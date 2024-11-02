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Больше всего от Мбаппе в «Реале» пострадал номинант «Золотого мяча». Потерялся на поле, обратился к Анчелотти

сегодня, 16:24
Винисиус и Беллингем

Хочет играть, как в прошлом сезоне.

В прошлом году был вожаком

«Сливочные» в условиях постепенной перестройки на классе обогнали «Барсу» и «Жирону» в Ла Лиге и взяли «ушастый» кубок – в финале Лиги чемпионов разобрали дортмундскую «Боруссию». И Джуд быстро вписался в построения «Реала», будто бы стал финальной частью пазла.

Команда попрощалась с Каримом Бензема и не решила вопрос с форвардом, поэтому только пришедший англичанин сразу оказался в старте и стал основной функцией в нападении. Хавбек давал огромный объём как на мяче, так и без него. Очень помогал в развитии атак, а за счёт физики и габаритов часто выходил на острие и делал разницу в завершении.

В первом же сезоне Беллингем забил 19 мячей и отдал шесть голевых. Именно между ним и Винисиусом шёл спор за «Золотой мяч», пока сборная Испании не забрала Евро (это и позволило случиться сенсации).

Джуд потерялся – с нынешними показателями за ЗМ не поборешься

Уже весной у полузащитника наблюдался спад. Во второй части чемпионата он отметился лишь шестью голами, да и в Лиге чемпионов голевое чутьё пропало. Но это можно было связать с тем, что в финальной трети одеяло на себя перетянул Винисиус. Бразилец набрал великолепную форму и тащил мадридцев в финал ЛЧ. При этом молодой англичанин всё ещё приносил пользу в остальных аспектах – просто ушёл в тень.

Характер же текущего спада принципиально иной. Футболист после первого тура вылетел почти на месяц из-за мышечной травмы, затем болезненно входил в кондиции. Например, эксперт и экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Пети отмечает:

Джуду Беллингему приходится играть на правом фланге. Я думаю, он находится под огромным давлением, потому что в прошлом сезоне установил для себя очень высокую планку, а сейчас он лишь тень того, на что способен.

Беллингем был великолепен в прошлом сезоне и всегда улыбался, но сейчас я не видел его улыбающимся ни разу. Это признак того, что он, вероятно, не получает такого удовольствия от футбола, как раньше.

В текущем сезоне Ла Лиги у него только один ассист в семи матчах. С такими показателями невозможно продолжить борьбу за «Золотой мяч».

Повлиял переход Мбаппе

Стагнация Джуда – отличный пример негативного влияния трансфера Килиана Мбаппе. Прошлогодний «Реал» является образцом топ-клуба. Не самый сбалансированный состав компенсировало высочайшее индивидуальное мастерство звёзд плюс слаженная работа. В команде, которая целиком состоит из топ-игроков, установилась семейная атмосфера. И Беллингем был на виду, поскольку был нужен завершитель атак.

В этих условиях интегрировать ещё одну звезду, не нарушив хрупкий баланс, просто невозможно. Прежде всего из-за столкновения амбиций. Во-вторых, потому что такого игрока сразу на скамейку не усадишь, его статус как бы обязывает ставить исполнителя в старт. В первых матчах француз и правда выходил на острие с самого начала. Уже после сентябрьской паузы на матчи сборных Анчелотти перешёл на схему с двумя форвардами – и выпустил привычную связку Родриго-Виннисиус.

Вдобавок к этому феерить продолжает Винисиус. Бразильский футболист оформил уже пять мячей и шесть голевых в 11 матчах чемпионата, также отметился хет-триком в третьем туре Лиги чемпионов. Так получается, что первый притягивает внимание своим переходом, его адаптация является приоритетом для Анчелотти. Второй стягивает на себя внимание действиями на поле – показывает, что на нём завязана игра в атаке. А Джуду остаётся выполнять черновую работу.

Обратился к Анчелотти

Сложившаяся ситуация напрягает и самого хавбека. Он был лидером «Реала» и на эмоциональном импульсе стал вожаком в сборной. Сейчас этот импульс пропал, в национальной команде тот же Палмер наступает на пятки, и в «Реале» собираются усилить центральную ось.

По последним данным, Джуд хочет снова почувствовать себя, как в прошлом сезоне, когда он был важным игроком в завершающей стадии и чуть не пробил отметку в 20 мячей. С этим вопросом исполнитель обратился к главному тренеру. Отмечается, что они обсудили позицию Беллингема на поле – и игроку дали понять, что ему дадут чаще смещаться в штрафную соперника, но потребовали полной самоотдачи ради команды.

С этим придётся разбираться преемнику итальянца

На проблемы с адаптацией новичка наслаивается другой процесс – Карло Анчелотти постепенно отодвигают на второй план. Сообщалось, что руководство не устраивает, в каком направлении движется положение дел, особенно после 0:4 от «Барсы». Один из вариантов – переход на должность посла клуба.

Ещё в прошлом сезоне мадридцы выходили на главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, чтобы договориться о сотрудничестве – испанец играл за «сливочных» и понимает философию клуба, а также показывает топ-результат у руля «фармацевтов». Но его ещё придётся подождать – с леверкузенским клубом сложились доверительные отношения, специалист не хочет бросать команду на полпути (хотя теперь его могут поторопить).

Пока очень похоже на то, что разбираться с этой проблемой придётся именно ему. Карло, как кажется, работает в команде последний сезон. За этот срок полноценно решить проблему не получится. И для Хаби это будет вступительный экзамен – предстоит научиться работать с капризными звёздами и завоёвывать авторитет в раздевалке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 22:56
не всё безоблачно в мадридском королевстве ...
AKH
AKH
сегодня в 20:31
При чем Мбаппе автор :) Разве ЗМ вручали за период, когда он присоеденился к Реалу? Это смешно..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:42
Мбаппе здесь не причём. Винисиус на поле был одним из лучших в каждом матче. Пострадал из - за своего неадекватного поведения во многих матчах. Специалисты, которые выбирали номинанта, - не дураки и быстро своим выбором поставили бразильца на место. Чтобы был умнее в следующем сезоне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 19:35
если за проигрыш вся ответственность лежит на семейке Анчелотти, тогда....
пусть Анчелотти будет в Реале еще год 5.
вдруг тренер научит этих звезд избегать оффайдов.
а Бавария держит Компани при себе столько лет.
пусть пинает бедных крестьян в бундеслиге.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:28
мбаппе глобальный мегапроект. винисиус с джуд рядом не стоят.
а для переса бизнес важней футбола.
скоро подпишут альфонсо дэвиса и трента из ливерпуля.
у этих раздутоеи эго ого-го-го
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 19:28
Очень забавно, как журналисты на пустом месте выдумывают якобы факты и наблюдения )

Неужели вы думаете, что большие клубы живут в краткосрочных проектах, на ходу решая, какую звезду купить, какой состав собрать и т.п.
Да там команда топ-аналитиков, психологов, тренеров и спонсоров строят проект на 5-10, а то и больше, лет.

Не может позволить себе организация, которая только на зарплаты тратит по 500млн в год, руководствоваться локальными ситуациями.
Со всеми звездами Реала сто раз обсудили проект, все аспекты тщательно прописали в контрактах, тем самым получив их согласие на участие в проекте.
Да, бывают проекты, которые не удались - Барселона пример.
Но рассказывать сказки, что Джуд не улыбается, Мбаппе рушит клубную атмосферу, а Вини тянет на себя - это, извините, желтуха.

Сложность задачи только в качествах игроков. Модрич, Кроос, Зидан и другие - тоже не забивали по 20 голов за сезон. И ничего - легенды, некоторые даже обладатели ЗМ.

Суть проекта ясна в целом: Мбаппе - голеадор, Вини - взрывной игрок фланга/ассистент, Джуд - комбинационная игра.
И это все логично. Вини - менее качественный бомбардир, чем Мбаппе. Мбаппе раздает ассисты хуже. Джуд вообще полузащитник.

На данный момент, считаю, тренерская мысль подводит. Примерно, как было с Барселоной времен Хави и Иньесты: при них даже Энрике 6 трофеев за сезон взял (больше ничего подобного даже близко не демонстрировал), после них - пустота, даже с Месси в составе.
Так и у Реала - слишком долго Кооос и Модрич рисовали игру Реала. Теперь (точнее - пока) некому.
Нужно время и верные мысли тренера.
Проигрыш Барселоне - просто позорная тренерская работа. Как детей в офсайды ловили.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:30
Черепаха и макака не пара, не пара, не пара....
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 17:52
У Реала была команда в прошлом сезоне, а сейчас набор звезд, которые ставят свои интересы выше командных.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 17:04
Карло с приходом Мбаппе поменял схему и это не к чему хорошему не привело.Мбаппе не вписался в РЕАЛ не удачное приобретение МАДРИДА.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:36
"В этих условиях интегрировать ещё одну звезду, не нарушив хрупкий баланс, просто невозможно". - автор абсолютно прав - ведь "лучшее - враг хорошего"....
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