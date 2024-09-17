Лидеры топ-клубов АПЛ под прицелом «Реала». «Сливочные» снова разорвут рынок

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вчера, 18:41

Готовятся к масштабной кампании.

«Сливочные» уже навели шороху на рынке минувшим летом, когда привезли двух элитных нападающих – лидера сборной Франции Килиана Мбаппе и будущую звезду Бразилии Эндрика. Но, судя по намерениям Флорентино Переса, то была лишь верхушка айсберга. Претензии мадридцев распространяются даже на системообразующих игроков лучших клубов АПЛ .

Анчелотти готовится передать полномочия

Последние годы «Реал» активно формировал новый костяк, который позволит бороться за самые престижные трофеи. Менеджмент при обновлении состава допустил минимум ошибок. Винисиус и Родриго выросли в лидеров атаки, стартовую обойму укрепили Вальверде, Камавинга, Тчуамени. Прошлым летом решили раскошелиться ради главного английского таланта Джуда Беллингема. А летом 2024 года ждали Эндрика – бразильца подписали ещё до наступления совершеннолетия, чтобы опередить конкурентов.

Вишенкой же на торте стал Килиан Мбаппе. Француз давно флиртовал со «сливочными», но до сделки дело так и не доходило. В закрывшееся трансферное окно Килиан пришёл стопроцентным лидером сборной и футболистом, который тащил за собой «Пари Сен-Жермен». И самое главное – пришёл он свободным агентом.

Во главе этой звёздной россыпи – тот, кто лучше кого-либо подходит такой команде. Карло Анчелотти установил в клубе семейную атмосферу, не мучает лидеров тактикой. И даёт результат. Под первый сезон Мбаппе, который уйдёт на адаптацию, Анчелотти остался – он очень поможет молодому французу. Но всё ближе момент, когда придётся последовать примеру Клоппа – и расстаться с любимой командой. Карло тоже оставит преемнику отличное наследие. И даже имя преемника, судя по всему, известно.

Под прицелом – два будущих свободных агента

«Реал» давно вёл переговоры с «Баварией» по Альфонсо Дэвису – и был крайне близок к оформлению сделки. Сам футболист по итогам переговоров даже дал устное согласие. Проблема состояла в упрямстве мюнхенцев. Клуб потребовал минимум 50 миллионов евро компенсации – и это при истекающем контракте. Это сыграло с немцами злую шутку. «Сливочные» отказались – а сам защитник уже настроен отправиться в Мадрид. Следующим летом он станет свободным агентом.

Так же ухватиться планируют за Трента Александера-Арнольда. У англичанина с «Ливерпулем» похожая ситуация. Как и Альфонсо, Трент не торопится продлевать контракт. Мерсисайдцы стараются сохранять спокойствие – всё же речь идёт о собственном воспитаннике, которого полностью раскрыл родной клуб. К тому же «красные» точно так же готовы предложить защитнику борьбу за трофеи. Здесь магия «Реала» может не сработать.

«Сливочные» замахнулись на системообразующего игрока «Сити»

Главная цель «Реала» на следующее лето – Родри. Это футболист, с которым напрямую ассоциируется современная система футбола Гвардиолы. Испанец – главный футболист в построениях Пепа. Опорник-интеллектуал, каких единицы. И как ни парадоксально, его хочет главный антипод «Ман Сити».

Пеп углубляется в каждую деталь, тогда как «Реал» даёт свободу и отталкивается от индивидуального мастерства игроков. Это совершенно разные системы – но кто сказал, что от перехода Родри будет плохо? Это тоже индивидуально сильный футболист с качествами глубинного плеймейкера, а «сливочные» как раз летом попрощались с Тони Кроосом – теперь нужен преемник. На Родри в «Реале» было бы очень интересно посмотреть.

Другое дело, что за футболиста развернётся настоящая война. У «Сити» достаточно ресурсов и рычагов влияния, чтобы упереться в переговорах. Деньгами их не подкупишь, сами «горожане» могут предложить опорнику всё то же, что и конкурент – деньги, статус, титулы. Разве что успехи в ЛЧ говорят в пользу мадридцев. Плюс это родной город Родри. С другой стороны, он является воспитанником «Атлетико». Насколько хавбек принципиален – большой вопрос, который ощутимо повлияет на ход переговоров. Такой трансфер вполне тянет на 100+ миллионов евро.

Вспомнили о центре обороны

«Сливочные» отлично поработали над усилением группы атаки, теперь там огромнейший подбор игроков. При этом укрепление обороны откладывали, пока результат давали возрастные лидеры. Алаба и Рюдигер – не те, кто зацементирует центр обороны – а Милитао нужен надёжный напарник.

Менеджмент «сливочных» выбирает между двумя кандидатами – снова лидерами грандов АПЛ . Речь о Вильяме Салиба и Кристиане Ромеро. Первый, очевидно предпочтительнее – это футболист, который рос вместе с «Арсеналом». Вместе они вклинились в чемпионскую гонку, а потом стали полноправными её участниками. Вместе они боролись за титул вплоть до последнего тура прошлого сезона. Француз считается одним из лучших на своей позиции – но и ценник на него соответствующий.

Если у «Реала» срастётся с Родри или придётся раскошелиться на другую сделку, есть альтернативный вариант. Центрбека «Тоттенхэма» уговорить будет куда проще. Если «Арсенал» – перспективный и быстрорастущий проект, то «шпоры» – противоречивый и ненадёжный. Там тоже началась перестройка, но не факт, что она закончится успешно. А «сливочные» готовы предложить футболисту титулы и статус. Аргентинца уговорить будет проще – зато «шпоры» выпьют больше крови, воюя за каждый евро.