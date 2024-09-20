Победителей «Байера» хватило на 5 минут. Возрастной лидер прикрыл проблемы «Атлетико»

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20 сентября 2024, 09:25

Выдали интересный матч на старте ЛЧ .

Обе команды пошли на активную ротацию

«Атлетико» в минувшие выходные выложился с «Валенсией», а Марко Розе остался недоволен тем, как для «Лейпцига» сложился поединок против «Униона» (0:0). К тому же до этого его коллектив потратил много сил и эмоций на игру с «Байером». Напрашивались изменения в составе обеих команд.

Диего Симеоне решил вернуться к более привычным сочетаниям игроков – поэтому на скамейке оказался Конор Галлахер. Вместе с тем была необходимость наигрывать Хулиана Альвареса – всё же аргентинец решил сменить Манчестер на Мадрид ради игровой практики. Было бы странно, перехватив его, не дать то, ради чего он отказался от места в английском гранде. Ради этого пришлось пойти на не совсем логичный шаг – усадить в запас Александра Серлота, который уже отметился голом и ассистом в первых пяти матчах Ла Лиги за «Атлетико».

Что касается «Лейпцига», Розе доверился двум юным новичкам – впервые в стартовом составе команды появились 19-летние Артур Вермирен и Антонио Нуса. Опорник и вингер до этого появлялись на поле только после замены.

«Матрасников» смели в первые минуты

Гости, несмотря на давление «Ванда Метрополитано», с первых минут заняли активную позицию и приступили к давлению. Активный прессинг для подопечных Марко Розе – дело привычное, поэтому всё получалось. «Матрасники» часто теряли мяч, уже на этом отрезке «Лейпциг» трижды пробил по воротам. Немецкому гранду повезло, что навал на стартовом отрезке принёс результат в виде гол Беньямина Шешко.

Но, как стало ясно позднее, это был единственный отрезок, в который гости владели преимуществом.

Слом после пропущенного гола

Отчасти такое начало «матрасникам» даже пошло на пользу. Есть ощущение разницы в классе между командами, да и в первые минуты хозяева были слишком спокойны. «Холодный душ» в виде пропущенного мяча заставил собраться. Мадридцы перехватили инициативу, сами пошли в давление.

На первых порах это выливалось в преимущество в единоборствах. «Атлетико» быстро возвращал себе мяч и переходил в атаку. При этом «Лейпцигу» хватало организованности, чтобы это давление сдерживать.

А вот потом посыпались опасные моменты – причём каждый создавался за счёт давления «матрасников». Сначала на 15-й минуте вратаря соперника подловили на неудачной передаче. Последовал заброс на Рикельме, который заужал и вбегал в штрафную через широкий коридор между защитниками. «Лейпциг» спасло то, что латераль не решился пробить сам. Отдал на Корреа, но того накрыли. А Гризманн не смог приложиться как следует.

Спустя 10 минут де Пауль накрыл Вермирена, который зазевался с мячом и отдавал под удар Корреа. Угловой, сильный прострел, подправление Корреа – мяч летит в дальнюю штангу, но отскакивает в руку вратарю – сейв.

Уже к тому моменту «Атлетико» наиграл на два-три мяча. Но забили чуть позже.

Гризманн выиграл персональную дуэль – это определило победителя

Важный вопрос, с которым неизбежно столкнулся бы «Лейпциг» – кто должен играть по Антуану Гризманну? Француз не привязан к позиции инсайда, на которой его выпустили. Это свободный художник, который смещается в глубину для розыгрыша мяча. Или во второй темп, когда мяч в финальной трети. Оставлять его на кого-то из центральных защитников – плохая идея.

По Антуану персонально играл Амаду Айдара. На 35-й минуте хавбек грамотно считал смещение Гризманна к бровке под передачу и накрыл его. Но это был один из немногих примеров, когда Антуана удавалось сдержать. Свою дуэль форвард выиграл без труда.

Момент гола отложили на пару абзацев специально – именно Гризманн стал его автором, требовалось описать вводные. По французу снова играл Айдара – но тот из глубины рванул в штрафную, когда Льоренте готовил прострел. То ли Амаду просто не успел за оппонентом, то ли не успел его никому передать – в любом случае это ошибка, которая стоила немцам преимущества в счёте.

Ко второму тайму «Атлетико» сбавил темп, их давление ощущалось не так остро – а на отрезке с 72-й по 76-ю минуту «Лейпциг» даже перехватил мяч. Но в концовке Антуан снова воспользовался невнимательностью опекуна. «Матрасники» к тому моменту перешли на навал (вышел Серлот, пошли забросы) – первая подача на 90-й минуте не дошла до Хименеса на дальней штанге (центральный защитник оказался в штрафной, поскольку до этого был угловой). Мяч после отскока прилетел в зону Гризманна, мяч подхватил Ле Норманн – центрбек отдал Антуану и тут же поставил «заслон» Амаду. Француз получил пару секунд без опеки. Этого было достаточно – форвард полубоком вырезал точнейшую передачу на Хименеса – тот забил победный.

Галлахер и Серлот не вошли в игру

Симеоне доволен тем, как сложился матч:

«Лейпциг» отлично извлекал выгоду из контратак, но мы прекрасно контролировали их атаки. Мы пытались атаковать по-разному. У нас было три или четыре шанса забить, но мы этого не сделали. В конце концов, отличный гол Хименеса принес нам победу. Вся команда проделала хорошую работу, и вышедшие на замену сыграли очень хорошо.

Но тут стоит отметить, что Конор Галлахер и Александр Серлот не повели игру, выйдя на замену. Понятно, что из-за насыщенного графика нужно чутко подходить к форме лидеров, давать им больше времени на восстановление. Но англичанин и норвежец только адаптируются к «матрасникам» – и поэтому включаться по ходу матча чуть сложнее. На этот раз они не совсем попали в темп игры. Были моменты, когда Конор и Александр решали на индивидуальном классе. Но встреча сложилась для них средне. Симеоне ещё предстоит найти к ним подход.