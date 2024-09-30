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Мощнейшая команда мира потеряла лидера. Гвардиола готовится к зимнему трансферу

вчера, 12:23
Гвардиола и Родри
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Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Де Йонг Френки
Де Йонг Френки
Полузащитник
Ковачич Матео
Ковачич Матео
Полузащитник

Без Родри «Манчестер Сити» совсем другой.

Важность испанца можно не заметить, когда «горожане» уничтожают очередного середняка. Тогда даже без пасов Де Брюйне и Родри хватит аргументов для голов Холанда. Но когда Эрлинга оставили без Кевина и Родриго против «Ньюкасла» в гостях, то «горожане» снова потеряли очки в АПЛ, сыграв 1:1. Завтра настраиваются уничтожить «Слован» на выезде в Лиге чемпионов. Но Гвардиола прав – без Родри командная работа становится хуже. Такого футболиста невозможно заменить буквально. Эрнандес выжигал в центре поля, раздавал умные первые передачи. А ещё был лидером на поле и в раздевалке, ведь по делу среди фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Должен быть в тройке после побед в АПЛ и на Евро-2024. Родри образованный, умный и воспитанный человек, разбавлял командных хулиганов «горожан». Не спорим с Гвардиолой, что на рынке нет равноценной замены. Но есть два момента. Первый – Родри настолько важен, что у него не было дублера сравнимого уровня. И это сейчас становится проблемой, ведь игрок вылетел до конца сезона. Второй момент – Эрнандес ещё может следующим летом оказаться в «Реале», куда его активно зовут. Даже травма не остановит Переса, если испанец хорошо пройдёт реабилитацию, а врачи дадут добро. Анчелотти не сильно нравится «Реал» без Крооса, нужен такой человек, как Родри. А какие кадровые варианты у «горожан»?

Искать внутренние резервы

В новом сезоне в моде «дабл пивот». Схема «4-2-3-1» с двумя опорниками. Благодаря разным значениям слова «pivot» в термине спрятан двойной смысл. «Точка опоры», «ось» и глагол «вращаться». Игра многих больших клубов будет вращаться вокруг двух осей в центре. Родри тоже может играть в такой схеме. У него был опыт с центральным защитником Стоунзом. Гвардиоле уже предлагали перевести Джона в центр поля, чтобы выступал с Ковачичем. Но защитник пока на лавке, а в основе сыграл Рико Льюис. Невероятный малыш. Правый защитник, опорник и правый центральный хавбек впечатляет универсальностью. У Рико есть задатки мастера разрезающего паса. Но как сыграет без мяча? Вот здесь есть опасения. Также есть ещё два внутренних варианта. Первый – португалец Нуньеш. Но бедняге Матеушу тренер почти не доверяют. Также можно зимой вернуть из аренды Филлипса. Вот только англичанин даже в составе «Ипсвича» не показывает ничего невероятного. Не исключаем, что Гвардиола добьётся от Льюиса классной игры. Но одно дело подменять Родри время от времени, и совсем другая задача – пройти изнурительный сезон с плей-офф Лиги чемпионов в основе.

Провернуть трансфер звезды

Если зимой в «Манчестер Сити» окажется Барелла из «Интера», то это явный сигнал, что Родри общается с представителями «Реала». Есть личные причины, почему Эрнандес может выбрать Мадрид. Во-первых, это его родной город, там живёт семья. Во-вторых, подруга Родри отучилась на врача. Вряд ли ей удобно развивать карьеру хирурга в Великобритании, где своя очередь в операционную. Надо идеально знать язык, подтверждать документы об образовании и проходить интернатуру. Так что «Манчестер Сити» не исключает покупку звезды зимой, ведь Родри не будет минимум до следующего сезона. Но на пути к большому трансферу видна преграда. Те самые 155 обвинений. Похоже, их именно столько. Гвардиола случайно проболтался, когда атаковал Артету. Пойдут ли большие звёзды в «Манчестер Сити»? Но если ждёт запрет на трансферы, то надо закупаться зимой. Возможно, Хосеп одобрит подписание Френки де Йонга. «Барселона» хочет избавиться от голландца. Не самый лучший вариант из-за травм и формы игрока. Агент Гюндогана расскажет, хорош ли Френки. Учитывая стоимость центральных хавбеков – «Челси» отдал состояние за Кайседо, Лавию и Фернандеса, а «Ливерпуль» за два года не нашёл замену Фабиньо, Гвардиоле будет непросто зимой найти именно звезду. Некоторые игроки откажутся, боясь будущей конкуренции с Родри.

Сработать на перспективу

Возможно, Гвардиолу не устроит игра тех, кто у него есть под рукой. Также не смогут найти известного центрального хавбека, готового выбрать «Манчестер Сити» зимой. Потом ведь надо вытеснить из основы Ковачича, чтобы играть с Родри в паре. Тогда есть третий вариант. Можно искать разрушителя, который одновременно созидает. И при этом не такой дорогой и звёздный, как чемпион Европы Барелла, или самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги Де Йонг. В «Торино» с радостью отдадут «горожанам» за большие деньги 23-летнего хавбека Риччи. Из элегантных вариантов – Субименди из «Реал Сосьедада». Но Мартин уже отказал «Ливерпулю» летом, хочет жить в Испании. Есть также Эдерсон в «Аталанте» и один любопытный вариант из АПЛ. Адам Уортон из «Кристал Пэлас» может оказаться футболистом для структуры игры Гвардиолы. Но здесь отпугивает ценник и ситуация с Филлипсом. В «Лидсе» полузащитник сборной Англии играл круто, а в составе «горожан» допускал ошибки. Как бы 20-летний Уортон, с которым «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон», не оказался ещё одной ошибкой за огромные деньги. «Манчестер Сити» старается в судах выбить себе право тратить, сколько шейхам вздумается. Но баталии юристов не закончены, всегда есть апелляции. Не факт, что у Гвардиолы постоянно будут большие деньги на трансферы.

При этом стареют Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду и Ковачич. Все уже в категории «тридцать плюс». Потеря Родри точно сильно влияет на чемпионскую борьбу в АПЛ. «Арсенал» и «Ливерпуль» понимают, что главный фаворит сезона потерял футболиста, который отвечал за систему в целом. Без Де Брюйне учились играть в прошлом сезоне, когда у Кевина была травма. Холанду подарили Доку и Савиньо для передач с фланга. А если в форме будут Грилиш и Фоден, то Эрлинг забьёт после их пасов. Но Родри особенный человек для «Манчестер Сити». Его травма – удар под дых. И одновременно повод подумать на два шага вперед. Если Эрнандес больше не хочет жить в промозглом Манчестере, то выберет солнечный Мадрид. Тогда «Манчестер Сити» потерял лидера не до конца сезона, а навсегда.

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Grizly88
Grizly88
вчера в 13:09
Нужен срочно опорник
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 12:55
Сити 100 процентов не подпишет никого зимой для замены Родри, внутри команды что-то будет пытаться найти Гвардиола.
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