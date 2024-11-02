Больше всего от Мбаппе в «Реале» пострадал номинант «Золотого мяча». Потерялся на поле, обратился к Анчелотти

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сегодня, 16:24

Хочет играть, как в прошлом сезоне.

В прошлом году был вожаком

«Сливочные» в условиях постепенной перестройки на классе обогнали «Барсу» и «Жирону» в Ла Лиге и взяли «ушастый» кубок – в финале Лиги чемпионов разобрали дортмундскую «Боруссию». И Джуд быстро вписался в построения «Реала», будто бы стал финальной частью пазла.

Команда попрощалась с Каримом Бензема и не решила вопрос с форвардом, поэтому только пришедший англичанин сразу оказался в старте и стал основной функцией в нападении. Хавбек давал огромный объём как на мяче, так и без него. Очень помогал в развитии атак, а за счёт физики и габаритов часто выходил на острие и делал разницу в завершении.

В первом же сезоне Беллингем забил 19 мячей и отдал шесть голевых. Именно между ним и Винисиусом шёл спор за «Золотой мяч», пока сборная Испании не забрала Евро (это и позволило случиться сенсации).

Джуд потерялся – с нынешними показателями за ЗМ не поборешься

Уже весной у полузащитника наблюдался спад. Во второй части чемпионата он отметился лишь шестью голами, да и в Лиге чемпионов голевое чутьё пропало. Но это можно было связать с тем, что в финальной трети одеяло на себя перетянул Винисиус. Бразилец набрал великолепную форму и тащил мадридцев в финал ЛЧ . При этом молодой англичанин всё ещё приносил пользу в остальных аспектах – просто ушёл в тень.

Характер же текущего спада принципиально иной. Футболист после первого тура вылетел почти на месяц из-за мышечной травмы, затем болезненно входил в кондиции. Например, эксперт и экс-футболист «Арсенала» Эммануэль Пети отмечает:

Джуду Беллингему приходится играть на правом фланге. Я думаю, он находится под огромным давлением, потому что в прошлом сезоне установил для себя очень высокую планку, а сейчас он лишь тень того, на что способен. Беллингем был великолепен в прошлом сезоне и всегда улыбался, но сейчас я не видел его улыбающимся ни разу. Это признак того, что он, вероятно, не получает такого удовольствия от футбола, как раньше.

В текущем сезоне Ла Лиги у него только один ассист в семи матчах. С такими показателями невозможно продолжить борьбу за «Золотой мяч».

Повлиял переход Мбаппе

Стагнация Джуда – отличный пример негативного влияния трансфера Килиана Мбаппе. Прошлогодний «Реал» является образцом топ-клуба. Не самый сбалансированный состав компенсировало высочайшее индивидуальное мастерство звёзд плюс слаженная работа. В команде, которая целиком состоит из топ-игроков, установилась семейная атмосфера. И Беллингем был на виду, поскольку был нужен завершитель атак.

В этих условиях интегрировать ещё одну звезду, не нарушив хрупкий баланс, просто невозможно. Прежде всего из-за столкновения амбиций. Во-вторых, потому что такого игрока сразу на скамейку не усадишь, его статус как бы обязывает ставить исполнителя в старт. В первых матчах француз и правда выходил на острие с самого начала. Уже после сентябрьской паузы на матчи сборных Анчелотти перешёл на схему с двумя форвардами – и выпустил привычную связку Родриго-Виннисиус.

Вдобавок к этому феерить продолжает Винисиус. Бразильский футболист оформил уже пять мячей и шесть голевых в 11 матчах чемпионата, также отметился хет-триком в третьем туре Лиги чемпионов. Так получается, что первый притягивает внимание своим переходом, его адаптация является приоритетом для Анчелотти. Второй стягивает на себя внимание действиями на поле – показывает, что на нём завязана игра в атаке. А Джуду остаётся выполнять черновую работу.

Обратился к Анчелотти

Сложившаяся ситуация напрягает и самого хавбека. Он был лидером «Реала» и на эмоциональном импульсе стал вожаком в сборной. Сейчас этот импульс пропал, в национальной команде тот же Палмер наступает на пятки, и в «Реале» собираются усилить центральную ось.

По последним данным, Джуд хочет снова почувствовать себя, как в прошлом сезоне, когда он был важным игроком в завершающей стадии и чуть не пробил отметку в 20 мячей. С этим вопросом исполнитель обратился к главному тренеру. Отмечается, что они обсудили позицию Беллингема на поле – и игроку дали понять, что ему дадут чаще смещаться в штрафную соперника, но потребовали полной самоотдачи ради команды.

С этим придётся разбираться преемнику итальянца

На проблемы с адаптацией новичка наслаивается другой процесс – Карло Анчелотти постепенно отодвигают на второй план. Сообщалось, что руководство не устраивает, в каком направлении движется положение дел, особенно после 0:4 от «Барсы». Один из вариантов – переход на должность посла клуба.

Ещё в прошлом сезоне мадридцы выходили на главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, чтобы договориться о сотрудничестве – испанец играл за «сливочных» и понимает философию клуба, а также показывает топ-результат у руля «фармацевтов». Но его ещё придётся подождать – с леверкузенским клубом сложились доверительные отношения, специалист не хочет бросать команду на полпути (хотя теперь его могут поторопить).

Пока очень похоже на то, что разбираться с этой проблемой придётся именно ему. Карло, как кажется, работает в команде последний сезон. За этот срок полноценно решить проблему не получится. И для Хаби это будет вступительный экзамен – предстоит научиться работать с капризными звёздами и завоёвывать авторитет в раздевалке.