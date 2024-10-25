Кризис Карпина, тяжёлый выезд «Локомотива», развилка в чемпионской гонке. Стартует 13-й тур РПЛ

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25 октября 2024, 18:54

Главный матч – в воскресенье.

«Динамо» Махачкала – «Акрон»

- Махачкале и «Акрону» не избежать сравнения. Обе команды только вышли из Первой лиги и считаются аутсайдерами РПЛ . «Бело-голубые» выдали ударный отрезок в августе-сентябре, тольяттинцы совершили рывок в сентябре-октябре. И что те, что другие идут за пределами зоны вылета и стыков – ещё и располагаются по соседству (11 очков у «Динамо», 12 – у «Акрона»).

- Это сравнение ещё интереснее из-за абсолютно разной философии. Заур Тедеев ставит на атаку, даже если в обороне проходной двор – так дважды проиграли «Зениту» в последних трёх встречах (0:5 в чемпионате и 1:5 в Кубке). Но результат это приносит – и с более простыми соперниками «Акрон» собирает очки (2:2 с «Пари НН», 2:0 с «Ростовом», 3:0 с «Химками»). Биджиев строит «Динамо» от обороны. «Бело-голубые» не так интересны на поле – но они лучше сдерживают гранды (0:1 от «Спартака», ЦСКА , «Динамо»). Сейчас неудачная полоса (последняя победа – 1 сентября), но хотя бы ничьи махачкалинцы цепляют.

ЦСКА – «Факел»

- Вот-вот «армейцы» готовы вступить в борьбу за медали – «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» слишком оторвались на старте, но те же «железнодорожники» сейчас забуксовали. Николич выжимает из «красно-синих» максимум. После поражения от «Зенита» они только с «Рубином» потеряли очки. И обыграли «Динамо» в дерби.

- «Зенит» с огромным трудом сломил «Факел» в Кубке – это хороший знак для воронежцев. Что-то Пятибратов всё-таки нащупал – в последних пяти встречах у команды лишь одно поражение. Между тем удалось обыграть прямого конкурента – «Ахмат», также поделили очки с Махачкалой. Ещё в Кубке – победа над «Рубином». В зоне стыков «Факелу» наверняка комфортнее.

«Ростов» – «Ахмат»

- Вместе с Валерием Карпиным ростовчане феерили и боролись за медали чемпионата – а теперь вместе должны искать корень проблем. Команда просто остановилась: одна победа в последних восьми матчах, и та – в Кубке.

- Аналогичные проблемы – и даже в больших масштабах – сейчас у «Ахмата». Для грозненцев тем хуже, что в чемпионате они проигрывают командам сопоставимого уровня: 2:3 от «Факела», 0:2 от «Рубина». Идея с возвращением Ташуева уже кажется провалившейся.

«Оренбург» – «Рубин»

- Тренер в «Оренбурге» сменился – а вторую победу в сезоне ещё приходится ждать. Единственная – над «Спартаком» – произошла ещё в июле, в первом туре. Слишкович, к слову, начал неплохо – южноуральцы перевернули ход игры с «Крыльями» и вытащили ничью с 0:2.

- Над Рашидом Рахимовым опять сгущаются тучи. Казанцы идут с одной победой в недавних восьми матчах. Есть куча «но»: идут на седьмом месте, но безнадёжно отстали от пятёрки, но даже «Спартак» не справляется с конкуренцией в топ-5, но это хороший повод для руководства «Рубина» заняться поиском нового тренера. Ещё в прошлом сезоне сообщалось, что в руководстве нет однозначного отношения к Рахимову. Неудачную серию вполне можно использовать как предлог.

«Пари НН» – «Спартак»

- Ганчаренко наверняка успел соскучиться по работе. Сотрудничество с «Уралом» закончилось отставкой перед вылетом в Первую лигу – после этого специалисту потребовалось время на перезагрузку. В новой команде начал с ничьей против «Ростова». Багажа Илича пока хватает, чтобы идти подальше от стыков.

- Тот матч, который «красно-белые» должны выигрывать на классе. Им и так не везёт с командами из топ-5 – с «Динамо» ничья, поражения от «Локомотива» и «Краснодара». Если к этому добавятся осечки с командами макара «Пари НН», фанаты не поймут.

«Химки» – «Динамо»

- Один московский клуб «Химки» уже остановили – обыграли «Локомотив», который борется за чемпионство. Теперь очередь «Динамо». Но если серьёзно – коллектив по-прежнему в группе аутсайдеров. До 2:0 с «Локо» была одна победа в шести матчах, и та – по пенальти в Кубке.

- Разгромив «Рубин» 4:0, «бело-голубые» оторвались от «Спартака» в топ-5, а Личка снизил градус давления. Чехом по-прежнему недовольны из-за нестабильности и неорганизованности обороны. Но команда держится на плаву.

«Зенит» – «Локомотив»

- Главный матч тура – и важная проверка амбиций «Локомотива». «Железнодорожники» на свежих эмоциях долго шли в лидерах и даже делили первое место с «Краснодаром». Но в предыдущем туре всё же оступились – проиграли «Химкам» (0:2). Матч против «Зенита» сразу после этого либо позволит быстро нагнать отставание, либо отпустить конкурентов ещё дальше.

- Сейчас петербуржцы снова в отличной форме. 0:2 от «Краснодара» – до сих пор единственное поражение в чемпионате. В двух предыдущих турах на классе разобрали «Акрон» и сломили «Оренбург». Наступает проверка чемпионских амбиций.

«Крылья Советов» – «Краснодар»

- Недавно Осинькин был самым счастливым человеком на земле – когда возникла вероятность отставки, за него вступились болельщики, игроки, Солдатенков даже позвонил губернатору Самарской области. В итоге тренера отстояли. Но теперь пора отбросить сантименты и вернуться к работе. Тем более проблем достаточно – у самарцев лишь одна победа в последних семи встречах.

- После 2:0 с «Зенитом» не забуксовали с «Химками», потом разобрали «Спартак» – у «Краснодара» прорезаются повадки чемпиона. Команда стала хладнокровной и стабильной. «Локо» тем временем проиграл «Химкам», теперь встречается с «Зенитом» – и это возможность оторваться от кого-то из конкурентов. Надо просто снова одержать победу на классе.