У ЦСКА конфликт с известным форвардом. А в центре атаки доверятся парню из второй лиги

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вчера, 09:26

А в субботу матч против «Зенита».

Давила хочет уехать, а ЦСКА мечтает заработать

Директора «армейцев» Бабаева не нужно представлять. Один из самых известных менеджеров в РПЛ за всю историю. Но в последнее время работает плохо. Почти все ставки за деньги привели к футбольной и финансовой неудаче. Только летом ЦСКА официально покинул вингер Эджуке. Известному нигерийцу не сумели найти клуб за деньги. Перешел в «Севилью» бесплатно. За Эджуке «армейцы» отдали 11.5 млн евро, большой трансферный прокол.

Аргентинского форварда Гайча ЦСКА подписал за 8.5 млн евро. На поле от него нулевой толк. Отправлялся в аренды и снова ушел из ЦСКА . Адольфо будет играть в Турции. Чалов уехал в Грецию в ПАОК , где уже играет российский полузащитник Оздоев. Фёдора можно назвать лучшим нападающим ЦСКА последних лет. Но даже с ним клуб просчитался. Уехал за смешные 3 млн евро. Были времена, когда за Чалова предлагали почти в 10 раз больше.

Понятно, что Бабаев не главный босс в ЦСКА . Есть новые владельцы, есть старый начальник Гинер. Но вместе приняли такое количество финансово обременительных решений, что в итоге получили пустую казну клуба. Санкции, разумеется, тоже влияют. Не все спонсоры больших клубов РПЛ под таким прессом, как меценаты ЦСКА . Но среди новичков лишь парочка свободных агентов, а также два юных футболиста, которым ещё рано играть в основе.

В таких обстоятельствах всегда растет список игроков, которые хотят уехать. Здесь Бабаев тоже не справился. Про нежелание жены Давилы отпускать мужа в Россию знали давно. Чилиец опоздал на сборы. Супругу волнуют вопросы безопасности. Но даже если бы ей больше нравился климат в Мексике, чем в России, то могла поставить мужу ультиматум. Понятно, кого выбрал Давила. Чилиец хочет вернуться в Мексику, готов на снижение зарплаты.

Но ЦСКА отказывает покупателям. А поскольку есть ещё одна проблема с новичками «армейцев» в нападении – мало кто прибавляет, кроме юного Файзуллаева, то мексиканцы не готовы переплачивать. Предлагали выкупить 50 % контракта Давилы и взять игрока в аренду. ЦСКА отказал, требуют 7 млн евро. Разумеется, такие деньги не получат. Но если не успеют оформить сделку, то оставят до зимы в заявке недовольного флангового форварда.

Не сумели найти замену для Чалова и Заболотного

У Антона опыт и габариты. А у Фёдора приобретенная недавно универсальность и молодость. По меркам РПЛ – сильные нападающие. Заболотный подходит для середняков, однако ЦСКА тоже давно не фаворит. Чалов мог перейти в «Зенит», но отказался. Выбрал Грецию и должен винить агентов. Давила тоже вряд ли доволен работой своего посредника, поскольку Виктор мог бы найти клуб в Европе. У него нет прогресса, поэтому возвращается в Мексику.

Давила, Чалов и Заболотный не сформировали основную и сыгранную тройку в атаке в прошлом сезоне. У Виктора были голы и ассисты, но чилиец нестабильный. В одном матче подарит красивый гол, а потом пропадает на месяцы. Мало чем отличается от Карраскаля и Медины. У ЦСКА плохие ставки на флангах атаки за одним исключением. Файзуллаев – золото, но здесь тоже важно не передержать юного футболиста, а вовремя попрощаться.

За хорошие деньги, разумеется. ЦСКА не заработал на продажах, чтобы спокойно развернуть трансферную кампанию. Свободный агент Койта попал в РПЛ , ведь в его стабильности сомневались. Пока новичок себя не показал. В атаке тянет центральный защитник Дивеев – забил четыре гола в РПЛ , его коллега Мойзес отличился дважды. А помогает им всем Обляков, создавший шесть мячей в чемпионате. Хорошо хоть Мусаев с голами.

У Тамерлана 4 мяча, но тренер Николич недоволен. Молодой форвард получит конкурента. Венесуэльский нападающий Гуарирапа понравился весной в РПЛ в составе «Сочи». Но команда вылетела, а Сауля не позвали в топ-5. ЦСКА воспользовался ситуацией, им нужно иметь в заявке двух приличных столбов в центр атаки. А на флангах подстраховались с помощью свободных агентов, поскольку кроме Койты подписали также опытного Жемалетдинова.

Николич не привлекает в команду футболистов

Потенциальный новичок первым делом смотрит матчи ЦСКА . И ему не нравится игра команды. У «армейцев» достаточно побед, но они переплетены с поражениями от соперников, близких по классу. «Локомотив» мог проиграть ЦСКА в дерби, но Тикнизян вышел на замену и забил бывшему клубу. «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА в кубковом турнире и в чемпионате. Атакуют подопечные Николича задорно. Вроде бы и защитники у команды хорошие по меркам РПЛ .

Но нет целостности и ресурсов для реальной борьбы за чемпионство. Также, что важно для потенциальных новичков, нет историй успеха. Чалов – воспитанник клуба, не перебрался в Испанию или во Францию. Не играет Фёдор в «Марселе» у тренера Де Дзерби. Ни один из легионеров последних лет, за которых платили неплохие для ЦСКА деньги, не пошел на повышение с заметным успехом в Европе. Файзуллаев мечтает повторить путь Кварацхелии, но здесь нет гарантий.

ЦСКА – плохой продавец, так было всегда. А Николич недостаточно харизматичный тренер, чтобы в личной беседе убедить футболиста представлять его клуб. Марко смог успокоить Зделара, так как сербский хавбек расстроился, что его не отпустили. Давила тоже, если останется, будет скучать по жене, раз она не хочет жить в Москве. Келвен, Мойзес и Роша легко получат приглашения из Турции, не говоря о бразильских вариантах. А чилиец Мендес точно не нужен Николичу.