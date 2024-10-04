Спасение утопающих. МЮ упустил победу и вдесятером ушёл от поражения в Порту

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сегодня, 01:13

Но серия без побед уже затянулась.

Футбольный мир живет от одной саги до другой. Информационное поле заполняют одни слухи, которые нарастают комом и во что-то выливаются, их сменяют другие поводы. Еще недавно все вокруг судачили о Килиане Мбаппе и «Реале». Теперь то с нарастающей, то со стихающей интенсивностью обсуждается будущее Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».

После смены управляющего владельца МЮ казалось, что дни голландца сочтены, но летом все успокоились – ему дали карт-бланш, даже провели целенаправленную закупку под него. И слухи утихли. Но стоило «красным дьяволам» опять начать спотыкаться, как все комментаторы, эксперты и любители достали еще не до конца затертые заготовки и начали обильно склонять тен Хага, отсчитывая недели, дни и часы, оставшиеся ему на «Олд Траффорд». Матч с «Порту» станет еще одним таким поводом, хотя тренер сохраняет спокойствие.

Португальский «Разгуляй!»

Первый тайм получился на загляденье для тех, кто в футболе в первую очередь ценит голы и опасные моменты у ворот. А таких, надо заметить, немало. Не все испытывают эстетическое наслаждение от гениальных нулевых ничьих. Иногда вечерком хочется посмотреть что-то веселое и не особо замысловатое. «Порту» и МЮ как раз обеспечили такое зрелище. Хотя вряд ли болельщики этих команд получили достаточно удовольствия – скорее прибавилось седых волос.

Уже к 20-й минуте соперники могли наколотить друг другу штук пять голов, но удачливее оказались гости, которые забили усилиями Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хёйлунда. «Манчестер» повел со счетом 2:0, пусть в этих эпизодах мог выручать, но не выручил голкипер «Порту» Диогу Кошта. Андре Онана в других воротах свою часть работы выполнял куда чище.

Могло показаться, что «Манчестер» вполне себе реабилитируется после недавнего поражения от «Тоттенхэма» со счетом 0:3, где у подопечных тен Хага вообще не было шансов. Но было бы странно ждать от нынешнего МЮ стабильной и уверенной игры. Поведя со счетом 2:0, «Юнайтед» нисколько не приложил усилий, чтобы сыграть понадежнее. Уже через семь минут Пепе Акино отыграл один мяч, а через 15 Саму Омородион, который с самого начала матча мучил оборону англичан, сделал счет равным.

На перерыв команды ушли при равенстве на табло и с массой упущенных голевых моментов у обоих ворот. При этом 11 раз против шести пробили гости, зато меньше владели мячом. По точным попаданиям зафиксировано равенство – по четыре раза.

Падение и спасение

Второй тайм начался для «Манчестера» обескураживающе. «Порту», кажется, подкрутил в перерыве необходимые настройки, потому что не стал ввязываться сразу в «качели» образца первой половины встречи, а накатил свою серию атак, и одна из них стала голевой. Снова отличился Омородион, против которого оборона «Манчестера» действовала особенно нелепо.

Надо заметить, что после этого в целом «Порту» получше контролировал ситуацию на поле. Перестановки, которые предпринимал тен Хаг, не очень работали. Пока не случилось озарение. Видимо, голландец совсем отчаялся, потому что на последние минуты выпустил Джонни Эванса и Харри Магуайра вместо Лисандро Мартинеса и Маттейса де Лигта. Когда твоя команда проигрывает в важном матче, за десять минут до конца встречи ты меняешь пару центральных защитников? Выглядит как изощренное колдовство.

Более того, еще и от Бруну Фернандеша «сюрприз» прилетел. Португалец умудряется каким-то непостижимым образом портить для команды всё тогда, когда и так складывается ситуация не лучшим образом. В принципе, это объяснимо. Бруну очень эмоционален и сильно хочет помочь. Но зачастую такие старания в критической ситуации выходят боком. Так и тут. Фернандеш получил две желтые карточки за неоправданно опасную игру. Это было в эпизодах, которые вообще не вынуждали и не требовали такого исполнения.

Можно представить положение тен Хага, который только что провел все замены, зачем-то сменил двух центральных защитников и лишился одного из ключевых игроков, оставшись в меньшинстве. В пору посыпать голову пеплом и отменять аренду квартиры в Манчестере. И тут «Юнайтед» заиграл вопреки. Впрочем, возможно, тут дело в «Порту», который уверовал в победу.

Но интересно, что после удаления Бруну «драконы» ни разу не пробили по воротам гостей. А вот МЮ нанес три удара, два из которых пришлись в створ, а один оказался голевым. Тут как раз стало понятно, зачем выходили Эванс и Магуайр. Харри пришел на угловой, и Кристиан Эриксен нашел его голову подачей. И тот не промахнулся – выручил команду и, вероятно, отсрочил увольнение тен Хага.