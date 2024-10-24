Семак рассказал, сможет ли Глушенков сыграть с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» рассказал, примет ли участие в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» нападающий .

Максим, скорее всего, не сможет принять участие в матче. Он работает индивидуально. Ситуация такова за два дня до матча — после такой продолжительной паузы вряд ли Глушенков сыграет. Будем говорить с докторами. Уже было ещё одно обследование, я ещё не уточнял его итоги у докторов. Но всё идёт по плану, это самое главное. Более точные сроки восстановления смогу сказать в ближайшее время.