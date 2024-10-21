Ужасный тур для «Спартака» и «Локомотива». На 12-й футбольной неделе РПЛ начудили звёзды

1729492358

вчера, 09:32

Два известных клуба огорчили фанатов.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

Основную критику примут полевые игроки – ищите их в составе ниже. Но если на секунду абстрагироваться от ошибок Баринова, Ньямси и Погостнова, то чем занимался Лантратов? Илья неправильно занял позицию в воротах перед первым голевым ударом «Химок». Ступи полшага влево – мог спасти. А второй мяч пропустил под собой, допустил сенсацию.

Защитники

Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала)

Любой защитник может плохо рассчитывать траекторию полета мяча, дело не в молодости и не в количестве опыта. Но игрок сборной должен допускать такие ошибки реже. Валентин подарил ЦСКА победу. Его напарник безуспешно пытался заблокировать Мусаева, не получилось, поход Тамерлана завершился успехом. А Пальцев записал в пассив голевую ошибку.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Так играть нельзя. Ужасная работа в обороне от физически крепкого француза из центра защиты «Локомотива». Ньямси ошибался в борьбе с совершенно разными соперниками. На его совести первый гол «Химок», без которого могло не быть дополнительного давления на «Локомотив». Ньямси сыграл нерасторопно и огорчил в игре с середняком.

Мьенти Абена («Спартак»)

Опытный суринамец – ставленник тренера. Станкович попросил спортивного директора Амарала подписать игрока «Ференцвароша». И здоровяк подвел Деяна в поединке против «Краснодара». Вышел в тройке центральных защитников, подарил Виктору Са важнейший второй гол до перерыва. Абена слишком медлительный, его заменили после провального тайма.

Егор Погостнов («Локомотив»)

Молодой защитник помог «Химкам» обыграть «Локомотив». Фаворит пропустил после первого удара в створ ворот Лантратова. Сначала ошибся Ньямси, а потом его коллега не сумел подстраховать француза. А после ужасной ошибки Баринова – вывел Бакаева на дубль плохим пасом, Погостнов снова оказался страхующим и снова подвел Лантратова.

Полузащитники

Маркиньос («Спартак»)

Станкович поставил правого вингера латералем в схеме с тремя центральными защитниками. Но из бразильца не получился Трент из «Спартака». Не помог атаке, ничего не делал в обороне. У Маркиньоса 0 отборов, 0 перехватов, 0 выносов мяча. В перерыве Станкович признал свою ошибку, бразилец начал играть на двух флангах в атаке. Но тоже не принес пользу.

Наиль Умяров («Спартак»)

Против «Краснодара» Умяров несколько раз грубо ошибался без мяча. Наиль не остановил первую голевую атаку, позволили Ленини забить такой важный мяч. Но в других эпизодах тоже действовал неважно. Пяткой ударил Кордобу по голове. Только наклон Джона к мячу головой помог «Спартаку» избежать пенальти. Из Умярова очень плохой игрок обороны.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Капитан одного из лидеров сезона пережил секундное затмение. Баринов знает, почему хавбекам и защитникам запрещают пасовать поперек поля перед собственной штрафной площадью. Дмитрий нарушил правило детской футбольной школы. Адресат передачи уже рванул вперед, Бакаев прочитал неудачный ход и воспользовался щедрым подарком.

Фернандо Костанса («Крылья Советов»)

За тур три удаления. «Факелу» красная карточка не помешала обыграть «Ахмат». «Акрон» мог проиграть «Зениту» даже с 15 футболистами на поле. А вот «Крылья Советов» вели против «Оренбурга» со счетом 2:0. А дальше ключевой игрок самарцев Костанса решил показать, что умеет играть как костолом. Судьи не оценили, соперник в большинстве отыгрался.

Нападающие

Роналдо («Ростов»)

Нападение часто подводит «Ростов» в последнее время. Забили «Пари НН» гол с пенальти, но это традиционно сделал центральный защитник Осипенко. Если ветеран Комличенко в центре атаки хотя бы цеплялся за мяч, то бразильский болгарин Роналдо оказался бледной тенью себя из славных отрезков за «Ростов» в прошлом. Вингер в ужасной форме.

Джоэль Фамейе («Рубин»)

У «Динамо» против «Рубина» семь ударов в створ, а у казанцев в печальной для Рахимова игре одно попадание по воротам Лунёва. Причем пробил центральный защитник. А вот Фамейе не сумел подменить Даку – основной нападающий пропускал поединок из-за дисквалификации. У Джоэля ни одного удара за весь матч, а вот его команда пережила разгром.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

Зачем было ставить тройку центральных защитников, утяжеляя защиту «Спартака» и опуская линию глубоко – загадка. Зачем был нужен Маркиньос в роли правого латераля – ещё один ребус, который не испугал Мусаева и «Краснодар». Так ли важен дуэт форвардов? Станкович пытался исправить свои ошибки заменами, «Спартак» сопротивлялся. Но пропустили дважды до перерыва, игра была сделана. «Краснодар» не допустил камбэка москвичей. Станкович не слабый тренер, но его последние результаты в РПЛ совсем не радуют – всего одна победа в пяти турах.

Неудача недели. Разгромленный «Спартак»

«Краснодар» в этом сезоне прекрасен против клубов из Москвы. Но «Спартак» в гостях в РПЛ они переигрывали редко. Поэтому разгромный счет выделяется. Станкович и его подопечные полностью заслужили участие в этом составе. Понятно, что у них были подходы и даже убойные моменты – Бонгонда не попал в ворота с нескольких метров. Но промахи это тоже повод оказаться среди антигероев тура. «Спартак» сравнил свою игру с игрой лидера РПЛ , и результат Станковичу точно не понравился.

Сенсация тура. Поражение «Локомотива»