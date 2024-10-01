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Щесны прошёл медосмотр в «Барселоне»

вчера, 12:51

По информации источника, вратарь Войцех Щесны завершил прохождение медицинского обследования для перехода в «Барселону».

Контракт подписан до июня 2025 года. Голкипер должен присутствовать сегодня вечером на матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:50
и будет вратарь выступать за Барселону под номером 25.
Пенья, ты потерял свой шанс. твой уровень - Вальядолид.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:04
Объявил, чтобы в Барселоне завершить....
Артур Шатапов
Артур Шатапов
вчера в 12:55
Спаситель Каталонии, посмотрим посмотрим..
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