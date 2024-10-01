Щесны прошёл медосмотр в «Барселоне»

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вчера, 12:51

По информации источника, вратарь завершил прохождение медицинского обследования для перехода в «Барселону».

Контракт подписан до июня 2025 года. Голкипер должен присутствовать сегодня вечером на матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз».