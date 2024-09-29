Стало известно, когда Щесны присоединится к «Барселоне»

Вратарь Войцех Щесны завтра прибудет в Барселону для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта до конца сезона с одноимённым клубом. Дебютировать за каталонцев поляк сможет после октябрьской паузы на игры сборных, так как ему необходимо набрать форму.
Щесны призван заменить травмированного голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена. Последние два матча в воротах «сине-гранатовых» играл Иньяки Пенья (1:0 с «Хетафе» и 2:4 с «Осасуной»).
Напомним, 27 августа Щесны объявил о завершении карьеры.
А Флик..., Флик, думаю, разберётся, кого на какие игры ставить.
А Флик..., Флик, думаю, разберётся, кого на какие игры ставить.
поляк отказался и прямо сказал что больше не хочет играть в футбол.
хочет быть с семьей и все такое.
досрочное расторжение контракта было.
при этом поляк получил 6 млн евро с одной условим, что если возобновить карьеру. тогда Войцех должен 2 млн Юве...
таких материалы и личное интервью Войцеха в интернете найдутся.
поляк отказался и прямо сказал что больше не хочет играть в футбол.
хочет быть с семьей и все такое.
досрочное расторжение контракта было.
при этом поляк получил 6 млн евро с одной условим, что если возобновить карьеру. тогда Войцех должен 2 млн Юве...
таких материалы и личное интервью Войцеха в интернете найдутся.
Навас топовый вратарь, его в первую очередь должны были рассмотреть, но руководство клуба как всегда тупит очень сильно. Не зря ведь клуб угодил в жёсткий кризис.
Побоялись, что Тер Штеген потеряет место в составе? Всё возможно.
Навас топовый вратарь, его в первую очередь должны были рассмотреть, но руководство клуба как всегда тупит очень сильно. Не зря ведь клуб угодил в жёсткий кризис.
Побоялись, что Тер Штеген потеряет место в составе? Всё возможно.