Ссорились с отцом своего лидера, теперь продлевают контракт. «Наполи» отказался от топ-трансфера

Деньги не так важны.
Прошлогодний провал уже спровоцировал одно болезненное расставание
Резкий спад после чемпионского сезона ударил по психологическому состоянию «Наполи». Предыдущая кампания стала для команды тяжёлым испытанием. Боссы прогадали с Руди Гарсией, потом – с назначением Вальтера Маццарри и Франческо Кальцоны. В то же время европейские гранды следили за лидерами итальянского топа и ждали возможности перехватить их, да и в раздевалке было неспокойно.
Проблемы возникли не только с сохранением Кварацхелии. Покинуть «Наполи» очень хотел главный бомбардир команды Виктор Осимхен. Нигериец охладел к клубу ещё осенью 2023 года – тогда у него развернулся конфликт с клубной пресс-службой из-за юмористического ролика в соцсетях. Виктор в тот период выглядел отстранённо.
Летом «Наполи» с приходом Конте вступил в борьбу за Лукаку и был готов включить в сделку с «Челси» Осимхена – это окончательно рассорило игрока с клубом. Настолько, что форвард предпочёл отправиться в Турцию, чем оставаться в Неаполе.
Весной был активен ПСЖ
Хвича тоже нет-нет, да посматривал на другие команды. Тем более весной на него претендовал «Пари Сен-Жермен». Парижане готовились расстаться с лидером и лицом своего проекта Килианом Мбаппе. Позиция форварда при этом уже была укомплектована, требовался скорее вингер. Поэтому в поисках альтернативы обратились к крайним нападающим.
Также рассматривали Рафаэла Леау, но не удалось договориться с «Миланом». Неаполитанцев же были готовы завалить деньгами – грузин стал для французского гранда приоритетом на летнее трансферное окно. За игрока даже были готовы заплатить 100 миллионов евро. Да и сам Хвича дал согласие на переход.
Отец Кварацхелии попытался раскрутить ситуацию на волне Евро
Параллельно сборная Грузии стартовала на Евро-2024. Большой турнир сборных – всегда хороший шанс набить себе цену, тем более когда для команды такие соревнования являются редкостью. В группе с Португалией, Чехией и Турцией грузины финишировали третьими, в заключительном поединке переиграв португальцев.
На волне Евро сторона Хвичи начала действовать. Вот что завил агент вингера:
Хвича хочет покинуть «Наполи», но сейчас всё внимание приковано к Евро-2024. У Конте большие планы на «Наполи». Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, сейчас для него самое главное – сборная Грузии. Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное, что если он останется в «Наполи», Хвича из-за этого потеряет целый год.
В тот же день выступил отец Хвичи. Он заявил, что не хочет, чтобы сын оставался в «Наполи» и уколол клуб за частые тренерские отставки в минувшем сезоне. В условиях, когда переговоры с ПСЖ стихли, это был недвусмысленный намёк – лучше не затягивать.
Приход Конте успокоил
На Антонио с первых же дней свалилась задача потушить разгоревшийся пожар. Частая смена тренеров и неопределённость состава бьёт по ментальному состоянию. В случае с «Наполи» Конте был уже пятым специалистом всего за год. В плане неопределённости – помимо Хвичи были проблемы с Ди Лоренцо и Осимхеном. Менеджер сразу заявил, что Кварацхелия им нужен.
Неаполитанцы наотрез отказались вести переговоры, президент клуба Аурелио Де Лаурентис даже летал в Германию к вингеру, чтобы снять все вопросы. В итоге имидж Конте сыграл важную роль – это амбициозный специалист, который каждому своему клубу приносит новые трофеи. Авторитет наставника позволил удержать Хвичу.
Лучше остаться, чем стать вторым Мудриком
Конечно, сейчас «Наполи» – кризисный проект, который не считается фаворитом ни в одном из турниров. Но пока решение остаться кажется абсолютно правильным. Всё же Хвича пока выдал только один разрывной сезон – когда только перебрался в Серию А. Ему очень помогал тот факт, что Спаллетти выстраивал игру от его сильных качеств.
При этом сейчас только предстоит показать стабильность на дистанции – в предыдущей кампании случился спад (как и у всей команды). В такой ситуации лучше остаться в уже знакомой обстановке и вернуться на пик. Можно, конечно, и в ПСЖ пойти – но риски слишком высоки. Ценник будет большой, это будет накладывать высочайшие ожидания. А вингер изначально не готов их оправдывать с первых матчей. Вырисовывается ситуация, в которую попал «Челси» с Мудриком (хотя сами «синие» отказываются признавать ошибку).
Неаполитанцы не умеют зарабатывать на игроках
Решение «Наполи» можно оценить по-разному. С одной стороны, они в условиях перестройки сохранили важного лидера, которому доверяет новый тренер. В период перемен нужен хоть какой-то костяк. С другой, неаполитанцы снова не смогли провернуть топ-трансфер. Чемпионский сезон раскрыл Осимхена, Хвичу, Кима Мин-Джэ. Последнего продали, остальных оставили ради развития проекта. При этом, когда Виктор захотел на повышение, ценник заломили, и в итоге претенденты отказались от трансфера. Оставалось отдать нигерийца «Галатасараю» в аренду.
Теперь – похожая история с Хвичей. Ему, конечно, предлагают новый контракт, чтобы избежать риска бесплатной потери. Но летом на грузине могли заработать огромные деньги.
Романцев в 2023 году сказал а он понимает в футболе:«Не может быть детский футбол в порядке, если у нас во второй лиге сидят игроки с другого конца земного шара. Я к ним отношусь хорошо: у меня были Робсон, Маркао. Как родные. Но они играли. А сидеть в запасе второй лиги говорит о том, что мы ни хрена не делаем. Что мы не работаем. Что или наши тренеры плохо работают, или функционеры плохо смотрят, или агенты слишком активны. Если возьмут пацана из Красноярска, как я, то ничего не заработают. А если привезут из Колумбии или Венесуэлы, то получат процент.
Знаю одно: мы своих пацанов гнобим. Разговариваю с тренерами: они говорят, что прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они? Потому что когда заключают контракт с основной командой, надо чуть-чуть подождать, довести год. И он будет Стрельцовым, Ворониным, Нетто. Но в это время мы привезли другого из какой-то другой страны. Внушили, что это звезда, посадили на лавку – а наш пошел куда-то или даже закончил с футболом.
Романцев в 2023 году сказал а он понимает в футболе:«Не может быть детский футбол в порядке, если у нас во второй лиге сидят игроки с другого конца земного шара. Я к ним отношусь хорошо: у меня были Робсон, Маркао. Как родные. Но они играли. А сидеть в запасе второй лиги говорит о том, что мы ни хрена не делаем. Что мы не работаем. Что или наши тренеры плохо работают, или функционеры плохо смотрят, или агенты слишком активны. Если возьмут пацана из Красноярска, как я, то ничего не заработают. А если привезут из Колумбии или Венесуэлы, то получат процент.
Знаю одно: мы своих пацанов гнобим. Разговариваю с тренерами: они говорят, что прослойка 15-16-летних пропадает. Вроде хорошие, выигрывают чемпионаты Европы – но где они? Потому что когда заключают контракт с основной командой, надо чуть-чуть подождать, довести год. И он будет Стрельцовым, Ворониным, Нетто. Но в это время мы привезли другого из какой-то другой страны. Внушили, что это звезда, посадили на лавку – а наш пошел куда-то или даже закончил с футболом.
а Хвича, как и Холанд, в ключевых матчах - посредственность.
меня больше удручает, что футбол в России теряет свои позиции.
народ не обманешь.
только подумай, 77 процентов равнодушны к великой игре.
а Хвича, как и Холанд, в ключевых матчах - посредственность.
меня больше удручает, что футбол в России теряет свои позиции.
народ не обманешь.
только подумай, 77 процентов равнодушны к великой игре.