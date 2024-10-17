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Бекхэм выбрал состав команды для игры 5 на 5

вчера, 19:33

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд взял интервью у бывшего игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма. Владелец клуба «Интер Майами» ответил на вопрос о комплектации состава для матча по формату 5 на 5.

Я бы выбрал Роберто Карлоса, поскольку он способен играть и в защите, и в атаке. Беру Мальдини, мы выступали в «Милане».

Зидан. Даешь ему пас в любую часть поля на любой высоте и с любой скоростью – и он опускает мяч на землю так, будто это проще простого.

Следующим должен быть один из величайших, прирожденных бомбардиров на моей памяти – Роналдо. Назову ещё Кина. Нужен лидер, тот, кто реально будет вступать в отбор, бороться.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 02:37
Дырявый гей-нарцисс уже наверное телефоны обрывает и пишет оскорбление в личку Бекхэму из-за того тот выбрал какого то там бразильского Роналдо, а его самолюбимого опять обошли стороной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:41
Иванович
Тимощук
Данни
Аршавин
Кержаков
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:55
Теперь понятно.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
...опять сорян,это во мне говорит моё манчестерское прошлое и все высказывания Эрика,Роя,Дэвида мне интересны, настоящего то у клуба НЕТ, хоть старых мастеров послушать...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Санёк, а как я должен ответить? Мне действительно всё равно, кого выбрал Бекхэм. Эта тема мне мало интересна. Да, помню всех, кого он перечислил, но все они закончили с футболом и что сейчас вспоминать. Поэтому, Дружище, пойми меня правильно.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:44
...сорян, я вообще то Капралу писал, он бы так не ответил...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:40
Да мне без разницы. Вообще пустая статья.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37
...при всём уважении защитники типа Марсело,Алвес,Карлос,Альба,
это сплошь и рядом дыры в одноимённых клубах, НО они же в любой
момент способные сделать результативный пас или гол...! Зизу+Роналдо не обсуждается, а Кин ....я пошёл щитки одевать,хотя не помогут...!!!
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 21:16
Пистон переживёт, т.к. те кто в теме понимают, что Бекс выбрал тех с кем играл в командах. С гномом он никогда вместе не играл. Ладно хоть португальский нарцисс не пересёкся с Бекхэмом ни в МЮ, ни в Реале, а то разнылся бы, что его в пятёрку не включили.
Capral
Capral
вчера в 20:12
Не представляю, как пистон переживет своё отсутствие в списке...
Но что касается Карлоса, то он далеко не всегда надежно действовал в обороне. Всегда был больше заточен на атаку, часто не успевал возвращаться в защиту. А кто же в воротах?
648eq6z2xzct
648eq6z2xzct
вчера в 19:54
Бекхэм выбрал практически оптимальный состав
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