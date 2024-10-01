Щесны прошёл медосмотр в «Барселоне»

По информации источника, вратарь Войцех Щесны завершил прохождение медицинского обследования для перехода в «Барселону».
Контракт подписан до июня 2025 года. Голкипер должен присутствовать сегодня вечером на матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
По информации источника, вратарь Войцех Щесны завершил прохождение медицинского обследования для перехода в «Барселону».
Контракт подписан до июня 2025 года. Голкипер должен присутствовать сегодня вечером на матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
Пенья, ты потерял свой шанс. твой уровень - Вальядолид.
Пенья, ты потерял свой шанс. твой уровень - Вальядолид.