Стало известно, когда Щесны присоединится к «Барселоне»

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вчера, 13:56

Вратарь завтра прибудет в Барселону для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта до конца сезона с одноимённым клубом. Дебютировать за каталонцев поляк сможет после октябрьской паузы на игры сборных, так как ему необходимо набрать форму.

Щесны призван заменить травмированного голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена. Последние два матча в воротах «сине-гранатовых» играл Иньяки Пенья (1:0 с «Хетафе» и 2:4 с «Осасуной»).

Напомним, 27 августа Щесны объявил о завершении карьеры.