Станковича сравнили с Абаскалем. Серба может ждать тренерский провал в «Спартаке»

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вчера, 10:38

Ставки слишком высокие – нужны титулы.

Новый тренер привык к трофеям

Работая в Сербии и Венгрии, Деян думал только о чемпионстве. Выигрывал с «Црвеной звездой» три подряд титула в Сербии. Затем стал первым с «Ференцварошем» в венгерской лиге. Подумал, что в РПЛ похожий уровень? Тогда ошибся. Станковичу часто приходится креститься на бровке «Спартака», поскольку команда подсовывает наставнику сюжеты для трепетания сердечной мышцы. Бородатый серб быстро понял, куда попал, но не видит выхода из лабиринта.

Качественного скачка в игре точно нет. Очевидно, что у «Спартака» теперь более надежная игра в защите, чем раньше. В прошлом сезоне они пришли на третьем месте по моментам соперников. Уже тогда заботились, чтобы с защитником Бабичем вратарь Максименко пропускал реже. А сейчас «Спартак» сражается с ЦСКА за первое место по xG соперников. Вот только пропускают чаще, чем должны. У «Зенита» 5 голевых ошибок в защите, а у «Спартака» 12 пропущенных мячей.

Станковичу тяжело в команде, которая не является главным фаворитом в лиге. Причем не видно, чтобы Деян удачно планировал дебюты – было несколько глупых ошибок, как против «Краснодара» с тактикой. Или против «Оренбурга» в первом туре с высокой линии обороны. Соперник проскочил к голам простыми забросами через все поле. «Локомотив» новый главный тренер «Спартака» тоже не сумел разгадать, проиграли 1:3. Вот и получается, что вспоминают Абаскаля.

Но серб другой, не такой дикий на бровке, хотя тоже эмоциональный человек. Также грозный бородач не проводит опасное количество безумных экспериментов. Станкович обыграл «Динамо» в кубковом матче. Был близок к победе в Санкт-Петербурге в большинстве. Игроки не сумели пробить голкипера Латышонка. Тренер учит команду солидно переигрывать середняков в домашних матчах. Но критики правы. Если метод Станковича – «то выиграл, то проиграл», то цель не достигнуть.

«Спартаку» мало третьего места

Анри правильно сказал про Мбаппе. В ПСЖ достаточно быть просто лучшим в Лиге 1. В «Реале» не хватит просто голов, надо становиться лидером, вожаком и человеком, который обеспечивает результат при плохой игре. Для «Мадрида» нормально страдать в матчах плей-офф ЛЧ и ключевых поединках Ла Лиги. Но результатом должна стать победа. Для «Спартака» нормально страдать в матчах РПЛ и Кубка страны, но у них нет трофеев, как у «Реала».

Станкович приехал, чтобы изменить положение «Спартака», он – Мбаппе для «красно-белых». Но результаты у Деяна примерно такие, как у Килиана в Мадриде. Нельзя назвать дебют тренера полным провалом, а у француза тоже есть голы за «Реал». Но если учесть расходы «Спартака» за последние годы, а также доверие руководства именно Станковичу после отказа парочки других тренеров, то отплатить москвичам той же монетой наставник не смог.

Будет мало финиша на третьей строчке после команд Мусаева и Семака. Будет мало полуфинала или даже проигранного финала в Кубке страны. «Спартак» был чемпионом с Каррерой. Был обладателем Кубка с Ваноли. Два итальянца оставили по трофею. Станкович не сумел сразу оказаться в группе лидеров. И чем больше будет невнятных поединков – тем вероятнее пройти точку невозврата. Спортивный директор клуба Амарал назвал цель – титулы.

До них очень далеко. В кубковом поединке плей-офф «Спартак» всегда может вылететь. Даже если речь о двух матчах против «Ростова» Карпина, хотя команда бывшего тренера москвичей сейчас в плохой форме. Тем и опасны. «Красно-белые» не собрали победную серию в РПЛ , как удалось «Краснодару». У них нет состава и ресурсов «Зенита». Также нет своей сильной школы, ведь Станкович показал, что парней класса Игнатова в основе не будет.

Виноваты многие футболисты клуба

Станкович – игрок уровня победы в Лиге чемпионов. Появлялся в финале «Интера» против «Баварии», вышел на замену вместо румынского защитника Киву. Моуриньо доверял Деяну, который до этого становился чемпионом Италии с «Лацио». Но Деян не может попасть в ворота вместо бразильского форварда Жозе, который воспринял футбольную Москву за Саудовскую Аравию, приехал в ужасной форме. Повезло, что Николсон никуда не ушел.

Но Шамара мало, как и Угальде, если остальные игроки группы атаки совсем не впечатляют. У Маркиньоса личная трагедия, умер отец. Но бразильский вингер не ушел с головой в футбол. Не приносит «Спартаку» важные победы. Медина, Бонгонда и Зиньковский тоже в группе вингеров, которые с большим трудом находят решающие голы. Время от времени каждый из списка порадует, но никто не ведет «Спартак» вперед в стиле молодого Промеса.

У Станковича есть оправдание плохим результатам. Состав по-прежнему не назвать идеальным. Но на фоне «Оренбурга», «Ахмата» и «Динамо» Махачкала заявка «Спартака» словно из плей-офф Лиги чемпионов. И в трех поединках с этими соперниками Станкович потерял 7 пунктов из 9. С этими очками можно было сейчас идти на чистом третьем месте в РПЛ . Ничего не меняя. Без победы над «Зенитом» в гостях. С поражениями «Локомотиву» и «Краснодару».

В этом одна из главных претензий к футболистам и тренерам. Даже «Спартак», который не обыгрывает Мусаева и Галактионова в очных матчах, может и должен быть намного выше в таблице. До паузы на матчи сборных сыграют против ЦСКА и крепкого «Акрона». Затем встречи против «Локомотива» и «Краснодара», которым проигрывали в первом круге. «Спартак» глупыми потерями очков против отпетых аутсайдеров поставил себя в невыгодное положение.

Класс отдельных игроков, вроде Денисова, Мартинса и Умярова, вызывает вопросы. С ними можно взять трофеи? Некоторые игроки, вроде Бонгонды, Мартинса и Медины, могут покинуть «Спартак». Станкович недоволен несамостоятельностью футболистов. Соболев не хотел играть за «Спартак», ушел в «Зенит». Александр не был стабильным, но без него нужен центрфорвард. Угальде невысокий и юркий, а фланговая игра подразумевает наличие «столба».