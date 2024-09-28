«Сельта» – «Жирона»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Жирона», который состоится 29 сентября 2024 года
«Сельта»
За семь туров «Сельта» набрала девять очков и выступления клуба можно оценивать по-разному. Чтобы претендовать на место в еврокубках этого определенно мало, но с другой стороны коллектив находится далеко от зоны вылета, и болельщики могут быть относительно спокойны. В домашней игре с «Жироной» у хозяев определенно будут шансы забить и даже победить уже не такого стабильного соперника как раньше.
26 сентября «Сельта» проиграла на своем поле «Атлетико» (0:1), а 22 числа уступила на выезде «Атлетику» (1:3).
«Жирона»
У коллектива дела идут очень сложно, а последняя победа датирована датой первого сентября. «Жирона» на данный момент идет только на 13 месте с восемью баллами и вряд ли повторит прошлогодний результат в Ла Лиге. Кроме того, у каталонцев скоро матч Лиги чемпионов и для этого нужно найти ресурсы, чтобы добиться приемлемого результата.
25 сентября «Жирона» поделила на своем поле очки с «Райо Вальекано» (0:0), а ранее уступила на выезде «Валенсии» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 2.2
- Ничья – 3.7
- Победит «Жирона» – 3.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Сельта» проиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Жирона» проиграла пять из семи последних матчей на выезде
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а коллективы так и не смогут в этой встрече выявить победителя.