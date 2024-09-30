Мощнейшая команда мира потеряла лидера. Гвардиола готовится к зимнему трансферу

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вчера, 12:23

Без Родри «Манчестер Сити» совсем другой.

Важность испанца можно не заметить, когда «горожане» уничтожают очередного середняка. Тогда даже без пасов Де Брюйне и Родри хватит аргументов для голов Холанда. Но когда Эрлинга оставили без Кевина и Родриго против «Ньюкасла» в гостях, то «горожане» снова потеряли очки в АПЛ , сыграв 1:1. Завтра настраиваются уничтожить «Слован» на выезде в Лиге чемпионов. Но Гвардиола прав – без Родри командная работа становится хуже. Такого футболиста невозможно заменить буквально. Эрнандес выжигал в центре поля, раздавал умные первые передачи. А ещё был лидером на поле и в раздевалке, ведь по делу среди фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Должен быть в тройке после побед в АПЛ и на Евро-2024. Родри образованный, умный и воспитанный человек, разбавлял командных хулиганов «горожан». Не спорим с Гвардиолой, что на рынке нет равноценной замены. Но есть два момента. Первый – Родри настолько важен, что у него не было дублера сравнимого уровня. И это сейчас становится проблемой, ведь игрок вылетел до конца сезона. Второй момент – Эрнандес ещё может следующим летом оказаться в «Реале», куда его активно зовут. Даже травма не остановит Переса, если испанец хорошо пройдёт реабилитацию, а врачи дадут добро. Анчелотти не сильно нравится «Реал» без Крооса, нужен такой человек, как Родри. А какие кадровые варианты у «горожан»?

Искать внутренние резервы

В новом сезоне в моде «дабл пивот». Схема «4-2-3-1» с двумя опорниками. Благодаря разным значениям слова «pivot» в термине спрятан двойной смысл. «Точка опоры», «ось» и глагол «вращаться». Игра многих больших клубов будет вращаться вокруг двух осей в центре. Родри тоже может играть в такой схеме. У него был опыт с центральным защитником Стоунзом. Гвардиоле уже предлагали перевести Джона в центр поля, чтобы выступал с Ковачичем. Но защитник пока на лавке, а в основе сыграл Рико Льюис. Невероятный малыш. Правый защитник, опорник и правый центральный хавбек впечатляет универсальностью. У Рико есть задатки мастера разрезающего паса. Но как сыграет без мяча? Вот здесь есть опасения. Также есть ещё два внутренних варианта. Первый – португалец Нуньеш. Но бедняге Матеушу тренер почти не доверяют. Также можно зимой вернуть из аренды Филлипса. Вот только англичанин даже в составе «Ипсвича» не показывает ничего невероятного. Не исключаем, что Гвардиола добьётся от Льюиса классной игры. Но одно дело подменять Родри время от времени, и совсем другая задача – пройти изнурительный сезон с плей-офф Лиги чемпионов в основе.

Провернуть трансфер звезды

Если зимой в «Манчестер Сити» окажется Барелла из «Интера», то это явный сигнал, что Родри общается с представителями «Реала». Есть личные причины, почему Эрнандес может выбрать Мадрид. Во-первых, это его родной город, там живёт семья. Во-вторых, подруга Родри отучилась на врача. Вряд ли ей удобно развивать карьеру хирурга в Великобритании, где своя очередь в операционную. Надо идеально знать язык, подтверждать документы об образовании и проходить интернатуру. Так что «Манчестер Сити» не исключает покупку звезды зимой, ведь Родри не будет минимум до следующего сезона. Но на пути к большому трансферу видна преграда. Те самые 155 обвинений. Похоже, их именно столько. Гвардиола случайно проболтался, когда атаковал Артету. Пойдут ли большие звёзды в «Манчестер Сити»? Но если ждёт запрет на трансферы, то надо закупаться зимой. Возможно, Хосеп одобрит подписание Френки де Йонга. «Барселона» хочет избавиться от голландца. Не самый лучший вариант из-за травм и формы игрока. Агент Гюндогана расскажет, хорош ли Френки. Учитывая стоимость центральных хавбеков – «Челси» отдал состояние за Кайседо, Лавию и Фернандеса, а «Ливерпуль» за два года не нашёл замену Фабиньо, Гвардиоле будет непросто зимой найти именно звезду. Некоторые игроки откажутся, боясь будущей конкуренции с Родри.

Сработать на перспективу

Возможно, Гвардиолу не устроит игра тех, кто у него есть под рукой. Также не смогут найти известного центрального хавбека, готового выбрать «Манчестер Сити» зимой. Потом ведь надо вытеснить из основы Ковачича, чтобы играть с Родри в паре. Тогда есть третий вариант. Можно искать разрушителя, который одновременно созидает. И при этом не такой дорогой и звёздный, как чемпион Европы Барелла, или самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги Де Йонг. В «Торино» с радостью отдадут «горожанам» за большие деньги 23-летнего хавбека Риччи. Из элегантных вариантов – Субименди из «Реал Сосьедада». Но Мартин уже отказал «Ливерпулю» летом, хочет жить в Испании. Есть также Эдерсон в «Аталанте» и один любопытный вариант из АПЛ . Адам Уортон из «Кристал Пэлас» может оказаться футболистом для структуры игры Гвардиолы. Но здесь отпугивает ценник и ситуация с Филлипсом. В «Лидсе» полузащитник сборной Англии играл круто, а в составе «горожан» допускал ошибки. Как бы 20-летний Уортон, с которым «Кристал Пэлас» не может обыграть «Эвертон», не оказался ещё одной ошибкой за огромные деньги. «Манчестер Сити» старается в судах выбить себе право тратить, сколько шейхам вздумается. Но баталии юристов не закончены, всегда есть апелляции. Не факт, что у Гвардиолы постоянно будут большие деньги на трансферы.