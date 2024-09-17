Лидеры топ-клубов АПЛ под прицелом «Реала». «Сливочные» снова разорвут рынок

Готовятся к масштабной кампании.
«Сливочные» уже навели шороху на рынке минувшим летом, когда привезли двух элитных нападающих – лидера сборной Франции Килиана Мбаппе и будущую звезду Бразилии Эндрика. Но, судя по намерениям Флорентино Переса, то была лишь верхушка айсберга. Претензии мадридцев распространяются даже на системообразующих игроков лучших клубов АПЛ.
Анчелотти готовится передать полномочия
Последние годы «Реал» активно формировал новый костяк, который позволит бороться за самые престижные трофеи. Менеджмент при обновлении состава допустил минимум ошибок. Винисиус и Родриго выросли в лидеров атаки, стартовую обойму укрепили Вальверде, Камавинга, Тчуамени. Прошлым летом решили раскошелиться ради главного английского таланта Джуда Беллингема. А летом 2024 года ждали Эндрика – бразильца подписали ещё до наступления совершеннолетия, чтобы опередить конкурентов.
Вишенкой же на торте стал Килиан Мбаппе. Француз давно флиртовал со «сливочными», но до сделки дело так и не доходило. В закрывшееся трансферное окно Килиан пришёл стопроцентным лидером сборной и футболистом, который тащил за собой «Пари Сен-Жермен». И самое главное – пришёл он свободным агентом.
Во главе этой звёздной россыпи – тот, кто лучше кого-либо подходит такой команде. Карло Анчелотти установил в клубе семейную атмосферу, не мучает лидеров тактикой. И даёт результат. Под первый сезон Мбаппе, который уйдёт на адаптацию, Анчелотти остался – он очень поможет молодому французу. Но всё ближе момент, когда придётся последовать примеру Клоппа – и расстаться с любимой командой. Карло тоже оставит преемнику отличное наследие. И даже имя преемника, судя по всему, известно.
Под прицелом – два будущих свободных агента
«Реал» давно вёл переговоры с «Баварией» по Альфонсо Дэвису – и был крайне близок к оформлению сделки. Сам футболист по итогам переговоров даже дал устное согласие. Проблема состояла в упрямстве мюнхенцев. Клуб потребовал минимум 50 миллионов евро компенсации – и это при истекающем контракте. Это сыграло с немцами злую шутку. «Сливочные» отказались – а сам защитник уже настроен отправиться в Мадрид. Следующим летом он станет свободным агентом.
Так же ухватиться планируют за Трента Александера-Арнольда. У англичанина с «Ливерпулем» похожая ситуация. Как и Альфонсо, Трент не торопится продлевать контракт. Мерсисайдцы стараются сохранять спокойствие – всё же речь идёт о собственном воспитаннике, которого полностью раскрыл родной клуб. К тому же «красные» точно так же готовы предложить защитнику борьбу за трофеи. Здесь магия «Реала» может не сработать.
«Сливочные» замахнулись на системообразующего игрока «Сити»
Главная цель «Реала» на следующее лето – Родри. Это футболист, с которым напрямую ассоциируется современная система футбола Гвардиолы. Испанец – главный футболист в построениях Пепа. Опорник-интеллектуал, каких единицы. И как ни парадоксально, его хочет главный антипод «Ман Сити».
Пеп углубляется в каждую деталь, тогда как «Реал» даёт свободу и отталкивается от индивидуального мастерства игроков. Это совершенно разные системы – но кто сказал, что от перехода Родри будет плохо? Это тоже индивидуально сильный футболист с качествами глубинного плеймейкера, а «сливочные» как раз летом попрощались с Тони Кроосом – теперь нужен преемник. На Родри в «Реале» было бы очень интересно посмотреть.
Другое дело, что за футболиста развернётся настоящая война. У «Сити» достаточно ресурсов и рычагов влияния, чтобы упереться в переговорах. Деньгами их не подкупишь, сами «горожане» могут предложить опорнику всё то же, что и конкурент – деньги, статус, титулы. Разве что успехи в ЛЧ говорят в пользу мадридцев. Плюс это родной город Родри. С другой стороны, он является воспитанником «Атлетико». Насколько хавбек принципиален – большой вопрос, который ощутимо повлияет на ход переговоров. Такой трансфер вполне тянет на 100+ миллионов евро.
Вспомнили о центре обороны
«Сливочные» отлично поработали над усилением группы атаки, теперь там огромнейший подбор игроков. При этом укрепление обороны откладывали, пока результат давали возрастные лидеры. Алаба и Рюдигер – не те, кто зацементирует центр обороны – а Милитао нужен надёжный напарник.
Менеджмент «сливочных» выбирает между двумя кандидатами – снова лидерами грандов АПЛ. Речь о Вильяме Салиба и Кристиане Ромеро. Первый, очевидно предпочтительнее – это футболист, который рос вместе с «Арсеналом». Вместе они вклинились в чемпионскую гонку, а потом стали полноправными её участниками. Вместе они боролись за титул вплоть до последнего тура прошлого сезона. Француз считается одним из лучших на своей позиции – но и ценник на него соответствующий.
Если у «Реала» срастётся с Родри или придётся раскошелиться на другую сделку, есть альтернативный вариант. Центрбека «Тоттенхэма» уговорить будет куда проще. Если «Арсенал» – перспективный и быстрорастущий проект, то «шпоры» – противоречивый и ненадёжный. Там тоже началась перестройка, но не факт, что она закончится успешно. А «сливочные» готовы предложить футболисту титулы и статус. Аргентинца уговорить будет проще – зато «шпоры» выпьют больше крови, воюя за каждый евро.