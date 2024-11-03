Мордобой с удалениями подставил ЦСКА против «Спартака». У «армейцев» сдали нервы

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сегодня, 00:25

Матч с тремя красными карточками.

Не сумели показать яркий футбол – дрались

У ЦСКА и «Спартака» нет чемпионского класса. Обе команды не умеют играть на уровне Лиги чемпионов, где в прошлом светились. ЦСКА появлялся в престижном турнире чаще, но выступал чаще всего неудачно. Но тогда «армейцы» были значимыми в РПЛ . Выигрывали титулы и тревожили «Зенит» на пути к «дольче вита». А в дерби у ЦСКА не было сладкой жизни. Хотя «Спартак» поначалу пропустил несколько контратак, в итоге поединок скатился к игре без ворот.

Команды неумело развивали скромные комбинации. Многие звенья не работали у обоих соседей. Но «Спартаку» повезло. Бонгонда, у которого много промахов в сезоне, проскочил Мойзеса и нанес неотразимый удар, словно он не Тео, а целый Мохамед Салах. Но тот эпизод словно был из другого матча и чемпионата. В целом почти все действия футболистов, за исключением нескольких красивых решений, напоминали, что играли пятая и шестая команды РПЛ .

ЦСКА мог бы попробовать рискнуть в концовке, но до этого случилась потасовка. Литвинов уперся рукой в лицо Роше и явно отталкивал соперника. У Виллиана сдали нервы – наотмашь ударил соперника кулаком. Литвинова зацепило по касательной, но дальше кулак полетел в лицо Бабичу. Серб пострадал в потасовке, где футболисты обеих команд выступили не лучшим образом. Но все помнят, что «Спартак» натворил в мерзкой с двух сторон драке с «Зенитом».

Судья удалил центрального защитника ЦСКА Рошу. А затем красная карточка досталась Литвинову. Арбитры с повторами поступили верно – Руслан поступил некрасиво, провоцировал соперника. А затем сразу несколько футболистов продолжили линию поведения бразильца Роши. Хавбек Пруцев сначала пытался симулировать сильный удар по лицу, а Мойзес его агрессивно поднимал. А затем Иван Обляков, у которого не пошла игра, врезался в Егора.

Судья показал третью и последнюю красную карточку. Обляков точно заслужил вторую желтую. Удары по голове, пусть даже плечом, а не локтем, очень опасны для здоровья. У ЦСКА не пошел футбол во всех фазах. Упустили Бонгонду. Не выиграли центр поля. Не сработали фланги и не удалось часто тревожить Максименко. Александр не получил серьезной работы в дерби, у ЦСКА один удар в створ чужих ворот. Бабич и компания не успели испугаться в защите.

ЦСКА не хватает качественного резерва

Летом «армейцы» поступили непривычно честно. Обычно они скрытные. А тут рассказали, что из-за санкций в адрес главного спонсора и низкого трансферного бюджета останутся без усиления. Секрет Полишинеля, ведь все фанаты ЦСКА и соперников видят, что нет достойного притока кадров. Самым дорогим подписанием стал 19-летний белорус, которому Николич не доверяет. Даже в кубке форвард Шуманский не получает должной практики.

Аренда Гуарирапы у «Сочи» – ответ на проблемы в центре атаки без Заболотного и Чалова. Тамерлан Мусаев забил больше всех из игроков ЦСКА в РПЛ , но не ставит голевые рекорды. И не всегда выручает в сложных поединках, как принципиальный матч против «Спартака». Часто ЦСКА надеется на озарение двух человек – Облякова и Файзуллаева, но обоих сковали правильные действия соперников. Иван и Аббосбек иногда просыпались, но не выручили.

Проиграла вся команда. Некем подстраховать, если у основных игроков Николича плохой вечер. Понятно, почему «Локомотив» отпустил Жемалетдинова, а «Зальцбург» не продлил контракт с Койта. Хотя в сферической системе координат это два опытных мастера атаки, в бренном трехмерном мире оба не делают игру ЦСКА чемпионской. Нельзя так долго оставаться без достойного усиления, не всегда спасет организованность схем и плотность линий.

Хотя не сказать, что у «Спартака» было много качественных моментов. С явными шансами у ворот в дерби не сложилось. Но даже пешочком «красно-белые» собрали свои 5 ударов в створ, пусть снова неважно сыграли Угальде и Маркиньос, а Жозе и Николсона тренер Станкович сегодня решил на пол не выпускать. Удаления Роши и Литвинова остановили без того медленную игру. А вторая желтая Облякова лишила ЦСКА призрачных надежд на камбэк.

Николич точно не работает лучше Федотова

Жирную точку в матче поставил Медина. Бывший игрок ЦСКА , который перешел в «Спартак» за хорошие для «армейцев» деньги, технично перебросил Игоря Акинфеева. Сработала контратака. Соперник мечтал получить удачный стандарт, но нарвался на красивый гол от Медины. Хесуса не поймали, «Спартак» одержал важную заслуженную победу. После домашнего разгрома от «Краснодара» Станкович заставил набрать шесть пунктов в чемпионате.

«Спартак» тоже частенько ругают, товарищи этого заслуживают. Но что происходит с ЦСКА ? Денег нет. Чемпионские амбиции остыли. От толковых игроков может убежать, как поезд от нищего, средний вингер Бонгонда. Левого латераля Кругового можно назвать усилением, но экс-игрок «Зенита» не отличается стабильностью. Николич не зарядил ЦСКА на победы вопреки обстоятельствам, а именно в этом заключался план руководства по смене тренера.

Эмоции в дерби захлестывали, а качества футбола не было. ЦСКА всё сложнее набирать очки против сильных соперников. Уже проиграли «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту». Некоторые поединки были веселее для аналитиков Николича, чем дерби против «Спартака». Но раз продолжили слабой игрой в центральном дерби и поражением сопернику, который не научился атаковать размашисто, когда владеет мячом, то дела у «армейцев» плохи.