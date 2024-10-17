Бекхэм выбрал состав команды для игры 5 на 5

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» взял интервью у бывшего игрока сборной Англии . Владелец клуба «Интер Майами» ответил на вопрос о комплектации состава для матча по формату 5 на 5.

Я бы выбрал Роберто Карлоса, поскольку он способен играть и в защите, и в атаке. Беру Мальдини, мы выступали в «Милане».

Зидан. Даешь ему пас в любую часть поля на любой высоте и с любой скоростью – и он опускает мяч на землю так, будто это проще простого.

Следующим должен быть один из величайших, прирожденных бомбардиров на моей памяти – Роналдо. Назову ещё Кина. Нужен лидер, тот, кто реально будет вступать в отбор, бороться.