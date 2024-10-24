Семак рассказал, сможет ли Глушенков сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, примет ли участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» нападающий Максим Глушенков.
Максим, скорее всего, не сможет принять участие в матче. Он работает индивидуально. Ситуация такова за два дня до матча — после такой продолжительной паузы вряд ли Глушенков сыграет. Будем говорить с докторами. Уже было ещё одно обследование, я ещё не уточнял его итоги у докторов. Но всё идёт по плану, это самое главное. Более точные сроки восстановления смогу сказать в ближайшее время.
Ранее сообщались предварительные сроки восстановления Глушенкова.
Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 27 октября в 18:30 по московскому времени. «Сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «красно-зелёные» третью. Команды разделяют два очка.
- Вы спросите, а Локо? Разве не такой случай? Выходит - нет, раз их Химки "раскатали по полной". Сравните составы и места в турнирной таблице. Химкам - респект, что не прогнулись. Локо - рановато "зазвездились", ещё и пол чемпа не прошло...
- Отсюда вывод: Зенит и без Глушенкова может вынести Локо "в одну калитку"... (Если, конечно, Локо в игре с Химками "дурака не валял", усыпляя бдительность Зенита...)
- Вы спросите, а Локо? Разве не такой случай? Выходит - нет, раз их Химки "раскатали по полной". Сравните составы и места в турнирной таблице. Химкам - респект, что не прогнулись. Локо - рановато "зазвездились", ещё и пол чемпа не прошло...
- Отсюда вывод: Зенит и без Глушенкова может вынести Локо "в одну калитку"... (Если, конечно, Локо в игре с Химками "дурака не валял", усыпляя бдительность Зенита...)