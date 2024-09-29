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Стало известно, когда Щесны присоединится к «Барселоне»

вчера, 13:56

Вратарь Войцех Щесны завтра прибудет в Барселону для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта до конца сезона с одноимённым клубом. Дебютировать за каталонцев поляк сможет после октябрьской паузы на игры сборных, так как ему необходимо набрать форму.

Щесны призван заменить травмированного голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена. Последние два матча в воротах «сине-гранатовых» играл Иньяки Пенья (1:0 с «Хетафе» и 2:4 с «Осасуной»).

Напомним, 27 августа Щесны объявил о завершении карьеры.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:32, ред.
Кто там из них круче кого будет (Пенья иль Щенсны) - не суть. Негоже Барсе с одним Пенья весь сезон в русскую рулетку гонять!
А Флик..., Флик, думаю, разберётся, кого на какие игры ставить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ R B (раскрыть)
вчера в 21:41
Джунтоли хотел поговорить Щенсны о продлении контракта.
поляк отказался и прямо сказал что больше не хочет играть в футбол.
хочет быть с семьей и все такое.
досрочное расторжение контракта было.
при этом поляк получил 6 млн евро с одной условим, что если возобновить карьеру. тогда Войцех должен 2 млн Юве...
таких материалы и личное интервью Войцеха в интернете найдутся.
R B
R B ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29
Ювентус представлял его интересы?))) Его контракт истек, он свободным агентом был.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 17:06
Почему Кейлора Наваса не захотела Барселона? По слухам он предложил свои услуги, как и Клаудио Браво.
Навас топовый вратарь, его в первую очередь должны были рассмотреть, но руководство клуба как всегда тупит очень сильно. Не зря ведь клуб угодил в жёсткий кризис.
Побоялись, что Тер Штеген потеряет место в составе? Всё возможно.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:31, ред.
Теперь предстоит выбор перед Фликом: Пенья или Щесны, пока все туманно смотрится
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ R B (раскрыть)
вчера в 14:29
Ювентус и Войцех замутили такое завершение карьеры. Поляк не хотел в саудовскую лигу
R B
R B
вчера в 14:25
Вообще было странным решение Войцеха Щесны завершить карьеру в 34 года, будучи в хорошей форме и не травмированным. Тем более если учесть что в мировом футболе сейчас чувствуется нехватка хороших голкиперов.
7em9mey6m8jt
7em9mey6m8jt
вчера в 14:01
Это отличная новость для поклонников футбола, ведь Щесны является талантливым голкипером с большим опытом. Его возвращение должно усилить команду и помочь ей достичь новых успехов».
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