В «Челси» нет победной команды. Мареске придётся строить коллектив с нуля

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вчера, 22:14

11 лет без викторий на «Олд Траффорд» в АПЛ .

Не переигрывают неудобных соперников

За первый тайм в поединке «Манчестер Юнайтед» и «Челси» было два удара в створ ворот. Поражения Гвардиолы и Артеты тоже напоминают о перестроечном периоде в АПЛ . Но надо не забывать о совести. Футболисты в Англии играют для сотен миллионов фанатов по всему миру. Если в начале ноября такой слабый футбол, что будет на пике нагрузок и на фоне усталости?

О «Манчестер Юнайтед» можно будет говорить, когда примет первые решения новый тренер Аморим. Но в «Челси» ведь выбрали молодого наставника. Мареска получил несколько месяцев для анализа ситуации, притирки с командой. Но чем его результаты и ставки отличаются от того, что было раньше? «Челси» не выигрывает в АПЛ на «Олд Траффорд» одиннадцать лет.

Встречали неудобного соперника на фоне ужасной для клуба уровня «Челси» серии. Причем во времена, когда «Манчестер Юнайтед» лишен правильного тренера. Нет у «красных дьяволов» сейчас футбола, которым можно испугать достойного соперника. Но «Челси» был сонным на «Олд Траффорд». Можно вспомнить один удар в штангу ворот, но нет системности.

Если ждать, что выручит Коул Палмер, то можно не выигрывать на «Олд Траффорд» ещё десять лет. Хотя ван Нистелрой и Мареска не поставили плотный футбол без разрывов между линиями, «Челси» играл в гостях на ничью. Плохой подход, так как надо оказаться в первой четверке весной. Без Лиги чемпионов упадут акции «Челси», а премиальные нужны из-за расходов клуба.

Но с таким пешеходным футболом не станешь открытием сезона в АПЛ . Нынешний Аршавин легко мог сегодня вписаться в игру любой из команд, кашу бы не испортил. Это не придирки, а констатация факта. В поединке, где катастрофически не хватало метких ударов и находчивых решений, увидели много пустых пауз. Обе команды ждали решающий ляп оппонента.

Оказалось, что хватит навеса Каземиро на Хёйлунда. Датский форвард сблизился с голкипером. Вряд ли Расмус успевал обыгрывать вратаря. Но Роберт Санчес поспешил и двумя руками схватил соперника за ступню. Разумеется, датчанин упал на газон, судья указал на «точку». Бруну Фернандеш включил звук на трибунах – лидер забил первый гол в новом чемпионате.

У «Челси» не хватает вожаков с характером

Команды включились ближе к концовке матча. Кайседо забил первый в жизни выездной гол в АПЛ . Мойсес не сможет всегда спасать бильярдными ударами. Хавбек не принес победу сегодня. Хотя это прилежный игрок, он не лидер. Летом тренер Мареска сказал, что в его команде будет четыре или пять капитанов. Такие заявления делают, когда нет настоящего вожака.

Например, у Фернандеса проблемы. Аргентинский чемпион мира не попадает в состав. Хотя Мареска отдавал дорогому новичку капитанскую повязку, теперь не ставит тезку в основу. У Фернандеса личная драма. Энцо в 23 года – отец двух детей. И заявил своей жене, что хочет нагуляться и уйти из семьи. Конечно, аргентинские страсти влияют на состояние футболиста.

У Риса Джеймса вроде нет драм в личной жизни, которые могли бы повлиять на игру. Но Джеймс вечно с травмами. Следовательно, воспитанник «Челси» не помогает команде на правом фланге. Когда у тебя капитанами являются парни 23-24 лет, то понятно, что есть дефицит опыта. У «Челси» самым возрастным в основе является голкипер Санчес, но Роберту лишь 26 лет.

Понятно, что в мире финансов ставка на перспективные кадры может казаться верной. Но футбол работает по другим законам. Лучшим клубам по волевым качествам – «Реалу», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», пригодились опытные футболисты в разных зонах. У «Челси» заметно, что нет этого баланса. Лондонцы забили 10 из 20 голов в чемпионате в двух играх.

Мареске понадобятся точечные трансферы

Тодд Боэли, совладелец «Челси», накупил футболистов для команд разных стилей, темперамента и тактики. Теперь молодому тренеру Мареске надо разгребать длинную заявку, где футболисты заметно обвалились в цене. Например, когда в центре поля играют Лавия и Кайседо, то лишним становится Фернандес, а он обошелся команде в 121 миллион евро с бонусами.

У чемпиона Европы Кукурельи тоже нет стабильного футбола на левом фланге «Челси». Форвард Джексон забил 6 мячей и сделал 3 ассиста, но у сенегальца нет влияния на глобальные результаты команды. Палмер в новом сезоне не такой прыткий и удачливый, как был в прошлом чемпионате. От аргумента к аргументу – получаем команду, которую надо будет поменять.

Нужны опытные люди. У Марески есть интересные задумки. Пробуют придумать оригинальные розыгрыши стандартов. Но у «Челси» всего два гола после штрафных и угловых. Хотя бывают живые атаки, против «Манчестер Юнайтед» в дни без главного тренера у лондонцев не получилось доминировать на поле. Матч не оправдал громкую вывеску по вине двух команд и тренеров.

Но если «Манчестер Юнайтед» завербовал одного из самых перспективных тренеров мира Аморима, то пока нет предпосылок, что Мареска изменит футбольный мир, работая с «Челси». У богатого клуба первая команда, которая мучается на поле чаще, чем получает наслаждение от футбола. И хотя в резерве много дорогущих футболистов, у Марески не растут молодые таланты.

Как сказал директор «Шахтёра»: не стоит покупать «Феррари», если не умеешь управлять спортивным автомобилем. Конечно, Мудрик сам виноват, что не показывает свой максимум в Лондоне. Но Мареска не только Михаила не может задействовать с пользой для результатов и качества футбола. Феликс, Санчо, Фернандес, Нету и Нкунку часто не в своей тарелке на поле.

Когда у «Манчестер Юнайтед» такой спорный футбол, как с тен Хагом и ван Нистелроем, то у «Челси» не было риска проиграть на «Олд Траффорд» с разгромным счетом. Но гости не сумели переиграть «красных дьяволов», чуть чаще владея мячом. Всегда неприятно, если многомиллиардные проекты в футболе представляют команды, где люди не знают, кому отдать пас.