Усталость создаёт интригу. «Манчестер Сити» снова проиграл

1730575153

сегодня, 22:19

Историческое событие.

Когда «Манчестер Сити» вырвался вперед в чемпионской гонке, котировки чемпионата Англии в качестве турнира с интригой резко упали. Чисто психологический эффект. Люди, которые равнодушны к каким-то конкретным командам, очень быстро устают от доминирования какого-то клуба. Им нужна интрига и разнообразие. Позвольте пример из «Формулы-1», где в предыдущие годы доминировали «Мерседес» и Льюис Хэмилтон. Ох, как же все болели за Макса Ферстаппена на «Ред Булле». И голландец перевернул игру. Но очень быстро все заскучали, потому что доминирующей силой стал он. Теперь все переживания сторонников интриги – за Ландо Норриса на «Макларене». И так будет продолжаться вечно.

То же касается и футбола. К «Манчестер Сити» высказывают немало претензий. И некоторые из них по делу. Но чаще всего против них болеют только потому, что хочется какой-то другой силы в Англии. Хочется интриги. С этой точки зрения текущий тур АПЛ оказался самым благодатным. «Манчестер Сити» снова пропустил вперед «Ливерпуль», уступив «Борнмуту» и прервав тем самым целый ряд выдающихся рекордов. Что же, все когда-нибудь заканчивается. Как и силы у команды Хосепа Гвардиолы.

Прерванный полет

Самое главное историческое событие заключается в том, что поражение от «Борнмута» прервало рекордную для «Манчестер Сити» серию без проигрышей в Премьер-Лиге. Она продолжалась с 6 декабря 2023 года и составила 32 матча. Теперь это значение еще долго не изменится, идти к повторению такого достижения придется непросто.

Кроме того, не будем забывать, что всего за четыре дня до этого «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке Лиги. Это означает, что данное поражение стало вторым подряд для «горожан», если брать все турниры. И снова обращаемся к истории: когда же такое было в последний раз? В сентябре 2023 года. Больше года назад.

И это еще не все. Другой исторический рекорд связан уже с самим «Борнмутом». За 21 встречу, которая предшествовала нынешней, «Борнмут» ни разу не обыграл «горожан». До сих пор. Единственные очки, которые в противостоянии с «Сити» набрала эта команда, были добыты благодаря ничьим в 1989-м и 1999 году. Так что произошло нечто действительно историческое. И нельзя сказать, что «Борнмут» не заслужил этого.

Давление на уставших

Уже после поражения от «Тоттенхэма» на неделе Хосеп Гвардиола жаловался, что у него в составе целыми-невредимыми было всего 13 полевых игроков. Он сетовал на большой список травмированных. Хотя если взглянуть на состав, который «горожане» выставили против «Борнмута», он все равно окажется весьма солидным: тут вам и Эрлинг Холанд, и Бернарду Силва, и Фил Фоден, и Илкай Гюндоган. Так сразу не скажешь, что есть какие-то проблемы. Даже когда взглянешь на скамейку запасных, где оказались Жереми Доку, Кевин Де Брейне, Савио, который вроде был травмирован в игре против «шпор».

Другое дело, какова готовность всех этих футболистов? Ведь в критический момент игры Гвардиола не подумал бросить в бой Де Брейне и Савио. Очевидно, понимал, что они попросту не готовы. С другой стороны, почему было не взять кого-то из молодежного состава? Разве это хуже, чем заполнять заявку игроками, которые точно не выйдут на поле? Брать их с собой на выезд.

Из всей этой компании «едва живых» бодрее других оказался Доку, и он вышел-таки в конце встречи, едва не перевернув ее. Во многом именно его появление взорвало игру и раскачало ее, позволив устроить на ворота «Борнмута» неистовый финальный штурм. Словно все партнеры Жереми до этого занимались лишь тем, чтобы замучить правого защитника «вишенок», а бельгийцу оставалось его добить. Но тот выстоял. Пусть не без везения и большой помощи партнеров.

«Борнмут» проявил себя

Но мы начали с конца. А если обратиться к самой игре, то на протяжении большей ее части острее, интереснее и конкретнее смотрелись именно игроки Андони Ираолы. Словами об усталости и выхолощенности Гвардиола словно подсказал «Борнмуту», как нужно действовать. И тот буквально с первых минут обрушил давление на ворота Эдерсона, к чему «горожане» явно не были готовы.

В результате натиска с нескольких попыток «Борнмут» открыл счет на девятой минуте усилиями Антуана Семеньо, который провел просто выдающийся матч. Даже после гола «Борнмут» не думал закрываться. Да, «Сити» по традиции владел больше мячом, но целостного кулака, давящего и удушающего противника, команда из Манчестера создать не могла. Тогда как просачивавшийся через нетвердую хватку соперника «Борнмут» то и дело создавал голевые моменты.

Так ему удалось увеличить отрыв на 64-й минуте в образцовой контратаке с завершающим ударом Эванилсона. Ассистировал ему, кстати, как и в случае с Семеньо левый защитник Милош Керкеж, который тоже стал главным героем встречи наряду с автором первого гола. В герои мог записаться и Адам Смит, которому в конце игры пришлось отдуваться против Доку. Буквально сразу после второго гола «Борнмута» он добивал в пустой угол ворот мяч, отскочивший от штанги после удара Маркуса Тавернье. И умудрился пульнуть выше цели. Если бы потом он не выстоял против Доку, и «Борнмут» упустил победу, этот промах приходил бы к нему в кошмарах.

Как наверняка будет вспоминать неиспользованные шансы в конце встречи Холанд. Да, норвежца плотно держали до последнего. И все же парочку шансов он урвал. Не повезло. Хотя для общего понимания стоит отметить, что первый удар в створ ворот «Борнмута» «Манчестер Сити» нанес только на 80-й минуте. Пожалуй, не стоит «горожанам» сетовать на невезение. Нужно играть побольше, чем 15 минут. Хотя усталость, конечно, усталость. Надо сказать, что Гвардиола жаловался после игры не очень-то сильно: