«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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28 сентября 2024, 22:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Жирона», который состоится 29 сентября 2024 года

«Сельта»

За семь туров «Сельта» набрала девять очков и выступления клуба можно оценивать по-разному. Чтобы претендовать на место в еврокубках этого определенно мало, но с другой стороны коллектив находится далеко от зоны вылета, и болельщики могут быть относительно спокойны. В домашней игре с «Жироной» у хозяев определенно будут шансы забить и даже победить уже не такого стабильного соперника как раньше.

26 сентября «Сельта» проиграла на своем поле «Атлетико» (0:1), а 22 числа уступила на выезде «Атлетику» (1:3).

«Жирона»

У коллектива дела идут очень сложно, а последняя победа датирована датой первого сентября. «Жирона» на данный момент идет только на 13 месте с восемью баллами и вряд ли повторит прошлогодний результат в Ла Лиге. Кроме того, у каталонцев скоро матч Лиги чемпионов и для этого нужно найти ресурсы, чтобы добиться приемлемого результата.

25 сентября «Жирона» поделила на своем поле очки с «Райо Вальекано» (0:0), а ранее уступила на выезде «Валенсии» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 2.2

Ничья – 3.7

Победит «Жирона» – 3.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Сельта» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жирона» проиграла пять из семи последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а коллективы так и не смогут в этой встрече выявить победителя.