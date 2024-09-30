Балотелли перейдёт в клуб из третьего дивизиона Испании

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли имеет шансы перейти в «Интерсити» из 3-го испанского дивизиона.
Футболист является свободным агентом.
Ранее он выступал за турецкий коллектив «Адана Демирспор».
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли имеет шансы перейти в «Интерсити» из 3-го испанского дивизиона.
Футболист является свободным агентом.
Ранее он выступал за турецкий коллектив «Адана Демирспор».
Во как!
"имеет шансы.."
Там ещё и КОНКУРС игроков???
)))
Во как!
"имеет шансы.."
Там ещё и КОНКУРС игроков???
)))