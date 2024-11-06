«Ливерпулю» вернули лёгкость бытия. Слот уничтожил легенду «красных» в Лиге чемпионов

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сегодня, 16:31

Разнесли «Байер» во втором тайме.

«Красные» выбрали тренера с третьей попытки

Обращения к Хаби Алонсо и Рубену Амориму не принесли владельцам и менеджерам «Ливерпуля» ожидаемого результата. Испанец остался в «Байере» ещё на сезон в надежде занять место Анчелотти в Мадриде. Его мечта должна сбыться. Аморим уехал на переговоры с «Манчестер Сити», в «Ливерпуле» обиделись на португальца. В итоге Гвардиола говорит, что хочет драться за «горожан». Аморим его вчера разгромил в Лиге чемпионов, а теперь пакует вещи – будет тренировать «Манчестер Юнайтед».

В «Ливерпуле» обижаются на журналистов, которые болеют за «красных», что они делились такими подробностями. Но Арне Слот не дурак. Голландец знает, что не был первым выбором боссов клуба. Но это ничего не меняет, ведь Алонсо и Аморим не приехали, а Слот прекрасно стартовал с «Ливерпулем». «Красные» первые в АПЛ и в таблице Лиги чемпионов. Слот побил рекорды Моуриньо и Анчелотти с «Челси». У Арне 14 побед в 16 первых матчах с новым английским клубом. Идеальное начало.

Судить о классе «Ливерпуля» будем весной, но тренера точно выбрали верно. Арне Слот хорош в исправлении мелких недочетов в игре. Наставник умеет поговорить с командой в перерыве. Слот признался, что в одном Алонсо его поймал. Переход форварда Бонифаца на левый фланг утяжелил игру «Байера» в центре поля. В результате высокий прессинг до перерыва не удавался, «Ливерпуль» перестроился. Диас классно сыграл на острие, а оборона «Байера» по схеме «4-4-2» не принесла Алонсо успех.

Немцы пытались тревожить Келлехера, но ирландский резервный голкипер «красных» не пропустил, в отличие от финского ветерана «Байера» Градецки. Редкий случай, когда у немецкого чемпиона много не получилось по вине соперника. Причем настолько не получилось, что даже активизации ближе к концу матча не было. Так случается, когда один тренер быстрее подстраивается под работу другого. Слот удивился некоторым ловушкам Алонсо, но быстро выдал новые подсказки и получил голы Диаса в конце.

Ветераны мечтают уйти из клуба красиво

Салах, ван Дейк и Алиссон могут покинуть «Ливерпуль». В клубе не прочь продлить с ними контракты, но понимают – вся тройка легко согласится на большие зарплаты в других местах. Александер-Арнольд метит на позицию правого латераля в «Реале». Нуньес, если будет запасным у «красных», окажется в трансферном списке на выход. Даже Диас до вчерашнего хет-трика в ворота «Байера» начитался слухов о своем уходе из «Ливерпуля». Но у такой ситуации есть обратная, полезная клубу сторона.

Все опытные люди хотят показать себя. У голкипера Алиссона травма. Но защитник ван Дейк обеспечил «Ливерпулю» отличный старт в обороне в АПЛ . Пропустили шесть мячей в десяти турах. В топ-5 реже пропускает только новый клуб Клоппа – «Лейпциг» в Бундеслиге. Юрген будет курировать команды корпорации «Ред Булл», а «Ливерпулю» добавляет крылья Мохамед Салах. У египтянина успешно прошла трансплантация волос, он точно переживал, что начал лысеть. Теперь расслабился и забивает.

А когда Салах без гола, то может отдать умную передачу. Правый вингер прекрасен. Хотя Мохамеда выбросили за пределы первой тридцатки в опросе на «Золотой мяч», в новом клубном сезоне он точно заслуживает места в подобном списке. Ветераны задумались об уходе, но хотят сделать это красиво. Даже Энди Робертсон, левый латераль «Ливерпуля», может в итоге найти общий язык со Слотом. Старт отношений не задался, тренер говорит, что шотландец не понимает его футбол. Но это поправимо.

Главное, чтобы работала вся система. «Ливерпуль» иначе прессингует. Слот использует древние знания Клоппа, появляются «ложные форварды». Но самостоятельности у игроков сейчас больше. Они не скованы морально и тактически. И хотя рано делать категоричные выводы, когда у команды 8 побед, 1 ничья и 1 поражение в сезоне АПЛ , но глупо не включать воспрявший «Ливерпуль» в список соискателей «золота». Слоту удалось в кратчайшие сроки наладить игру, как это сделал в «Барселоне» Флик.

Молодые игроки козыряют лёгкостью и азартом

Клопп был угрюмым, а коллектив в «Ливерпуле» оказался губкой, которая впитала эмоции вожака. Напомнило поведение маленьких детей, если у них злые родители. Юрген хотел уйти и ушел, хотя его решение стало сюрпризом для ван Дейка и Салаха – оба подтвердили, что до последнего не знали о шаге немца. Слот легче в общении, его идеи работают. Следовательно, ветераны чувствуют поддержку молодых игроков. А у Гравенберха, Джонса и Собослаи появилась мотивация становиться лидерами.

Пока у каждого из тройки роли между линиями. Но если добавить МакАллистера, Гакпо и Конате – им по 25 лет, то получается симбиоз ветеранов и людей, у которых есть много лет в основе «Ливерпуля» в будущем. Понятно, что Арне Слот может запросить после первого удачного сезона усиление. Активно вернулись к разговору о Тчуамени в «Ливерпуле». Но «Реал» запросит огромные деньги, а играет француз сейчас так, что его освистывают фанаты испанского гранда. Не всё золото, что блестит.

Например, хавбек Кертис Джонс в 23 года начал всё чаще демонстрировать взрослые решения на поле. Недавно он стал папой. И хотя по футбольным суевериям первое отцовство обычно сопряжено с кризисом в игре, Кертис чувствует себя замечательно. Собослаи, который недавно сделал предложение своей девушке, тоже понимает, что ему пора влиять на игру «Ливерпуля» ещё сильнее. Слот хочет, чтобы венгр раскрывал свой атакующий потенциал, ведь Доминик обладает сильным дальним ударом.

По Диасу всё сложнее, поскольку возможны разные конфигурации в атаке «Ливерпуля», где неприкасаемым является лишь Салах. Луису будет непросто всегда быть на поле, когда есть Гакпо, Нуньес и Жота. Но колумбиец всегда умеет выстрелить в одном важном матче. Разгромная победа над «Байером» 4:0 стала хорошей иллюстрацией потенциала «красных». Хаби Алонсо редко проигрывает с клубом из Леверкузена после набора формы. «Байер» опасный, но «Ливерпуль» его красиво убрал на шумной арене.