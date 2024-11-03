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Мордобой с удалениями подставил ЦСКА против «Спартака». У «армейцев» сдали нервы

сегодня, 00:25
ЦСКА - «Спартак»

Матч с тремя красными карточками.

Не сумели показать яркий футбол – дрались

У ЦСКА и «Спартака» нет чемпионского класса. Обе команды не умеют играть на уровне Лиги чемпионов, где в прошлом светились. ЦСКА появлялся в престижном турнире чаще, но выступал чаще всего неудачно. Но тогда «армейцы» были значимыми в РПЛ. Выигрывали титулы и тревожили «Зенит» на пути к «дольче вита». А в дерби у ЦСКА не было сладкой жизни. Хотя «Спартак» поначалу пропустил несколько контратак, в итоге поединок скатился к игре без ворот.

Команды неумело развивали скромные комбинации. Многие звенья не работали у обоих соседей. Но «Спартаку» повезло. Бонгонда, у которого много промахов в сезоне, проскочил Мойзеса и нанес неотразимый удар, словно он не Тео, а целый Мохамед Салах. Но тот эпизод словно был из другого матча и чемпионата. В целом почти все действия футболистов, за исключением нескольких красивых решений, напоминали, что играли пятая и шестая команды РПЛ.

ЦСКА мог бы попробовать рискнуть в концовке, но до этого случилась потасовка. Литвинов уперся рукой в лицо Роше и явно отталкивал соперника. У Виллиана сдали нервы – наотмашь ударил соперника кулаком. Литвинова зацепило по касательной, но дальше кулак полетел в лицо Бабичу. Серб пострадал в потасовке, где футболисты обеих команд выступили не лучшим образом. Но все помнят, что «Спартак» натворил в мерзкой с двух сторон драке с «Зенитом».

Судья удалил центрального защитника ЦСКА Рошу. А затем красная карточка досталась Литвинову. Арбитры с повторами поступили верно – Руслан поступил некрасиво, провоцировал соперника. А затем сразу несколько футболистов продолжили линию поведения бразильца Роши. Хавбек Пруцев сначала пытался симулировать сильный удар по лицу, а Мойзес его агрессивно поднимал. А затем Иван Обляков, у которого не пошла игра, врезался в Егора.

Судья показал третью и последнюю красную карточку. Обляков точно заслужил вторую желтую. Удары по голове, пусть даже плечом, а не локтем, очень опасны для здоровья. У ЦСКА не пошел футбол во всех фазах. Упустили Бонгонду. Не выиграли центр поля. Не сработали фланги и не удалось часто тревожить Максименко. Александр не получил серьезной работы в дерби, у ЦСКА один удар в створ чужих ворот. Бабич и компания не успели испугаться в защите.

ЦСКА не хватает качественного резерва

Летом «армейцы» поступили непривычно честно. Обычно они скрытные. А тут рассказали, что из-за санкций в адрес главного спонсора и низкого трансферного бюджета останутся без усиления. Секрет Полишинеля, ведь все фанаты ЦСКА и соперников видят, что нет достойного притока кадров. Самым дорогим подписанием стал 19-летний белорус, которому Николич не доверяет. Даже в кубке форвард Шуманский не получает должной практики.

Аренда Гуарирапы у «Сочи» – ответ на проблемы в центре атаки без Заболотного и Чалова. Тамерлан Мусаев забил больше всех из игроков ЦСКА в РПЛ, но не ставит голевые рекорды. И не всегда выручает в сложных поединках, как принципиальный матч против «Спартака». Часто ЦСКА надеется на озарение двух человек – Облякова и Файзуллаева, но обоих сковали правильные действия соперников. Иван и Аббосбек иногда просыпались, но не выручили.

Проиграла вся команда. Некем подстраховать, если у основных игроков Николича плохой вечер. Понятно, почему «Локомотив» отпустил Жемалетдинова, а «Зальцбург» не продлил контракт с Койта. Хотя в сферической системе координат это два опытных мастера атаки, в бренном трехмерном мире оба не делают игру ЦСКА чемпионской. Нельзя так долго оставаться без достойного усиления, не всегда спасет организованность схем и плотность линий.

Хотя не сказать, что у «Спартака» было много качественных моментов. С явными шансами у ворот в дерби не сложилось. Но даже пешочком «красно-белые» собрали свои 5 ударов в створ, пусть снова неважно сыграли Угальде и Маркиньос, а Жозе и Николсона тренер Станкович сегодня решил на пол не выпускать. Удаления Роши и Литвинова остановили без того медленную игру. А вторая желтая Облякова лишила ЦСКА призрачных надежд на камбэк.

Николич точно не работает лучше Федотова

Жирную точку в матче поставил Медина. Бывший игрок ЦСКА, который перешел в «Спартак» за хорошие для «армейцев» деньги, технично перебросил Игоря Акинфеева. Сработала контратака. Соперник мечтал получить удачный стандарт, но нарвался на красивый гол от Медины. Хесуса не поймали, «Спартак» одержал важную заслуженную победу. После домашнего разгрома от «Краснодара» Станкович заставил набрать шесть пунктов в чемпионате.

«Спартак» тоже частенько ругают, товарищи этого заслуживают. Но что происходит с ЦСКА? Денег нет. Чемпионские амбиции остыли. От толковых игроков может убежать, как поезд от нищего, средний вингер Бонгонда. Левого латераля Кругового можно назвать усилением, но экс-игрок «Зенита» не отличается стабильностью. Николич не зарядил ЦСКА на победы вопреки обстоятельствам, а именно в этом заключался план руководства по смене тренера.

Эмоции в дерби захлестывали, а качества футбола не было. ЦСКА всё сложнее набирать очки против сильных соперников. Уже проиграли «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту». Некоторые поединки были веселее для аналитиков Николича, чем дерби против «Спартака». Но раз продолжили слабой игрой в центральном дерби и поражением сопернику, который не научился атаковать размашисто, когда владеет мячом, то дела у «армейцев» плохи.

Если самым талантливым и сильным игрокам ЦСКА надоест бесперспективность, то могут потерять последних мощных мастеров. Обляков, Файзуллаев и Дивеев подумают об отъезде. Мойзес и Роша легко напросятся в другой клуб. Попытка найти нового диспетчера и лидера в лице Пьянича пока не сработала. Бывший тренер ЦСКА Федотов заявил, что ему некорректно обсуждать работу коллеги Николича. Но нам никто не мешает признать, что ЦСКА не стал круче.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 12:58, ред.
Вы предложили не винить во всём Станковича, а я не виню как бы. Тренер он нулевой конечно, это констатация факта. Но так же у Спартака абсолютно средний состав. Абсолютно гнилые воспитанники. Абсолютно нулевая селекция. И слепейшее ничего не понимающее в футболе и в жизни руководство. Зато пиарщики и рекламщики на высоте.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:50
Сорри, но это разговор немого с глухим. Мы друг друга не услышим. Если при Федуне было горе от ума. (Увольнение Карреры говорит само за себя) То сейчас уже чисто от безысходности. Это просто нужно видеть.
Bad Listener
Bad Listener ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 12:46, ред.
Так Лукойл и весь Спартак черпает колодец былого величия который давно пуст. И тащат Станковича потому что он когда то был топ игрок и Амарала потому что он топ скаут великой Бенфики, а не за профессиональные качества. Именно пустой колодец и неспособность руководства признать и осознать что он пустой и создаёт все проблемы Спартака. Посмотрите на этих игроков. Они до сих пор мнят себя грандами.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:43
Это да. Но если после распада Союза мы вылазили на имени, то теперь этого нет. Черпать пустой колодец как то глупо. Своего же не хватает катастрофически. В футбол уже давно играют деньги. Собрать ребёнка и отправить играть, встанет в стоимость не плохой подержанной машины. Учитывая всё это, говорить о новых кадрах не приходится. Играют не те кто лучше, а те кто имеет финансы и может позволить себе содержать на заработанные деньги ребёнка.
Bad Listener
Bad Listener ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Академию надо возрождать. У Романцева не легионеры делали раницу. Если бы у на менеджеры грамотные были они бы увидели хотя бы плачевность всей картины и начали действовать в нужном направлении. Глядишь лет через 15 мы бы получили действительно качественных молодых игроков. А это всё временные заплатки.
И в конце концов это не значит что надо везти Абену и Маркиньоса. Никого не везите, Барко и тех футболистов что Амаралу предлагали сторонние агенты, но он отказывался из-за гордыни и самоуверенности.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:34
В условиях санкций и завышенного ценника на ширпотреб привезти кого то выше Николсона или давно уставшего пенсионера Пьянича очень сложно. Каждый мнит себя героем видя бой со стороны...
Bad Listener
Bad Listener ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 12:25, ред.
Ну я сам разберусь на кого валить. Станкович лишь симптом, это Лукойл тащит пустышек в красивых обёртках на всякие должности. А если вы ещё не поняли кто такой Станкович или Амарал советую вам представить что ваш начальник задерживает вам зарплату а на все вопросы отвечает как этот лысый обниматор на пресс-конференциях и у вас всё встанет на свои места. И по поводу начальства и по поводу конторы в целом. Плюс блатные трансферы конечно как вишенка на торте разрушения команды изнутри. Вообще вы правы может Станкович и не виноват, у него вчера на пресс-конференции был вид такой потерянный как будто он понял что вообще никак ни на что повлиять не может и единственная его задача это навешивать лапшу на уши журналистам. И это пресс-конференция после победы на секундочку. Ну и в конечном итоге я критикую и Спартак и чемпионат в целом раз он так скатился. Тем более раз скатился самое время брать всё в свои руки, но Лукойл затупил и не знает и не понимает как. А то это получается ну все деградируют и мы будем тоже. Что это за отношение?
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:21
Может хватит все проблемы спартачей валить на Станковича ? Он не ангел, но ангелов в нашем чемпе вообще нет и быть не может по определению. Уровень чемпа упал ниже плинтуса и продолжает катиться вниз. Единственно кто выделяется и то на фоне уставшего от всего Зенита, это Краснодар. У всех остальных та же болезнь, что и у нас. Нестабильность, отсутствие качественных легионеров. , перекос в индивидуализме ломают добротный качественный футбол на корню...В этих условиях на первый план и выходит фарт о котором ты пишешь. Но это не от хорошей жизни.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 12:10
Такое 4мо, как Сухой должен судить в медиалиге. Он второй матч подряд полностью теряет нить игры, в итоге матч ЦСКА - Спартак превратился в UFC.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:09
Походу мы разные матчи с автором смотрели. По букве закона нарушение Литвинова тянуло максимум на жёлтую, но свистун решил уравнять составы.
А так тягомотный матч где одни мяч контролировали, а другие этот мяч пытались отнять и всё. Что с ним делать далее другие нам так и не показали.
Георг Шеп
Георг Шеп
сегодня в 11:23
Для ЦСКА - не Пьяничей надо приглашать в команду, а Трезвичей.
112910415
112910415
сегодня в 08:34
футбол не страдал высоким качеством, и судейство, конечно !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:35
У ЦСКА и «Спартака» нет чемпионского класса. Обе команды не умеют играть на уровне Лиги чемпионов, где в прошлом светились.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1392517/nikolich-marko-stankovich-deyan 03.11.2024
Дальше можно не читать)))) Интересно кто умеет щас играть на уровне ЛЧ которой у нас нет?
Persenchik
Persenchik
сегодня в 05:38
Давайте будем честнее. Натворили Зенит и Спартак. 😊
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:52, ред.
Пока что не Спартак обыгрывает конкурентов, а конкуренты проигрывают Спартаку, и этот матч и матч с Пари НН не стали исключениями. Это уже порядком надоело. Победы без игры не радуют. Хочется уже искренней радости за победы на классе над классными соперниками, радости от того что Бонгонда сместился в центр и забил как он это делает постоянно. Радости в уверенности в следующем матче. А пока констатирую факт, Спартак выиграл три последних матча на фарте, без особых тренерских идей, но за счёт везения или ошибок противника. В Станковича я не верю так как вижу отсутствие игрового прогресса. А так же слушаю что и главное как он говорит на пресс-конференциях. Да если честно уже и в Лукойл в целом нет никакой веры.
nik9373
nik9373
сегодня в 02:27
Черданцев, перелогинись. Сегодня решил посмотреть матч со звуком и кроме вылизывания "ЦСКА" и Пьянича ничего не услышал толкового. Теперь читаю вторую часть: и "Спартаку" повезло и Пруцев симулировал - про Гуарирапу ни слова. Но для чего-то приплетена ЛЧ и какая-то "честность" армейцев.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:30
Ко всему сказанному, стоит ещё отметить и низкий уровень судейства в этом матче.
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