«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября 2024 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» проводят неплохое начало сезона и на данный момент занимают шестое место с 10 баллами. Отставание от лидера составляет всего три балла, поэтому у хозяев есть отличная мотивация переиграть «горожан» и сравняться с ними по очкам, наверняка лишив соперника лидерства. Матч носит звание центрального в туре и будет интересным.
21 сентября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:3), а ранее на выезде обыграл «Вулверхэмптон» (2:1).
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии с трудом в прошлом туре удержал свое лидерство и в следующем туре команду снова ждет непростой соперник, еще и на выезде. Подопечные Гвардиолы считаются фаворитами, но судя по последним играм, потерять очки гости в этот раз вполне способы. Победа в этой встрече гарантирует «Манчестер Сити» сохранение лидерства в АПЛ.
24 сентября «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (2:1) в кубке английской лиги, а 22 числа сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 5.2
- Ничья – 4.5
- Победит «Манчестер Сити» – 1.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.52
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55
Статистика
- Пять последних матчей «Сорок» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних встреч на выезде
- «Горожане» выиграли четыре из пяти последних матчей с «Ньюкасл Юнайтед»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что у гостей будут проблемы по ходу матча, но они смогут с ними справиться и набрать три балла.