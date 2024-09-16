Дубли Сперцяна и Батракова, сложные победы фаворитов. Главные герои и подвиги 8-го тура РПЛ

1726502912

16 сентября 2024, 19:08

Неделя непростых матчей для лидеров.

Вратарь

Александр Васютин («Акрон») – стена тура

Жаль молодого Москвичева из «Оренбурга», потащил пенальти от Воробьёва, но получил четыре гола. Голкипер спасал, но уступил «Локомотиву». А вот Васютин помог «Акрону» одержать разгромную победу над «Химками». Голкипер отразил 7 ударов соперников из 7. Всегда удачно занимал позицию, не паниковал и помог собственной защите.

Защитники

Эли Даса («Динамо») – дриблер недели

Даса не мастер обводок, но против «Ахмата» решился на дриблинг. Распугал всех оппонентов, оказался на правильной позиции для голевой передачи на Тюкавина. В обороне у Эли были ошибки, но опытный израильтянин грамотно работал с мячом по флангу, где Гладышев оставил не лучшее впечатление. Если бы Дасе помогали, то могли выиграть спокойнее.

Милан Майсторович («Динамо») – либеро

Немножко странно ставить защитников из «Динамо», ведь «Ахмат» создал два гола в ворота Лунёва. Но дело в персональных успехах. Даса классно сыграл с мячом на фланге. А серб Майсторович страховал всех своих напарников. Если бы оборонялись на уровне Милана, то у «Динамо» набралось бы много «сухих» матчей. Но реальность иная, пришлось попотеть.

Диего Коста («Краснодар») – солидность тура

В пас может играть успешнее. Но если Коста продолжит часто выигрывать борьбу и правильно страховать в линии, то будет среди лучших центрбеков РПЛ . Левый защитник Петров разок выручил оборону, когда вынес мяч с линии ворот, но его бразильский коллега собрал десятки грамотных действий на втором этаже и при борьбе с «Ростовом» внизу.

Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность сезона

Даже когда левые латерали не становятся героями тура, то именно Сантос приносит пользу и оказывается лучшим. Дуглас отдал единственный голевой пас в центральном матче тура. «Зенит» на выезде взял три очка против ЦСКА , с которым у Семака были осечки в недавнем прошлом. «Армейцам» не повезло, а чемпионы рады, что Сантос за них.

Полузащитники

Стефан Лончар («Акрон») – выбор позиции тура

Также отмечаем Солтмурада Бакаева. Левый вингер «Акрона» забил мощным ударом и отдал голевой пас на Лончара. Но в основу берем хавбека новичка РПЛ . Черногорец был активным, собирал удары. Разогнал контратаку с голом Бакаева и помогал в обороне. Если подтянет игру в пас, то станет верным помощником для Дзюбы и его новых напарников.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – плеймейкер недели

Вингер Виктор Са помог Сперцяну забить первый из двух мячей Эдуарда. Оставалось добить мяч в сетку. А второй гол лидера «Краснодара» против «Ростова» – грамотный прием мяча на линии штрафной площади и классный удар низом. Команда Карпина дважды пропустила от Сперцяна. Также Эдуард успел создать семь моментов для напарников.

Иван Олейников («Крылья Советов») – парашют тура

Хавбек самарцев шел вперед, невзирая на количество игроков «Рубина» перед ним. Сначала Иван заработал пенальти, его ударили рукой по шее и лицу. Гарре реализовал приговор. А затем Олейников самостоятельно установил окончательный результат 0:2. Иван нанес пять ударов, а результативным стал оригинальный выстрел парашютом, перебросил всех.

Нападающие

Лусиано Гонду («Зенит») – решение недели

«Зенит» мог потерять очки в гостях против ЦСКА . У ворот Акинфеева не было десятка верных моментов. У Гонду были ошибки в работе без мяча на фланге. Но именно аргентинец организовал и завершил голевую атаку на ворота «армейцев». Новичок Лусиано, когда не получилось у Вендела и Клаудиньо, Соболева и Кассьерры, может взять игру на себя.

Саид Сахархизан («Оренбург») – хитрец выходных

Хорошо прятался от защитников, правильно выбирал позицию. Саид – самый результативный игрок «Оренбурга» на старте сезона. Неожиданно выскакивает с ударами, классно уходит от оппонентов, может сыграть разнообразно. Пусть его дубль не принес победу над «Локомотивом», персонально Сахархизан выступил лучше, чем многие другие форварды.

Алексей Батраков («Локомотив») – юниор сезона

В 19 лет и 97 дней отроду Алексей стал самым молодым игроком «Локомотива» с дублем в РПЛ . Хлесткий удар Батракова открыл счет в шоу против «Оренбурга». Также на счету результативного юниора важный второй гол команды. Соперник хорошо сопротивлялся, но москвичи выиграли 2:4. В этом заслуга Батракова, который просит не называть его звездой.

Главный тренер

Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала) – схема тура

Непросто с составом клуба из Махачкалы выстроить игру. Но у Биджиева получилось. «Динамо» допустило один удар в створ в поединке со «Спартаком», который владел мячом рекордное количество времени в РПЛ за полтора десятилетия. Команда Станковича проиграла «Динамо» по слаженности работы. Понятно, что новичок РПЛ не был близок к победе, а сравняли счет после автогола Литвинова. Но у «Динамо» достойный жесткий футбол и понятный рисунок игры.

Цифра сезона. «Зенит» реализовал 22 % ударов

Лучший показатель за всё время, когда ведут такую статистику. «Зенит» скатился после феноменального начала сезона, когда забивали после 63 % выстрелов в створ чужих ворот. Но даже показатель в 22 % реализованных любых ударов – аномалия. Каждый пятый выстрел находит цель. Даже чемпионский «Рубин» Бердыева был менее аккуратной командой у чужих ворот, имели 17 % голевых ударов. У Семака невероятно эффективная команда, хотя есть вопросы по качеству игры.

Особенность тура. Лидеры показали характер