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Семак: «„Локомотив“ является одним из претендентов на титул»

вчера, 13:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив27.10.2024 в 18:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии игры 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

В прошлом сезоне «Локомотив» удачно с нами играл, но была и другая серия. Рано или поздно каждая из них заканчивается, мы давно знакомы с Михаилом (Галактионовым), он проводит хорошую работу в «Локомотиве». Но личному противостоянию с тренерами внимание не уделяю.

«Локомотив» играет в интересный футбол, быстрые ребята, хорошо действуют на пространстве, стандарты используют. Находятся наверху турнирной таблицы и являются одними из претендентов на титул.

Плотность в таблице никому не позволяет чувствовать себя спокойно и говорить в такой ситуации о плюсах и минусах. После каждого тура лидер может смениться. Но потеря очков — всегда минус.

Тренеры будут делать после поражения выводы. Как и мы делаем их в подобных случаях. С другой стороны, потеряли очки — и потеряли. Разница в два очка — это вообще ничего.

Ранее Семак рассказал, сможет ли нападающий «Зенита» Максим Глушенков сыграть с «Локомотивом».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:52, ред.
Каждый тренер перед серьёзным матчем старается подстелить соломки. С.Б. не исключение.
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:54
Да я знаю это. На каждом сайте так делают. Но мне же надо это подчеркнуть, что его много сегодня.
lotsman
lotsman ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:37
Этот день объясняется просто - Журналист задаёт несколько вопросов, а потом по каждому вопросу отдельная статья. Эти статьи разбрасываются на сайте и получается что, в данном случае, Семака много сегодня.)
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:20
Все команды стараются быть лидером
4f5q7a8sw5v3
4f5q7a8sw5v3
вчера в 15:06
Команды, возглавляемые российскими тренерами, пока самые сильные.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:53
Претендентов на чемпионство несколько команд... а там уж как футбольный Бог все повернет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:24
"Разница в два очка — это вообще ничего." - Нет Серёга , кому как , для кого то это разница может быть критическая...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:52
Сегодня день Семака по ходу)))
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