Бекхэм выбрал состав команды для игры 5 на 5

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд взял интервью у бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма. Владелец клуба «Интер Майами» ответил на вопрос о комплектации состава для матча по формату 5 на 5.
Я бы выбрал Роберто Карлоса, поскольку он способен играть и в защите, и в атаке. Беру Мальдини, мы выступали в «Милане».
Зидан. Даешь ему пас в любую часть поля на любой высоте и с любой скоростью – и он опускает мяч на землю так, будто это проще простого.
Следующим должен быть один из величайших, прирожденных бомбардиров на моей памяти – Роналдо. Назову ещё Кина. Нужен лидер, тот, кто реально будет вступать в отбор, бороться.
это сплошь и рядом дыры в одноимённых клубах, НО они же в любой
момент способные сделать результативный пас или гол...! Зизу+Роналдо не обсуждается, а Кин ....я пошёл щитки одевать,хотя не помогут...!!!
это сплошь и рядом дыры в одноимённых клубах, НО они же в любой
момент способные сделать результативный пас или гол...! Зизу+Роналдо не обсуждается, а Кин ....я пошёл щитки одевать,хотя не помогут...!!!