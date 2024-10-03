Лучшие футболисты МЮ в 21-м веке. Руни выше Роналду, а Видич опережает других легенд

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вчера, 21:41

Бальзам на раны фанатам после свежих проколов.

Неправильно жить только прошлым. Но ностальгия важна. Воспоминания о приятном подтверждают, что есть в жизни радость. Фанатам «Манчестер Юнайтед» эту мысль полезно повторять в силу жесткой действительности. Пусть пессимист всегда найдет причину для депрессивного эпизода, когда вспомнит, что в прошлом клубу было лучше, легенды заслуживают, чтобы их не забывали. Для юных болельщиков МЮ Руни это постаревший мужик на трибунах, чьи фото редактируют для сравнения с моложавым загорелым атлетом Роналду. Но в историческом смысле для «красных дьяволов» легенда «Реала» не первый в списке в новом веке.

1-е место. Уэйн Руни

Провел за МЮ 559 матчей, забил 253 гола – рекорд клуба, и отдал 139 результативных передач. В «Юнайтед» Руни выиграл 16 трофеев. Воспитанник «Эвертона» рано раскрылся, а затем стал заметной фигурой в истории МЮ . Руни мог достичь большего, если бы не шлялся с женщинами и не был запойным алкоголиком. Не наговариваем на Уэйна, сам подробно рассказывал о зависимости. Не справлялся со славой, не мог отказать британским девушкам, приглашавшим в компанию. Иногда запирался в номере отеля и несколько дней беспробудно пил. Учитывая, что Руни был алкоголиком, его футбольные успехи становятся ещё круче. Мало кто на таком уровне соединял алкоголизм и голы. У англичанина железное здоровье. Предполагаем, что классные форварды нового поколения после таких запоев потеряли бы форму и ушли в закат с травмами.

2-е место. Криштиану Роналду

Если поставить Роналду ниже, то он вас найдет, как герой Лиама Нисона похитителей дочери в фильме «Заложница». Но учтите условия списка. Ищем не лучшего футболиста, игравшего за МЮ – это Роналду, а главного в 21-м веке для клуба. Руни не ушел в «Реал». Эвра рассказал недавно в интервью, что Фергюсон в 2013-м убедил Роналду вернуться в Манчестер, а ещё хотел подписать молодого Бэйла. В итоге крайние форварды сделали «Реал» многократным обладателем Лиги чемпионов. А МЮ остался без побед в АПЛ на протяжении 11 лет. Юный Роналду на фланге в команде Фергюсона был хорош. Но когда боссы не дали денег на возвращение португальца, то сэр Алекс завершил карьеру. Криштиану вернулся в МЮ , но не сработался с тен Хагом. Лучше бы не возвращался? Наверное, но такова судьба. Роналду забил 145 мячей и сделал 64 ассиста в 346 матчах за «Манчестер Юнайтед». Единственный игрок клуба в новом веке, который выигрывал «Золотой мяч».

3-е место. Пол Скоулз

В рейтинге от известного портала «Goal» на третьей строчке Видич, а не Скоулз. Не согласны. Мы не тренеры сборной Англии начала века, чтобы не найти Полу место в данном рейтинге. Скоулза часто недооценивали. Пол сам признает: вряд ли смог бы стать как Джеррард, если бы играл за «Ливерпуль». А вот Стивен на его месте в МЮ мог стать звездой «красных дьяволов». Но Иньеста не играл за «Реал», хотя подошел бы. А Скоулз не представлял «Ливерпуль». Зато провел невероятно много великих матчей за «Манчестер Юнайтед», несколько раз выиграл Лигу чемпионов. Пол – великий мастер полузащиты. В двадцать первом веке показал себя ещё лучше, чем в двадцатом. Легенда клуба, великий ворчун умел на поле всё.

4-е место. Неманья Видич

Всему самому важному Видич научился в «Спартаке». А именно – тому, как не надо играть в защите. Великий воин, напарник Фердинанда и просто сильный оборонец. Видич дрался, когда другие сдавались. Сербский защитник провел в клубе из Манчестера ровно 300 матчей. Иногда забивал голы, но важнее «сухие серии». В одном из сезонов было 14 матчей без пропущенных голов подряд. А сейчас соперники шутят, что Манчестер «синий» после победы «Тоттенхэма» и чемпионств «Манчестер Сити». Во времена Видича цвет футбольного города был красным, как кровь, которую Неманья мог пустить нападающим соперника. Один из самых умных и жестких, но не подлых защитников в истории АПЛ . Фергюсон подметил важную деталь. Многие защитники с детства хотели атаковать, но их перевели в оборону в силу роста и характеристик. Видич – прирожденный защитник, обожал отбирать мяч.

5-е место. Рио Фердинанд

Важный человек для британской футбольной культуры. Рио был сильным игроком и одновременно представителем шоу-бизнеса. Сначала Фергюсона критиковали, что менеджер заплатил безумные 46 миллионов евро за защитника «Лидса». Воспитанник школы «Вест Хэма» громко заявил о себе на высоком уровне, а затем подтвердит класс в основе МЮ с Видичем. Рио может не согласиться, что ниже Неманьи. Но здесь перемена слагаемых не изменит сумму. Фердинанд провел за манкунианцев 455 матчей, выиграл с командой 14 трофеев. Команда Фергюсона умела атаковать, но также прекрасно держала удар. Фердинанд шесть раз становился чемпионом Англии. В отличие от Скоулза, и за сборную наигрался – 81 поединок.

6-е место. Райан Гиггз

Бекхэм и Кин были героями 1990-х и начала 2000-х, как и Райан. Но Гиггз продержался дольше всех. Валлиец является символом, всю карьеру провел в МЮ . Сыграл в 963 поединках. Рекорд, который вряд ли побьют в ближайшие сто лет. Гиггз выиграл половину клубных трофеев в 21-м веке, 17 штук. Райан выступал на фланге в атаке, позже работал в центре поля. Был невероятно умным футболистом. Сначала ставил на взрывную скорость, а потом переместился на позицию, где сначала думал, а потом делал. Даже когда играл на фланге, то пасовать любил сильнее, чем бить по воротам. За всю карьеру в МЮ у него 253 голевых передач и 164 мяча. Играл до 2014-го, невероятно выносливый футболист.

7-е место. Майкл Каррик

В рейтинге американцев очень высоко ван Нистелрой. Руд забил 150 голов за МЮ . Но отметим разрушителя. Каррик был важнее, чем думали. Попал к Фергюсону из «Тоттенхэма». Модрич и Бэйл достались «Реалу», но Каррик провел в МЮ 464 матча. Майкл выиграл 17 трофеев с клубом. Разумеется, не забываем других безусловных героев, вроде Эвра, ван дер Сара и Гари Невилла. Или Бруну Фернандеша, у него отличная статистика в плохие для клуба времена. Но именно с представленной семеркой ассоциируется успех команды Фергюсона в 21-м веке.

Два центральных защитника – Видич и Фердинанд, два полузащитника – Каррик и Скоулз, Гиггз и Роналду – представители флангов, и один центральный форвард Руни. Они наигрались вместе. В том числе замучили «Челси» в московском финале Лиги чемпионов. Великие были времена. А теперь в «Манчестер Юнайтед» даже тренера найти не могут.