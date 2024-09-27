«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 22:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября 2024 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» проводят неплохое начало сезона и на данный момент занимают шестое место с 10 баллами. Отставание от лидера составляет всего три балла, поэтому у хозяев есть отличная мотивация переиграть «горожан» и сравняться с ними по очкам, наверняка лишив соперника лидерства. Матч носит звание центрального в туре и будет интересным.

21 сентября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:3), а ранее на выезде обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).

«Манчестер Сити»

Чемпион Англии с трудом в прошлом туре удержал свое лидерство и в следующем туре команду снова ждет непростой соперник, еще и на выезде. Подопечные Гвардиолы считаются фаворитами, но судя по последним играм, потерять очки гости в этот раз вполне способы. Победа в этой встрече гарантирует «Манчестер Сити» сохранение лидерства в АПЛ .

24 сентября «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (2:1) в кубке английской лиги, а 22 числа сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.2

Ничья – 4.5

Победит «Манчестер Сити» – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 1.52

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

Пять последних матчей «Сорок» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних встреч на выезде

«Горожане» выиграли четыре из пяти последних матчей с «Ньюкасл Юнайтед»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у гостей будут проблемы по ходу матча, но они смогут с ними справиться и набрать три балла.