«Арсенал» убивает надежды фанатов и свои шансы на чемпионство. Новое поражение Артеты

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сегодня, 09:45

Микель заявил, что неудача заслуженная.

У «канониров» нет чемпионского характера

«Арсенал» по обреченности в неудачных матчах нового сезона напоминает известную героиню сериала «Клан Сопрано». В конце сюжетной арки её увезли в лес, но не по грибы. «Канониры» странным образом становятся неинтеллектуальной банальной скучной и мелкой командой, когда надо отыгрываться. Все помнят парочку ярких включения Троссарда или Жоржиньо на последних минутах матчей, когда вырывали победы. Но если смотреть на статистику за пару лет, то именно «Арсенал» из всех лидеров АПЛ демонстрирует самый слабый футбол, когда надо вырвать победу.

За время, что с «Арсеналом» работает Артета, зарабатывают в два раза меньше пунктов в играх, где уступали в счете, чем это делает «Манчестер Сити». И хотя вчера против «Борнмута» чемпионы потеряли три очка, «Арсенал» этим подарком Гвардиолы и их соперников не воспользовался, проиграли «Ньюкаслу» 0:1. А вот «Ливерпуль», который намного лучше реагирует на пропущенные мячи, если проигрывает по ходу матча, рано пропустил от «Брайтона», но нашел правильный навес на Гакпо и хлесткий удар левой от Салаха. Волевая победа упрочила лидерство тренера Слота в АПЛ .

Один известный фанат «Арсенала» написал, что лучше будет уступать на 7 очков «красным», чем «Манчестер Сити». Намекнул, что «Ливерпуль» не без греха, может потерять пункты до нового года? Но самому «Арсеналу» нужна серия побед, а у них три неудачных матча подряд. Пусть Артета старался расположить команду к себе, выдумывая разные розыгрыши – например, пригласил известного дриблера, чтобы притворился случайным уборщиком и в соревновании на технику обставил игроков «Арсенала», лучше бы Микель занимался изучением соперников. Тактически сбавили.

В АПЛ почти у всех команд переходной период

«Ливерпуль» Слота отличается от команды Клопа, хотя футболисты одинаковые. Хороший пример, чтобы ощутить влияние тренера в форме против сильного наставника, который близок к уходу. Гвардиола может остаться в «Манчестер Сити» на год. На это указывает решение Аморима перейти в МЮ . Уго Виана, друг Рубена и будущий спортивный директор «горожан», мог шепнуть коллеге по «Спортингу», что Хосеп останется с «горожанами». Именно поэтому Аморим согласился на «Манчестер Юнайтед», где срочно нужна перестройка.

«Манчестер Сити» в этом сезоне страдает не только из-за кадровых проблем. Потеря Родри может подорвать мощь «горожан» ближе к весне, обладателя «Золотого мяча» тяжело заменить. Но также сказываются тактические слабости Гвардиолы. У «Арсенала» похожая беда. Артета, который годами строил привлекательную команду с множеством интересных фишек, шаг за шагом превращается в человека, уставшего проигрывать. Из-за чего поверил в ошибочную формулу «цель оправдывает средства». «Арсенал» отказался от стиля.

Сказалось также упрямство Артеты. Видно, что «канонирам» нужен центральный нападающий. Можно долго играть с «ложным форвардом» Хаверцем, верить резервному бразильцу Жезусу, или бельгийскому инсайду Троссарду. Даже доверять голевой игре защитников на стандартах. Но затем случаются поединки, как против «Ньюкасла». Тогда банально нужен профессиональный киллер. Такого человека у Артеты не было и нет. «Арсенал» вышел спасать 17-летний хавбек Нванери и его более опытный коллега Зинченко, тоже не форвард.

Артете многие говорили лично, или делились мыслями публично – подпиши сильного нападающего, найди своего Холанда. Деньги есть, связи имеются, репутация у «Арсенала» стала лучше с молодым тренером и директором Эду. Но Микель упрямо отказывался. Теперь Дьёкереш сделал покер в «Спортинге», хотя прекрасно знает Англию, ведь играл за «Суонси» и «Ковентри». У форвардов так бывает, что они сначала никакие, а потом настоящие машины через пару лет. Дьёкереш мог в нынешней безумной форме выиграть «Арсенал» титул?

Чемпионская гонка может запомниться зрителям

Переходной период в АПЛ означает, что много тактических ходов не срабатывают. Шанс командами, вроде «Ноттингем Форест». «Лесники» боролись за выживание, а теперь на третьей строчке. У «Брайтона» был жесткий кризис, взяли юного тренера – поднялись. «Астон Вилла» с Джеррардом не играла в Лиге чемпионов, а теперь Эмери даже с серией ничьих выше «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» в таблице. На вершине Слот и Гвардиола, но это лишь завязка сюжета.

Патрис Эвра, легенда МЮ , ловко пошутил на одном из стримов, что «Арсенал» как сериал. То есть всегда приходится ждать следующего сезона. Жесткий намек на отсутствие титулов и разговоры, что вот через год всё сложится иначе. Даже нервозность «Арсенала» – глупые красные карточки, является отражением ошибок Артеты. Наставник идет дорогой от яркости без вожделенного трофея к сухой рациональности в отчаянной попытке подержаться за блестящий кубок одной весной.

Но сейчас у «Арсенала» за три тура минус восемь очков. Не проиграли «Ливерпулю». Но «Ньюкасл» и «Борнмут» надо обыгрывать, если хочешь титул. Аналогичный вердикт по «Брайтону» в домашнем поединке. Хотя соперник симпатичный, с ним могли справиться без удаления Райса. Но Артете в новом сезоне точно не стоит жаловаться на судейство. Во-первых, арбитры стабильно плохие в АПЛ . Во-вторых, в этот раз прекрасно видны недочеты лично тренера и спад у футболистов.

Пострадала командная работа, стали медленнее. Нет свежести, нет темпа. Хуже, чем были. А если отталкиваться от средних оценок команды, то уступают «Тоттенхэму», которому в отдельных матчах не повезло. У «Арсенала» некому реализовать моменты. Без травмированного Эдегора стало меньше умных последних передач. Команда Артеты на восьмой строчке по голам с игры. С такими показателями чемпионами станут лишь после заметного кризиса у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Но здесь важна одна ремарка. Поскольку даже к «Манчестер Сити» намного больше вопросов, чем два года назад, то «Арсеналу» нельзя отчаиваться осенью. Они не сильнее команд Гвардиолы и Слота. Зато сыграли вничью с двумя конкурентами. Научатся обыгрывать середняков с запасом по голам, вернется Эдегор. Могут зимой подписать нападающего, пора признать генеральную ошибку тренера. Если упрямый Артета честно сознается, что неправ, то получит шанс на яркий финиш.