Проблема за 107 миллионов. Для чемпиона мира в «Челси» нет места

1730568443

сегодня, 20:27

Лишним в этом наборе оказался чемпион мира.

Когда «Челси» продолжал скупать футболистов одного за другим, все задавались вопросом о том, куда клуб будет их всех девать. Рано или поздно ожидалась зачистка, фильтрация состава под желания и игру, которую ставит тренер. Но вряд ли кто-то предполагал, что под отсеивание пойдет один из самых дорогих новичков команды. Пока, конечно, речи не идет о расставании с Энцо Фернандесом, хотя и такие разговоры от болельщиков можно услышать. Но то, что аргентинец превратился из решения в проблему, уже очевидно.

Чемпион мира, перешедший в январе 2023 года в «Челси» из «Бенфики» за 107 миллионов фунтов стерлингов, перестал попадать в стартовый состав при Энцо Мареске. Хотя летом его назначили вице-капитаном. Уже после старта сезона оказалось, что команда прекрасно прогрессирует и развивается без него. А его включения чаще выглядят неуместными, как это было в последнем матче Кубка Лиги против «Ньюкасла» (0:2). В нем «Челси» уступил, а ответственность за потерю контроля над ситуацией в центре поля Мареска возложил отчасти и на Энцо. Попытка реабилитации в рамках ротации состава не удалась.

Худший старт

Впрочем, еще до того, как сезон начался, Фернандес оказался под градом критики. Это было на фоне бурных празднований победы сборной Аргентины в Кубке Америки в июле. Энцо с товарищами снял нашумевшее видео, в котором игроки распевали расистские песенки в адрес сборной Франции. Словно Энцо забыл, что в том же «Челси» многие футболисты имеют африканско-французское происхождение. Конечно, это подпортило отношение к нему в команде. Как на официальном уровне – его наказали, так и в общечеловеческом смысле. Начинать сезон с таким осадочком неприятно. И никакие формальные извинения тут не сыграют роли.

Другие лучше

И все же главная проблема Фернандеса оказалась в другом. Из большого набора игроков «Челси» по ходу сезона под началом Марески выделились лидеры. И они оказались банально лучше Энцо. Ведь в начале сезона аргентинец входил в стартовый состав. Но с ним команде не хватало баланса и стабильности. Когда же в строй вернулся Ромео Лавиа, пропустивший пять недель из-за травмы подколенного сухожилия, игровое время Фернандеса резко пошло на спад.

Теперь Лавиа в форме, а аргентинец – игрок ротации. Компанию Ромео в центре составляет Мойсес Кайседо, чью надежность тренер очень ценит. Позиция Коула Палмера тоже кажется неоспоримой – вот уж в чьей форме сомневаться не приходится. Получается, что для Энцо просто нет места. Опытный плеймейкер еще не забивал в этом сезоне и не сделал ни одной голевой передачи. Его атакующие возможности сейчас гораздо ниже требуемых, а в оборонительном компоненте есть коллеги посильнее. Для игрока его позиции тревожно низок процент точных передач – всего 80,7.

Мареска, конечно, говорит общие слова в поддержку Энцо, утверждает, что верит в аргентинца. Но так говорил бы, пожалуй, любой тренер:

Я по-прежнему доверяю Энцо. Нет ни одной причины, по которой это было бы не так. Да, сейчас он играет меньше. Потому что я выбираю других игроков на конкретные матчи. Но я уверен в нем на сто процентов. Не нужно додумывать какие-то посторонние причины. У нас много матчей, наверняка он получит свое время. Кайседо и Лавиа не смогут играть все время. У кого-то будет спад, и тогда мы примем решение. Это вопрос баланса. Сейчас Ромео и Мойсес дают нам оптимальную силу и физическую форму в центре поля.

Груз ожиданий

Еще одной причиной возникших проблем может быть дополнительное давление со стороны. Давление самой суммы, за которую Энцо приобрели. Конечно, все игроки в интервью говорят о том, их это не волнует, что это рынок. Однако подспудно отношение к игроку за 100 миллионов и за 15 миллионов совсем разное. Сам уровень внимания. И если ты не играешь на свои 100 миллионов, то тебя прополощут и болельщики, и пресса, и эксперты, которых в Англии пруд пруди.

Мареска, кстати, не стал включать политкорректность и сказал как есть по этому поводу:

Цена не должна быть проблемой игроков – они с этим ничего поделать не могут. Но иногда футболисты чувствуют на себе давление из-за того, что клуб заплатил за них слишком много. Это не помогает футболистам раскрываться.

Стоит признать, что до сих пор Фернандес эту незримую битву со своим ценником проигрывал. Пожалуй, не было еще отрезка, после которого все сказали бы, что поняли, зачем «Челси» заплатил такую сумму. Это Энцо еще повезло, что после него лондонцы напокупали уйму футболистов, и все слилось в общий гул вокруг клуба.

Выход из ямы

По сути, сейчас все в руках Фернандеса. Ему нужно провести один-два сильных матча, чтобы обрести уверенность и заставить Мареску рассматривать себя в качестве игрока стартового состава. И такой шанс был на днях – против «Ньюкасла». Аргентинец вышел в роли капитана этой видоизмененной на кубковый матч команды. Но вместо триумфа случился провал. Как по результату, так и по персональному уровню игры.

Фернандес допускал много брака, ошибок и на фоне уверенной полузащиты «Ньюкасла» смотрелся крайне блекло. В сети даже появились нарезки с моментами, когда Энцо делал передачи в ноги соперникам или в никуда. И видео эти становятся вирусными. Конечно, так свое положение в команде не спасают.

Мареска мог бы придумать какие-то варианты со смещением сочетаний, чтобы сдвинуть Палмера на край и освободить место перед Лавией и Кайседо для Энцо. Но зачем? Ведь тренера устраивает его нынешнее оптимальное сочетание. А устраивает ли самого Фернандеса место в запасе с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю?