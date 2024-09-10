От грандов Ла Лиги до рынка свободных агентов за пару лет. Звезда Нидерландов едет в Бразилию

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10 сентября 2024, 19:05

Выбрал деньги.

Стремительное падение

Ещё в середине 2010-х стало ясно, что Мемфис Депай не создан для европейских грандов и не может выдержать их давления. В 2015 году его в «Манчестер Юнайтед» пригласил ван Гал. Статус молодой звезды, доверие со стороны клуба, так ещё и соотечественник у руля. При таких вводных Депай провалился в составе манкунианцев и отправился в Лигу 1, где снова начал забивать.

Успехи в составе «Лиона» наталкивали на мысль – вот идеальное место для форварда. Не всем дано сиять в лучших клубах мира. Но Мемфис попробовал ещё раз – и в 2021 году отправился в «Барселону». На короткий отрезок показалось, что голландец разрушил своё проклятие и заиграл на высочайшем уровне, забив 12 голов в сезоне-21/22 Ла Лиги.

Как оказалось позже, такой импульс стал началом заката. В следующем сезоне – проблемы со здоровьем, два матча чемпионата в первой части сезона, переход в «Атлетико». В Мадриде Мемфис более или менее стабильно играл на первых порах, но с начала апреля снова оказался в лазарете.

В минувшем сезоне форвард вернулся в основной состав, только был уже игроком ротации и в 23 встречах Ла Лиги отметился скромными пятью голами.

Жертва перезагрузки «Атлетико»

Сейчас футбольная жизнь продлевается благодаря передовым технологиям и улучшению процесса восстановления. Поэтому 30 лет – не возраст, в котором заканчивают с карьерой игрока. Но Мемфис совершенно неожиданно в этом возрасте оказался без контракта. Тут важно отметить, что решающую роль всё же сыграли процессы в самом «Атлетико».

«Матрасники» давно задумывались над обновлением, сменой поколений. В составе хватало возрастных лидеров, у которых при этом были немаленькие зарплаты. Минувшим летом испанский гранд приступил к масштабной перестройке. Под раздачу попал не только Депай, попрощались со Стефаном Савичем и Марио Эрмосо. Оба имели куда более весомую роль в клубе, чем Мемфис, но это им не помогло.

«Атлетико» урезал траты – на Савиче, Эрмосо и Депае так сэкономили 25 миллионов евро. Плюс перезаключили контракты с Диего Симеоне и Коке на более скромных условиях. Это позволило действовать на рынке активнее – мадридцы в минувшее межсезонье потратили на трансферы больше всех в Ла Лиге. Прощание со старожилами стало вынужденной мерой.

Боролись итальянские гранды

У игрока было достаточно времени на поиск новой команды. Конечно, в этот процесс вмешалось Евро-2024 – а поскольку Нидерланды добрались до полуфинала, поиск действительно затянулся. С другой стороны, Мемфис не питал иллюзий. Уже в конце мая было ясно, что он не останется.

Тогда дело ограничивалось слухами об интересе «Спартака». Уже в период континентального первенства на горизонте стали появляться итальянские клубы. Первыми почву прощупали «Милан» и «Фиорентина», в конце июля появился вариант с «Интером». В Италии возрастные футболисты проявляют себя лучше из-за невысоких скоростей в чемпионате.

При этом серьёзно мешали сдерживающие факторы. Прежде всего – запросы Депая по зарплате. Его представители старались выбить оклад в пять миллионов евро за сезон, эти требования клубы считали завышенными. Ещё тяжелее такие условия было продавить из-за того, что в матче против сборной Англии Мемфис получил травму, по этой причине Куману пришлось даже произвести вынужденную замену на 33-й минуте.

Неудивительно, что голландец не нашёл команду летом.

Выбрал самый неочевидный вариант – но неплохой

Может, и стоило поступиться финансовыми запросами ради продолжения карьеры в европейском топ-чемпионате, а сейчас придётся попрощаться с привычным футболом и познать футбол Латинской Америки.

С другой стороны, отправляется он в чемпионат Бразилии, который в последние годы набирает обороты. В Европе он поиграл достаточно – в последние годы карьеры, учитывая спад последних лет, стоит позаботиться именно о финансовом благополучии. «Коринтианс», с которым форвард по итогу заключил контракт, за два года выплатит ему 11,3 миллиона евро.

При таком предложении стороны быстро согласовали детали сделки, её оформили буквально за пару дней.

Отъезд в Бразилию не повлияет на место в сборной

Сейчас единственное, что должно заботить Мемфиса – это судьба карьеры в сборной. Недавно уже прозвучал тревожный звоночек – Куман отчитал Стевена Бергвейна за то, что тот выбрал клуб из Саудовской Аравии. По мнению тренера «оранжевых», такой выбор не связан со спортивными амбициями – а потому Рональд заявил, что Стевену при нём места в сборной нет.

В этом свете было вполне возможно, что после объявления о трансфере Куман переключится и на Депая, но форварда специалист как раз поддержал:

Я не одобряю переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, в случае с Мемфисом все может быть иначе. Уровень чемпионата Бразилии отличается. Так что Депай по-прежнему может быть частью сборной, но это зависит от его физической формы и от того, выйдет ли он на свой уровень.

К тому же Мемфис – важная фигура в сборной Нидерландов, а сейчас там наступают не лучшие времена. Начались внутренние стычки (перепалка Кумана и Бергвейна – лишь один из примеров). Хорошо, что это произошло не во время большого турнира, но разобраться с недосказанностями надо быстрее. И авторитет опытного лидера Депая в такой ситуации может сыграть большую роль. Пока можно утверждать, что голландец не ошибся с выбором.