поединок. Но бразилец потащил плотный низовой удар голландского игрока.

Новичок ещё не знает, куда попал. Может спросить у всех, кто покинул команду тен Хага в последнее время. А великий уничтожитель «Манчестер Юнайтед» Мохамед Салах наказал принципиального соперника на «Олд Траффорд». К двум ассистам Салах добавил гол. В такой ситуации мог бы забить даже футболист среднего класса. И снова футболист МЮ , на этот раз Майну, потерял мяч в центре поля.

Тяжело вспомнить настолько богатую команду, которая много лет играет плохо, как «Манчестер Юнайтед» с тен Хагом. Напомним, что в прошлую субботу «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» на последних секундах матча. То есть у Эрика даже без привязки к имени соперника был железный повод перестроить МЮ и заставить провести лучший поединок года. А получилось совсем иначе, полный провал.

«Ливерпуль» уверенно откатал разгромную программу

Лучший прыгун с шестом – шведский атлет Дюплантис, бьет мировой рекорд каждый раз на один сантиметр. Арман получает огромные премиальные за обновление собственного достижения, поэтому издевается над спонсорами. Матч «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» после третьего гола тоже напоминал издевательство в стиле рекорда на один сантиметр. Встретились команды в разной готовности.

К тренеру Клоппу есть вопросы по играм с «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Как допустили ничьи в АПЛ ? Как проиграли в Кубке Англии 3:4? Футболисты «Ливерпуля» тоже виноваты. Стыдно уступать команде без главного тренера. Не имеет значения, сколько денег руководство МЮ выделит на новичков. Пока у многих соперников по АПЛ классные наставники, «красные дьяволы» не заслужили Лигу чемпионов.

Понятно, что сезон длинный. Пока не будем перехваливать «Ливерпуль». Им дарили голевые атаки. Также помним сейвы Алиссона. Беккер не уснул в скучном для его обороны поединке. А вот когда Диас забивал первый свой мяч в ворота МЮ , то его и Собослаи сторожил у ворот Фернандеш. Напомним, что португалец Бруну на 15 сантиметров ниже, чем центральный защитник Магуайр. Харри сидел на скамейке.

Тен Хаг не выдал де Лигту и Мартинесу нормальные инструкции, чтобы пара центральных защитников сумела закрыть выпады «Ливерпуля». И хотя по скоростям гости не показали ничего выдающегося, Слот куда лучше объяснил своим подопечным, как добиться успеха. Невысокий прессинг, единоборства один в один, быстрые передачи на правый фланг на Салаха. Открывания между защитниками МЮ .