Ссорились с отцом своего лидера, теперь продлевают контракт. «Наполи» отказался от топ-трансфера

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вчера, 15:13

Деньги не так важны.

Прошлогодний провал уже спровоцировал одно болезненное расставание

Резкий спад после чемпионского сезона ударил по психологическому состоянию «Наполи». Предыдущая кампания стала для команды тяжёлым испытанием. Боссы прогадали с Руди Гарсией, потом – с назначением Вальтера Маццарри и Франческо Кальцоны. В то же время европейские гранды следили за лидерами итальянского топа и ждали возможности перехватить их, да и в раздевалке было неспокойно.

Проблемы возникли не только с сохранением Кварацхелии. Покинуть «Наполи» очень хотел главный бомбардир команды Виктор Осимхен. Нигериец охладел к клубу ещё осенью 2023 года – тогда у него развернулся конфликт с клубной пресс-службой из-за юмористического ролика в соцсетях. Виктор в тот период выглядел отстранённо.

Летом «Наполи» с приходом Конте вступил в борьбу за Лукаку и был готов включить в сделку с «Челси» Осимхена – это окончательно рассорило игрока с клубом. Настолько, что форвард предпочёл отправиться в Турцию, чем оставаться в Неаполе.

Весной был активен ПСЖ

Хвича тоже нет-нет, да посматривал на другие команды. Тем более весной на него претендовал «Пари Сен-Жермен». Парижане готовились расстаться с лидером и лицом своего проекта Килианом Мбаппе. Позиция форварда при этом уже была укомплектована, требовался скорее вингер. Поэтому в поисках альтернативы обратились к крайним нападающим.

Также рассматривали Рафаэла Леау, но не удалось договориться с «Миланом». Неаполитанцев же были готовы завалить деньгами – грузин стал для французского гранда приоритетом на летнее трансферное окно. За игрока даже были готовы заплатить 100 миллионов евро. Да и сам Хвича дал согласие на переход.

Отец Кварацхелии попытался раскрутить ситуацию на волне Евро

Параллельно сборная Грузии стартовала на Евро-2024. Большой турнир сборных – всегда хороший шанс набить себе цену, тем более когда для команды такие соревнования являются редкостью. В группе с Португалией, Чехией и Турцией грузины финишировали третьими, в заключительном поединке переиграв португальцев.

На волне Евро сторона Хвичи начала действовать. Вот что завил агент вингера:

Хвича хочет покинуть «Наполи», но сейчас всё внимание приковано к Евро-2024. У Конте большие планы на «Наполи». Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, сейчас для него самое главное – сборная Грузии. Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное, что если он останется в «Наполи», Хвича из-за этого потеряет целый год.

В тот же день выступил отец Хвичи. Он заявил, что не хочет, чтобы сын оставался в «Наполи» и уколол клуб за частые тренерские отставки в минувшем сезоне. В условиях, когда переговоры с ПСЖ стихли, это был недвусмысленный намёк – лучше не затягивать.

Приход Конте успокоил

На Антонио с первых же дней свалилась задача потушить разгоревшийся пожар. Частая смена тренеров и неопределённость состава бьёт по ментальному состоянию. В случае с «Наполи» Конте был уже пятым специалистом всего за год. В плане неопределённости – помимо Хвичи были проблемы с Ди Лоренцо и Осимхеном. Менеджер сразу заявил, что Кварацхелия им нужен.

Неаполитанцы наотрез отказались вести переговоры, президент клуба Аурелио Де Лаурентис даже летал в Германию к вингеру, чтобы снять все вопросы. В итоге имидж Конте сыграл важную роль – это амбициозный специалист, который каждому своему клубу приносит новые трофеи. Авторитет наставника позволил удержать Хвичу.

Лучше остаться, чем стать вторым Мудриком

Конечно, сейчас «Наполи» – кризисный проект, который не считается фаворитом ни в одном из турниров. Но пока решение остаться кажется абсолютно правильным. Всё же Хвича пока выдал только один разрывной сезон – когда только перебрался в Серию А. Ему очень помогал тот факт, что Спаллетти выстраивал игру от его сильных качеств.

При этом сейчас только предстоит показать стабильность на дистанции – в предыдущей кампании случился спад (как и у всей команды). В такой ситуации лучше остаться в уже знакомой обстановке и вернуться на пик. Можно, конечно, и в ПСЖ пойти – но риски слишком высоки. Ценник будет большой, это будет накладывать высочайшие ожидания. А вингер изначально не готов их оправдывать с первых матчей. Вырисовывается ситуация, в которую попал «Челси» с Мудриком (хотя сами «синие» отказываются признавать ошибку).

Неаполитанцы не умеют зарабатывать на игроках

Решение «Наполи» можно оценить по-разному. С одной стороны, они в условиях перестройки сохранили важного лидера, которому доверяет новый тренер. В период перемен нужен хоть какой-то костяк. С другой, неаполитанцы снова не смогли провернуть топ-трансфер. Чемпионский сезон раскрыл Осимхена, Хвичу, Кима Мин-Джэ. Последнего продали, остальных оставили ради развития проекта. При этом, когда Виктор захотел на повышение, ценник заломили, и в итоге претенденты отказались от трансфера. Оставалось отдать нигерийца «Галатасараю» в аренду.

Теперь – похожая история с Хвичей. Ему, конечно, предлагают новый контракт, чтобы избежать риска бесплатной потери. Но летом на грузине могли заработать огромные деньги.