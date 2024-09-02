Гранды РПЛ дорого заплатят за грубейшие ошибки. Не усилили трансферами слабые зоны

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02 сентября 2024, 12:35

До закрытия окна три дня.

«Зенит» – правый защитник

Семак хотел продлить соглашение с Фернандесом, когда заполучил Волкова из «Краснодара». В «Зените» понимают, где у них слабые звенья. В атаке тоже закрывали вопрос методом перебора. Кассьерра получил двух конкурентов – аргентинца Гонду и россиянина Соболева. У Александра психологические проблемы, а другой новичок стартовал с дубля в РПЛ против «Пари НН». Волков и Караваев не такие прыткие на своей позиции. А Фернандеса отпустили, ведь Марио скатился. Для «Зенита», особенно на фоне игры Сантоса слева, правый защитник – слабое место. Петербуржцы так хотели разозлить «Краснодар», что не подумали о других вариантах на фланг, пошли за Волковым. Конечно, «Зенит» последний в списке жалобщиков на состав в РПЛ , но даже вратаря нашли далеко не с первой попытки.

«Краснодар» – вингер

«Горожане» подписали уругвайца Гонсалеса на правый фланг и мотивировали ветерана Петрова включиться в борьбу за игровую практику. Но есть другие слабые позиции. Кастаньо и Черников не прогрессируют в опорной зоне. Сперцян остался, но может уехать зимой или следующим летом. А проще всего заметно усилить «Краснодар» подписанием человека в атаку. Кордоба нестабильный и нервный форвард. Вингер Са держится лучше. Но Батчи и все остальные включительно с молодым Козловым не впечатляют. «Краснодар» допустил ошибку, что не нашел игрока в стиле ростовского Роналдо. Разумеется, не нужно подписывать именно результативного игрока из состава Карпина, но пригодится стабильный результативный вингер. Футболист уровня Сперцяна, чтобы стать лидером после ухода Эдуарда.

«Локомотив» – центрбек

Есть вопросы к Карпукасу, но в опорную зону взяли опытного Тимофеева. Хотя, как показала игра против «Краснодара» – «Локомотив» разгромлен, Артём не всегда выручит. Баринову не помешал бы крутой напарник. Но ещё хуже ситуация в центре обороны. Бразилец Фассон вечно травмирован. Ньямси впечатляет габаритами, но не расторопностью. Лантратов страдает. Голкипер редко ошибается так грубо, как против «горожан», а вот защита «Локомотива» подводила команду много раз. Галактионов понимает, что нужна парочка опытных легионеров. Тем более, заявка позволяет добавить иностранцев. Странно, что «Локомотив», потеряв не только Глушенкова, так долго собирался с мыслями на трансферном рынке. Тренер не исключает трансферы, но «железнодорожники» упустили драгоценное время.

«Спартак» – опорник

Вечная тема, которую шикарно подсветил свежий тур РПЛ . Капитан «Спартака» Зобнин заработал две глупые желтые карточки. Во втором случае москвичи ошиблись против «Рубина» именно в опорной зоне. Некому её закрывать без мяча. На фоне класса Барко, который впереди тащит «Спартак» к голам и моментам, Умяров и компания смотрятся любителями, когда надо ловить контратаки. Будет обидно, если Станковичу, который оказался тренером старой школы – выстраивает команду от защиты, не хватит для чемпионской борьбы именно опорника. Умяров может играть в схеме «4-2-3-1», но ему нужен мощный напарник. Мартинс и Литвинов не подходят Станковичу в опорной зоне, а смена схемы не всегда спасет. Причем этой проблеме много лет, но в «Спартаке» упрямо отказываются быть счастливыми.

ЦСКА – опорник

«Армейцы» не будут чемпионами весной следующего года. Но чтобы Обляков, Файзуллаев, Келвен, Дивеев и другие ценные футболисты не разбежались, нужен заметный прогресс. Николич неплохой тренер, но серб понимает, что у него в центре поля огромная дыра. Нет человека для правильной игры в опорной зоне. У Мухина проблемы со здоровьем. Мендес явно не любимчик нового тренера. Зделар пытался уйти, ему не нравится в ЦСКА . Обляков не может успевать атаковать и разрушать. Иван без суперсилы раздвоения. «Армейцы» допускают огромную ошибку, что вынудили Зделара остаться, а не нашли нового опорного полузащитника. Директор Бабаев оправдывается финансовой ситуацией, но стоило подумать о продаже во имя ценной покупки. ЦСКА не совершил знаковый трансфер, чем может перечеркнуть весь сезон.

«Динамо» – центрбек

С такой обороной, как у Лички, тяжело стать чемпионами. Тренер ругался на команду после матча против «Оренбурга». Ужасный первый тайм, когда Лунёв спас от большей разницы в счете, сменили вялым камбэком во второй половине. Повезло с соперником, у «Оренбурга» тоже дыры в защите. Но то, как двигается Бальбуэна, как Фернандес работает с мячом или как Даса и Скопинцев выбирают позиции в защите – преступление против перспектив «Динамо». Команда не слабая, но с такой обороной им мало что светит. Директор Бувач и тренер Личка могут ставить на прогресс Майсторовича, но это один человек. Даже Лаксальт как опорник хорош только с мячом. Мексиканец Чавес в последнее время разочаровывает. «Динамо» проседает в защите. Вингер Карраскаль не хочет отбирать мяч, а номинальным защитникам не хватает класса.

«Ростов» – голкипер

Сапожник без сапог. В «Ростове» работает наставник вратарей сборной России. Кафанов является отличной приманкой для голкиперов. Но после ухода Песьякова заполучили только вратаря сборной Таджикистана Ятимова, 30-летнего боснийца Ханкича и запасного вратаря «Зенита» Одоевского. Странный набор, с которым у Сако и Осипенко не получится организовать безошибочную линию обороны. Кафанов может допустить сразу несколько ошибок. Тренер не знает, кто у него первый номер. Будут ошибки – зимой вернутся к поискам вратаря под основу, но очки «Ростову» за осенние проколы никто не вернет. Карпин в списке неоднозначных тренеров старта сезона, ведь у его команды есть стиль, но ростовчане включаются отрезками матчей. Ошибаются в обороне, и вратари на старте сезона не спасают.