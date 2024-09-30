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Балотелли перейдёт в клуб из третьего дивизиона Испании

вчера, 19:42

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли имеет шансы перейти в «Интерсити» из 3-го испанского дивизиона.

Футболист является свободным агентом.

Ранее он выступал за турецкий коллектив «Адана Демирспор».

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 13:27
Чтобы набрать левую статистику
Ron09
Ron09
сегодня в 05:21, ред.
19-летний нападающий "Интера" Марио Балотелли во время матча 1/8 финала ЛЧ сезона 2008/2009 пообещал превзойти достижения полузащитника "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:11
Да уж, ниже падать некуда, ну сам виноват.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:41
В интере играл, в сити играл, вот теперь в Интерсити собрался)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:27
"имеет шансы перейти в «Интерсити»"

Во как!
"имеет шансы.."
Там ещё и КОНКУРС игроков???
)))
happy 50
happy 50
вчера в 22:26
Когда- то он очень хорошо играл . Он разрывал оборону в чемпионате Италии. Это был одаренный игрок . Но дурной характер,происхождение и отсутствие дисциплины взяли свое . Закончил он играть лет 6- 7 назад. Реально пора заканчивать . Толку от него уже мало . Его регресс еще более огромный чем у Неймара . Неймар вернется в Сантос. Будет спать с женщинами,ходить на вечеринки,казино и травмы перестанут появляться необычайным образом))).Плюс он на родинеи совместит приятное с работой . Будет голы забивать и наслаждаться . Можно вывести бразильца из Бразилии,но Бразилию из бразильца не вывести никогда .
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:04
Как я понял таких как Балотелли в армию не берут))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:05
Пора бы уже повесить бутцы на гвоздь!
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:02
да..по наклонной пошел игрок
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