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Семак рассказал, сможет ли Глушенков сыграть с «Локомотивом»

вчера, 12:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив27.10.2024 в 18:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, примет ли участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» нападающий Максим Глушенков.

Максим, скорее всего, не сможет принять участие в матче. Он работает индивидуально. Ситуация такова за два дня до матча — после такой продолжительной паузы вряд ли Глушенков сыграет. Будем говорить с докторами. Уже было ещё одно обследование, я ещё не уточнял его итоги у докторов. Но всё идёт по плану, это самое главное. Более точные сроки восстановления смогу сказать в ближайшее время.

Ранее сообщались предварительные сроки восстановления Глушенкова.

Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 27 октября в 18:30 по московскому времени. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «красно-зелёные» третью. Команды разделяют два очка.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ t5ka2af334m9 (раскрыть)
вчера в 16:46
- Глушенков - мощное, полезное, резервное оружие Зенита. Он может "выстрелить", и очень сильно, в любой момент. Таких ребят стоит и поберечь, для особого случая.
- Вы спросите, а Локо? Разве не такой случай? Выходит - нет, раз их Химки "раскатали по полной". Сравните составы и места в турнирной таблице. Химкам - респект, что не прогнулись. Локо - рановато "зазвездились", ещё и пол чемпа не прошло...
- Отсюда вывод: Зенит и без Глушенкова может вынести Локо "в одну калитку"... (Если, конечно, Локо в игре с Химками "дурака не валял", усыпляя бдительность Зенита...)
Брулин
Брулин
вчера в 13:10
Я знаю одного русского, более, чем русского - Рома Ротенберг...
t5ka2af334m9
t5ka2af334m9
вчера в 12:54
Здоровья Глушенкову и скорейшего выхода на поле.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:26
Да все уже пора в аренду в Сочи.
Гость
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