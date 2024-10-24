Семак: «„Локомотив“ является одним из претендентов на титул»

Главный тренер «Зенита» высказался в преддверии игры 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» удачно с нами играл, но была и другая серия. Рано или поздно каждая из них заканчивается, мы давно знакомы с Михаилом (Галактионовым), он проводит хорошую работу в «Локомотиве». Но личному противостоянию с тренерами внимание не уделяю.

«Локомотив» играет в интересный футбол, быстрые ребята, хорошо действуют на пространстве, стандарты используют. Находятся наверху турнирной таблицы и являются одними из претендентов на титул.

Плотность в таблице никому не позволяет чувствовать себя спокойно и говорить в такой ситуации о плюсах и минусах. После каждого тура лидер может смениться. Но потеря очков — всегда минус.

Тренеры будут делать после поражения выводы. Как и мы делаем их в подобных случаях. С другой стороны, потеряли очки — и потеряли. Разница в два очка — это вообще ничего.