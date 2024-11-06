Мбаппе и Холанд пережили унижение. Восемь лучших футболистов прошлого сезона не у дел

1730922923

сегодня, 22:55

Странный период нестабильности.

Можно спорить о первой и второй позициях, меняя Родри и Винисиуса местами. Но в целом топ-10 «Золотого мяча» — неплохой список лучших футболистов прошлого сезона. На такой высоте редко попадаются откровенно случайные люди. Но если посмотреть на элитную десятку в начале ноября, то замечаем удивительную вещь. Восемь из десяти игроков или в плохом состоянии, или не на поле, или сбавили по сравнению с прошлым сезоном. Иногда несколько факторов сплелись, как дикий виноград. Только Кейн из «Баварии» и Ямаль из «Барселоны» держат марку финалистов сложного для грандов Евро-2024. А что творят остальные признанные герои?

Кроос теперь на пенсии

Девятый в списке «Золотого мяча». Крооса важно упомянуть, ведь «Реалу» без него невероятно сложно. Тони шутил, что может вернуться. Анчелотти летом на полном серьезе предлагал немецкому хавбеку возобновить карьеру. Но решение не изменит. Немец завершил футбольный путь игрока матчем против Испании на Евро-2024. Не сумел выиграть домашний турнир, зато помог «Реалу» в Лиге чемпионов. Великий диспетчер, без которого Анчелотти могут уволить, ведь проигрывает звонче и чаще.

Лаутаро без Лиги чемпионов

Тренер Индзаги странно относится к лидеру «Интера», когда надо играть в Лиге чемпионов. Трижды подряд игрок, который стабильно появляется в основе в Серии А, выходил на замену в еврокубках. Забил лишь «Црвене звезде». Но сам факт, что седьмой футболист в рейтинге «Золотого мяча» на лавке, о много говорит. В Серии А аргентинский чемпион Южной Америки не всегда хорош. Против «Милана» в дерби сделал ассист, но не принес победу. Лаутаро пока лишь набирает форму, ищет старый голевой темп.

Мбаппе в крутом пике

Мбаппе не может играть хуже, видим его личное дно. Согласимся с Бензема, Килиан не центрфорвард. Ему не подходит позиция, на которой Мбаппе наигрывают в «Реале». Карим был нападающим рядом с эгоистами с высокой результативностью. Бензема пахал в прессинге, помогал Бэйлу и Роналду. Мбаппе не помощник Винисиусу и Беллингему. Джуду приходится бегать за двоих, что мешает англичанину чаще забивать голы. А Мбаппе не хочет играть в центре, это видно. Вот и начались конфликты за позицию Винисиуса, как все предполагали.

Холанд без характера

С виду не скажешь, но у Эрлинга огромные психологические проблемы в центральных и сложных поединках. У «Манчестер Сити» три поражения подряд. У Холанда есть неплохая статистика, но не выносил ключевых соперников команды Гвардиолы в одиночку. Также не было побед над «шпорами», с ними Холанда поберегли, с «Борнмутом» — не забил больше, чем соперник, и со «Спортингом». В Лиге чемпионов Эрлинг не реализовал пенальти, попал в перекладину. «Горожане» с треском проиграли 4:1.

Карвахаль с джойстиком

Даниэль занялся видеоиграми, пока проходит восстановление. У чемпиона Европы разрыв крестообразной связки колена. До лета без футбола. «Реал» потерял важного футболиста, который помогал в атаке и старался не зевать в защите. Карвахаль разыгрался на Евро-2024. Стал первым, поэтому высоко в опросе «Золотого мяча». Не весь сезон провел на одном дыхании, но Лукас Васкес слабее. Без Карвахаля будет сложнее пройти сезон успешно, особенно с такой результативной игрой «Барселоны».

Беллингем без голов

Ещё когда у Джуда были первые удачные матчи в «Боруссии», то сравнивали его по стилю с Зиданом. Беллингему с длинными ногами, хорошей игрой головой и голевым чутьем подходит позиция «десятки». Но в нынешних схемах «Реала» такого места нет. Джуд вечно смещается в центр, но формально стал правым вингером. Результат – месяцам без голов за «Реал». Против «Милана» не впечатлил на позиции свободного художника. А до этого не заменил Крооса в центре. Две позиции – два провала.

Винисиус со скандалами

У Мбаппе тоже проблемы скандального характера, ведь есть заявление об изнасиловании в Швеции. А Винисиус может сломаться, ведь отпраздновал победу в опросе на «Золотой мяч». А затем проиграл Родри. Анчелотти переживает из-за этого. Форвард в странном состоянии. То сияет, то незаметен. Плюс Винисиус не становится мудрее. Симуляции, разговоры с арбитрами и провокации остаются с ним. В «Реале» не могут поставить звезду на место. А сам Жуниор мешает раскрыться Мбаппе слева.

Родри надолго вне игры

Карвахаль первым поздравил Родри с «Золотым мячом», ведь испанцы в одной лодке. У хавбека тоже сложная травма колена. Лидер «Манчестер Сити» не поможет «горожанам», у которых три поражения подряд. Без Родри команда Гвардиолы хуже. Хосеп пытается играть «4-1-4-1», словно Ковачич способен закрывать несколько ролей. Но нет, Родри не просто так отдали «Золотой мяч». Как бы не ворчали фанаты «Реала», чемпион Европы и Англии невероятно важный и сильный футболист.

А раз Родри нет на поле, то видим уникальную ситуацию. В мире футбола восемь из десяти самых рейтинговых футболистов не у дел. Беллингема сбавил весной, но тогда не был таким предсказуемым. Старания у Джуда есть, но одних передвижений между линий мало. Холанд не взрослеет, не становится вожаком в критический момент. Мбаппе не демонстрирует уникальный шикарный результативный футбол, за который ему вручат «Золотой мяч 2025». Хавбек Кроос на пенсии, а без его умных передач футболу одиноко. Карвахаль и Родри нужны командам как лидеры, их травмы влияют на «Реал» и «Манчестер Сити». А Винисиус в новом сезоне не такой яркий в Ла Лиге, как египтянин Мармуш из «Айнтрахта» в Бундеслиге. Сравнивать с Ямалем или Рафиньей нет смысла. Вингеры «Барселоны» начали сезон лучше, чем неудачливый фаворит «Золотого мяча 2024». Необычная футбольная осень, редко столько проблем у звезд первой величины.